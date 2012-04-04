Нарколога вызывали?

Старейшая в Петербурге наркологическая больница на Васильевском острове с начала 2012 года открыла у себя отделение скорой помощи. На реконструкцию отделения, рассчитанного на 39 пациентов, было отпущено 14 миллионов рублей. Средства эти были выделены в рамках действующей в городе программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Санкт-­Петербурге на 2009–2012 годы». Причем примерно половина средств потрачена исключительно на ремонт помещений, а остальные — на мебель и современное лечебно-диагностическое оборудование. За последние два года наркологической службе город выделил 64 миллиона рублей на помощь наркозависимым.

В Санкт­-Петербурге ситуация с наркозависимыми по­-прежнему неутешительная. Официально зарегистрировано свыше 11 тысяч наркоманов, причем более 30% из них — женщины. В 2011 году, по данным Госнаркоконтроля, в городе было совершено 1667 преступлений в состоянии наркотического опьянения, это больше, чем в Москве, где за аналогичный период было совершено 1387 преступлений. На последнем заседании городской Антинаркотической комиссии наркополицейские озвучили цифры: доход от реализации героина в Петербурге достигает 9 миллиардов рублей в год!

Уровень потребления наркотиков растет, между тем Комитет по здравоохранению приводит цифры весьма мягкие: только 320 наркозависимых из числа официально зарегистрированных умерли в минувшем году, причем лишь один умер вследствие передозировки наркотиков, остальные — «от других причин». А судмедэксперты приводят иные данные: результаты вскрытий показали, что 261 человек умер от передозировки. Умирают от СПИДа, от гепатита В те, кто заразился, употребляя инъекционные наркотики.

На заседании Антинаркоти­ческой комиссии в Смольном Ольга Иванова, глава Комитета по образованию, стала громко вопрошать наркополицейских: «А что же делать­-то?» Ей посоветовали открыть больше бесплатных кружков и секций для детей и подростков. Юрий Шестериков, начальник УФСКН России по Петербургу и Ленинградской области, уверен, что надо повсеместно тестировать учащихся на наркозависимость: «96% горожан это поддержали, в Ленинградской области тестирование успешно идет».

Также Шестериков считает, что нужно создавать условия, чтобы осужденный наркозависимый имел реальную альтернативу — идти за решетку или на лечение.

Врачи-­наркологи лечить не против, но, по их мнению, в городе необходим настоящий серьезный стационарный центр реабилитации, чтобы человек, прошедший лечение в больнице, не возвращался сразу домой, где его поджидает наркодилер и наркозависимые друзья по несчастью, а мог бы несколько месяцев прожить в реабилитационном центре, чтобы закрепить успех лечения. Однако на заседании Антинаркотической комиссии губернатор Полтавченко эту мысль не поддержал, а предложил сосредоточиться на профилактике: «Главное — создать атмосферу в обществе, привлечь родителей и общественников, сделать так, чтобы родители боролись за своих детей, убедить всех родителей, чтобы дети проходили тесты на наркозависимость».

Одна из реальных организаций, которая пытается вытащить семьи наркозависимых из созависимости и помогать больным наркоманией — «Азария. Матери против наркотиков», — не получает от города практически никакой поддержки и никогда не участвует в заседаниях Антинаркотической комиссии.

Наркокурьеров­-«глотателей» выловят прямо в Пулково

Ежедневно в Горбольницу № 20, что в Московском районе, из линейных отделений УФСКН и зоны контроля прибывших в Пулково доставляют около 30 подозрительных личностей — предполагаемых наркокурьеров­«глотателей». В 2011 году контейнеры с наркотиками в желудках были обнаружены у 15 подозреваемых: 14 прибыли из Таджикистана с героином, а 1 — из Южной Америки, он вез в себе кокаин. В 2012 году уже обследовано 51 человек и выявлено 3 «глотателя». Одно обследование обходится городскому бюджету от 600 до 1000 рублей. На федеральном уровне так и не решен вопрос, кто за эти обследования должен платить. Линейные же отделы УФКСН вообще не имеют возможности оплачивать такие процедуры.

Антинаркотическая комиссия приняла решение о необходимости организации до начала мая в зоне таможенного контроля аэропорта «Пулково» круглосуточной работы медицинского персонала для обследования лиц, подозреваемых в контрабанде наркотиков внутриполостным способом. А в срок до 1 июня 2012 года представители Управления Федеральной Службы по контролю за оборотом наркотиков по Санкт­-Петербургу и Ленинградской области и Антинаркотической комиссии должны подготовить предложения в Государственную антинаркотическую комиссию для разработки на федеральном уровне порядка медицинского обследования лиц, подозреваемых в контрабанде наркотиков внутриполостным способом.