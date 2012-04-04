//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Если хотите распорядиться...

Открыть наследственное дело теперь может любой нотариус

№ 13(305) от 05.04.2012 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Инна ИВАНОВА ]

«У меня есть квартира, автомобиль и большая домашняя библиотека. Естественно, что мне не безразлично, в чьих руках это когда-нибудь окажется. С начала 2012 года нотариусы нашего города перешли к новой системе ведения наследственных дел. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее». Михайлов Н. Ю., г. Санкт­-Петербург.

Программа, уже успешно работающая в Москве с 2005 года, называется «Наследство без границ». Суть ее в отказе от бытовавшего ранее территориально­-фамильного принципа. «Теперь человек может обратиться для открытия наследственного дела к любому нотариусу, — рассказала президент Нотариальной палаты Санкт­-Петербурга Надежда Романенко. — Действовавший прежде территориально-­фамильный принцип делил дела о наследстве между нотариусами либо по адресам обслуживания, либо по алфавиту. Например, если фамилия умершего человека начиналась с букв от “а” до “и”, то дела о наследовании этих людей вел один нотариус, если от “к” до “р” — другой и так далее. Это было неудобно всем. Клиентам — потому, что им нередко приходилось ездить к “своему” юристу на другой конец города. Нотариусам — потому, что нагрузка между ними делилась неравномерно: у кого­-то было 50 дел в год, у кого­-то — 2 000. Да и вообще из 350 нотариусов, работающих в Петербурге, только 151 мог вести дела о наследстве». Теперь, подчеркнем, вести их могут все нотариусы.

«С начала нынешнего года к этой деятельности подключилось 29 специалистов», — сообщил член правления Нотариальной палаты Петербурга, руководитель рабочей группы по введению программы «Наследство без границ» Петр Герасименко. По его оценке, наследственные дела будут вести 250–280 нотариусов, что будет удобно клиентам. Кроме того, программа «Наследство без границ» позволит избежать двойных наследственных дел.

«Вопрос о наследстве умершего обязательно должен рассматриваться одним нотариусом. Он должен видеть всю картину: сколько наследников, кто в завещании, есть ли у умершего кредиторы. В противном случае разные наследники пойдут к разным нотариусам, и оба получат свидетельство о праве на наследство одного и того же имущества», — отметила Надежда Романенко. При новой системе это почти невозможно. Как подчеркнул заведующий информационно-компьютерным сектором Нотариальной палаты Петербурга Игорь Трипольский, система трижды оповестит нотариуса в случае, если дело уже открыто.

С начала года, сообщил Игорь Трипольский, по новой программе открыто 500 наследственных дел по умершим в этом году. В отношении же тех, кто ушел из жизни до 1 января 2012 года, действует прежняя территориально­-фамильная система.

С каждым годом, отметили участники круглого стола, в Петербурге растет количество наследственных дел. В прошлом году оно достигло 100 000. При этом увеличивается доля сложных дел с большим объемом имущества, количеством наследников. Эксперты обратили внимание на то, что завещание, как правило, упрощает работу нотариусам. Если оно есть, отпадает необходимость устанавливать родственные связи, а этот процесс зачастую занимает много времени.

В последнее время, отметил Петр Герасименко, стали более популярны закрытые завещания. Они пишутся клиентом, запечатываются в конверт и не читаются нотариусом. Однако такие завещания, предостерегает специалист, могут быть некорректно составлены, следовательно, волю умершего исполнить будет невозможно. Поэтому эксперты советуют консультироваться с нотариусами при составлении завещания.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Общество

Путин назвал "придурками" тех, кто считал Дальний Восток балластом

Путин назвал "придурками" тех, кто считал Дальний Восток балластом

Президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета, посвященного национальной программе развития Дальнего Востока, назвал "придурками" тех, кто говорил, что этот регион – балласт.

//В мире

Опасные для Белоруссии последствия отказа от интеграции с РФ предсказал аналитик

Опасные для Белоруссии последствия отказа от интеграции с РФ предсказал аналитик

Белоруссию защитит от реализации украинского сценария только полная интеграция с Российской Федерацией. Такую точку зрения в телевизионном эфире высказал политический эксперт Юрий Городненко.

//В мире

Уволенный Зеленским украинский дипломат назвал условие нового Майдана в Киеве

Уволенный Зеленским украинский дипломат назвал условие нового Майдана в Киеве

Украинский дипломат Роман Бессмертный, ранее уволенный президентом Владимиром Зеленским с должности представителя Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, назвал условие нового Майдана в стране.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

У государства денег снова предостаточно

У государства денег снова предостаточно

Прошел год после принятия одного из самых (если не самого) болезненного для людей решения властей последнего времени – повышение пенсионного возраста. Итоги, конечно, подводить рано, лет через десять будет в самый раз. Однако о некоторых важных вещах стоит сказать уже сегодня.

//В мире

Кабмин одобрил увольнение Кличко с должности главы администрации Киева

Кабмин одобрил увольнение Кличко с должности главы администрации Киева

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что кабмин направил президенту Владимиру Зеленскому представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Происшествия

Военный эксперт объяснил, почему не катапультировались пилоты разбившегося Су-25

Военный эксперт объяснил, почему не катапультировались пилоты разбившегося Су-25

Летчик-инструктор и майор запаса ВВС Андрей Красноперов отреагировал на крушение учебно-боевого штурмовика Су-25 недалеко от села Чернолесского в Буденновске во время выполнения полёта без боекомплекта. Инцидент произошёл во вторник, 3 сентября.

//В мире

Отец Киркорова обвинил Болгарию в разжигании антироссийских настроений

Отец Киркорова обвинил Болгарию в разжигании антироссийских настроений

Известный певец Бедрос Киркоров отреагировал на заявление МИД Болгарии о том, что не стоит приравнивать борьбу СССР с фашисткой Германией к освобождению Европы. По его мнению, Болгария просто пытается разжечь "огонь против России".

//Здоровье

Семь способов снизить риск возникновения рака раскрыли эксперты в сфере медицины

Семь способов снизить риск возникновения рака раскрыли эксперты в сфере медицины

Специалисты в области здравоохранения перечислили семь способов снизить вероятность появления в организме злокачественного образования. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной на страницах СМИ.

//Общество

Среди туристов, приезжающих в Крым, много иностранцев из стран ближнего и дальнего зарубежья

Среди туристов, приезжающих в Крым, много иностранцев из стран ближнего и дальнего зарубежья

За прошедший летний сезон полуостров посетило множество туристов из Европы. Также отмечался рост пассажиропотока в регион из Украины. С начала года в Крыму побывало свыше 5,8 миллионов туристов, рассказал министр курортов РК Вадим ВОЛЧЕНКО.

//Новости партнеров

//В мире

Глава администрации пародировал Порошенко во время выступления, а сам Зеленский заскучал

Глава администрации пародировал Порошенко во время выступления, а сам Зеленский заскучал

В Сети появилось видео, на котором глава администрации президента Украины Андрей Богдан пародирует Петра Порошенко во время его выступления в Верховной Раде, а Владимир Зеленский всем видом показывает, что политику пора заканчивать.

//Шоу-бизнес

Видео: поклонники не узнали Микки Рурка после очередной пластики

Видео: поклонники не узнали Микки Рурка после очередной пластики

Известный голливудский актер и боксер Микки Рурк удивил телеведущих шоу Good Morning Britain и зрителей обновленной внешностью. В этом шоу Рурк появился накануне в качестве гостя, сообщает The Sun.

//Новости СМИ2

//Экономика

Польша не собирается заключать новый контракт с "Газпромом"

Польша не собирается заключать новый контракт с "Газпромом"

Польский энергетический концерн PGNiG не станет заключать новый контракт с "Газпромом" после истечения действующего в 2022 году. Об этом на экономическом форуме заявил глава компании Петр Вожняк.

//Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака

Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака

Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн назвал основные факторы, которые влияют на развитие рака. По его словам, врачи давно доказали существенное влияние образа жизни на возникновение заболевания.

//Криминал

В Италии российские туристы задержали вора

В Италии российские туристы задержали вора

Двое российских туристов задержали уличного вора, который пытался украсть рюкзак у одной из их спутниц в центре Болоньи. Об этом сообщили в полицейском управлении итальянского города.

//В мире

Украина просит Россию вернуться к работе в СЦКК

Украина просит Россию вернуться к работе в СЦКК

Пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что Киев в ходе заседания контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

//Происшествия

В Вологодской области во время игры на детской площадке пропала двухлетняя девочка

В Вологодской области во время игры на детской площадке пропала двухлетняя девочка

В среду, 4 сентября, в селе Красное Тарногского района Вологодской области из песочницы на детской площадке пропала 2-летняя девочка. Отмечается, что мать на несколько минут покинула малолетнего ребёнка.

//В мире

В США впервые вводят запрет на имитаторы сигарет

В США впервые вводят запрет на имитаторы сигарет

В штате Мичиган планируют запретить использование ароматизированных электронных сигарет. С такой инициативой выступила губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, пишет The Washington Post.

//Новости партнеров

//Происшествия

В Москве иномарка сбила мать с 5-летним сыном

В Москве иномарка сбила мать с 5-летним сыном

В среду, 4 сентября, на пешеходном переходе на Симферопольском бульваре в Москве автомобиль наехал на женщину с маленьким ребёнком. Известно, что сбитому мальчику 5 лет.

//Армия

ВВС США хотят приобрести пусковые установки, имитирующие С-300

ВВС США хотят приобрести пусковые установки, имитирующие С-300

ВВС США намерены закупить две транспортно-пусковые установки, напоминающие по внешнему виду российские зенитные ракетные системы С-300ПМУ-1 и С-300ПМУ-2, для учений на полигоне в штате Юта.

//Политика

Министр труда оценил идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Министр труда оценил идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин на полях Восточного экономического форума прокомментировал переход на четырёхдневную рабочую неделю. По его словам, в ближайшее время вопрос не будет решён.

//В мире

"Прямое президентское правление", - Кличко об увольнении

"Прямое президентское правление", - Кличко об увольнении

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на своё увольнение с поста главы Киевской городской госадминистрации. По его мнению, таким решением они пытаются "лишить права людей выбирать власть".

//Общество

Как попасть на работу в спецслужбы?

Как попасть на работу в спецслужбы?

Чаще всего будущих разведчиков ищут уже после первого курса гражданского или военного вуза. Затем три-четыре года внимательно изучают потенциальных кандидатов. Сразу отсеивают тех, кто склонен к излишнему авантюризму, состоял в радикальных молодёжных организациях или религиозных сектах.

//В мире

Моди написал об "эпохальной дружбе" между Индией и Россией

Моди написал об "эпохальной дружбе" между Индией и Россией

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил на русском языке, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума на острове Русский "эпохальным событием".

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии
2

Терапевт перечислила бесполезные анализы, на которые не стоит тратить деньги
3

Названы вероятные признаки подготовки «синхронного удара» Украины и Грузии по РФ
4

Супруги актеры Анна Легчилова и Игорь Бочкин стали показывать фото своего маленького сына
5

Не воевали - не победили

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры