Как минимум - до ста!

Мне очень повезло в жизни. Потому что посчастливилось встретиться с замечательными петербуржцами, которые перешагнули вековой жизненный рубеж. А самым знаменитым петербургским долгожителем был и останется великий хирург всех времен и народов (именно с таким определением он был занесен в Книгу рекордов Гиннеса) академик Федор Углов.

Делал операции до 100 лет

За свою жизнь он провел более 10 000 операций, в том числе и в блокадном Ленинграде. Консультировал и оперировал, возглавлял «Хирургический вестник» почти до 100 лет! Писал книги, последняя называлась «Человеку мало века».

Федор Григорьевич любил гостей. На своей даче в Комарово в 102 года он читал нам стихи, пел романсы, угощал вареньем из ягод собственного сада, солеными грибочками, которые сам собирал. Поделился, что с женой Эмилией Викторовной готовит к переизданию книгу «Сердце хирурга». Он ушел из жизни в 103 года…

Секретом долголетия Федор Григорьевич считал доброжелательность к людям и к труду. Он никогда никому не завидовал. Не допускал никаких излишеств: ни в развлечениях, ни в интимной жизни, ни в еде. «Сохрани свой нормальный вес, чего бы тебе это ни стоило. Не переедай! Из­за стола следует выходить чуть голодным, — с улыбкой говорил академик. — Делайте зарядку и ходите пешком».

Сам он до 100 лет обливался ледяной водой, водил машину. И не унывал никогда.

В мире его называли Гагариным от медицины. А он так и не стал почетным гражданином Санкт-­Петербурга, но это уже пусть останется на нашей совести…

Она жила на лету

…В этой старой петербургской квартире я чувствовала себя удивительно легко. Ее хозяйка, столетняя Ирина Арнольд, шутила, рассказывала истории из своей жизни, с удовольствием ела тортик. Филолог, специалист по английской литературе, в свои 100 лет она продолжала заниматься наукой. Будучи профессором Петербургского педагогического университета имени Герцена, она еще вела двух докторантов. А за 80 лет педагогической деятельности Ирина Владимировна написала 129 научных работ, вырастила более полусотни кандидатов и докторов наук. Ее учебники считаются базовыми.

Она всю жизнь стремилась ввысь. В юности мечтала стать летчицей, да здоровье подвело. Занималась гимнастикой, лыжами, каталась на коньках. Неплохо стреляла, прыгала с парашютом. Но, тем не менее, ее мечта о небе сбылась. После окончания вуза Ирина пришла в Институт гражданского воздушного флота, позднее ставшего Военно­воздушной академией. Кстати, во время войны академия находилась в Ленинграде за линией фронта. Так что Ирина Владимировна по праву получила звание участника Великой Отечественной войны. А потом эту хрупкую девушку назначили начальником кафедры иностранных языков. Хотя начальниками всегда были солидные мужчины­полковники.

Филологами стали ее дочь и внучка. И правнук с успехом изучает язык.

Ирина Владимировна лишь немного не дожила до 102 лет. Ее ученики навещали ее и даже дежурили в больнице. Она до конца дней своих оставалась оптимистом!

Ему помогает жить любовь к земле и людям

И совсем уж на днях я поздравила со столетием еще одного петербуржца — Виктора Никодимовича Кумищева. Он считает, что 100 лет прожить ему помогли семья, завод и огород (получилось в рифму). Говорят, что семейные люди живут дольше. Виктор Никодимович подтверждает эту истину. Он со своей любимой женой прожил душа в душу 60 лет. Она недавно умерла. Но рядом остались дети, внуки и правнуки.

Всю жизнь Виктор Кумищев трудился на ЛОМО. И всегда был лучшим рабочим — и в мирное время, и в военное. А заболоченный участок в Рощино он получил в 1954 году. Осушали, сажали картошку, помидоры, черную смородину всей семьей. А потом на даче он даже курочек и кроликов завел. Всей семьей они заготавливают маринады­-соленья. А потом с удовольствие едят и друзей угощают солеными огурцами, маринованными помидорами, лечо, смородиновым и клубничным вареньем. Приезжал Виктор Никодимович на дачу и зимой. Катался на лыжах до 98 лет!

Да и вообще в энтузиазме и смелости ему и молодые уступают. Так, например, он и крышу до недавних пор сам чинил, когда­то единственный решился на мачте антенну телевизионную поставить. Словом, настоящий мужчина, опора большой семьи!

Однако глава большой семьи все и по дому сделать сумеет. Дочери похвастались, что папа отлично супы варит.

На столетие к Виктору Никодимовичу пришли коллеги по ЛОМО, друзья и губернатор Георгий Полтавченко. Он поздравил юбиляра и подарил именные часы.

Ищите долгожителей в библиотеке

Откуда же в холодном, промозглом и задымленном Петербурге взялись долгожители? И как нам сделать нашу жизнь долгой и светлой? С этими вопросами наш корреспондент Татьяна Зазорина и обратились к главному специалисту по геронтологии и гериатрии Санкт-­Петербурга, члену­корреспонденту РАМН, профессору, доктору медицинских наук, президенту Европейского отделения международной ассоциации геронтологии и гериатрии Владимиру Хацкелевичу ХАВИНСОНУ.

По нашим представлениям, долгожители обычно живут в горах. Петербургские долгожители — это редкий феномен?

— Нет, а скоро будет привычным явлением, ведь наш город стареет. Сегодня в Петербурге более 250 человек, которые перешагнули столетний порог, а более 30 000 подходят к почетной столетней дате.

— Но ведь у нас плохой климат и экология оставляет желать лучшего…

— Да, с горными равнинами с экологическим чистым воздухом, овощами и молоком нам не повезло. Но у нас другое преимущество. Петербург — интеллектуальная столица, где проживает много людей пожилого возраста. И оказалось, что во многом именно развитый интеллект помогает человеку жить долго. Среди наших долгожителей есть и люди с мировой славой. Мы уже говорили об академике Федоре Углове. Так же можно назвать и Жореса Алферова, которому недавно исполнилось 82 года. Его таланту и работоспособности могут позавидовать и люди на полвека младше его! Академик Дмитрий Лихачев до последних своих дней — он ушел из жизни в 93 года — был значительной фигурой не только в науке, но и в общественной жизни.

Хочу подчеркнуть, что за последние 20 лет в Санкт-­Петербурге число долгожителей выросло в несколько раз!

— В чем же причина? Вроде бы жить не стало легче и веселее: кризисы, политические волнения…

— Иногда мы не замечаем положительных изменений в повседневной жизни. А они есть!

Понемногу, но увеличивается пенсия, появились и входят в нашу жизнь новые лекарства, БАДы, современные методы лечения. Причем, сложнейшие операции сегодня проводятся бесплатно и совсем пожилым людям.

—Владимир Хацкелевич, а кто живет дольше? Кто может купить дорогие лекарства?

— Гериатры решили ответить на этот вопрос. И выяснили, что долгожители — это не те люди, которые принимают дорогие лекарства и сидят сложа руки. Нет, это люди, до самых преклонных лет занимающиеся посильным трудом, в особенности умственным.

Поэтому советую пожилым людям больше читать, разгадывать кроссворды, ходить на лекции.

Вы заметили, что и в наших концертных залах и на экскурсиях по историческим местам больше пожилых людей? Для пенсионеров проводятся бесплатные концерты и киносеансы, экскурсии в музеи. Наши бабушки и дедушки чаще стали выезжать и за границу.

Кроме того, сейчас активно действуют стационары для пожилых людей, где работают различные секции и кружки. Открылись и компьютерные курсы для людей за… 80 лет. Отличная гимнастика для ума!

Можно заняться пением, танцами, рукоделием. Здесь люди находят себе друзей и даже спутников жизни. Нередки и свадьбы весьма пожилых людей.

И интимная жизнь тоже идет пожилому человеку на пользу. Ведь замечено, что семейные люди живут дольше!

Активно действуют и физкультурные группы здоровья.

Все более популярной становится скандинавская ходьба с лыжными палками.

— А питание? Ведь качественные продукты дорожают с каждым днем…

— Правильное питание — вовсе не значит дорогое. Оно должно быть здоровым.

Ешьте понемногу, но часто. Обяза­тельны в рационе рыба, белое куриное мясо, овощи, фрукты. Надо пить чай, морсы, кисели — не меньше 1,5 литра. Обязательно в меню должны быть творог, сыр, кисломолочные продукты.

— Скажите, а как наш город заботится о своих престарелых жителях?

— Большой заботой городских властей о пожилых петербуржцах я назвал бы социальное такси, на котором за сверхнизкую плату престарелый человек может доехать до поликлиники (и такси подождет его, пока он будет на приеме у врача, и отвезет обратно), можно также добраться до вокзала, театра, концертного зала.

Жизненно важным шагом к долголетию является и установка больным престарелым людям «тревожной кнопки». Она вмонтирована в браслет или прямо в трубку телефона — достаточно нажать любую его кнопку. Получив сигнал, диспетчер даст совет пожилому человеку, передаст тревожный сигнал по необходимости в скорую помощь, пожарную службу или в службу спасения.

—Это уже социальная помощь…

— Да, к такой помощи относится и предоставление сиделок некоторым одиноким престарелым людям. Очень эффективно помогает престарелым людям городской гериатрический медико-­социальный центр. Здесь ведут прием врачи­урологи, неврологи, окулисты, кардиологи, сурдологи. Его адрес: набережная реки Фонтанки, д. 148.

— Сейчас ходят слухи о «таблетках долголетия». Это правда?

—Таблеток точно нет! Правда, сейчас ученые, в число которых входит и ваш покорный слуга, разработали пептидные биорегуляторы, которые действительно могут продлить молодость и жизнь. Эти средства уже прошли испытания. За ними будущее.