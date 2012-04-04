Если хотите распорядиться...

«У меня есть квартира, автомобиль и большая домашняя библиотека. Естественно, что мне не безразлично, в чьих руках это когда-нибудь окажется. С начала 2012 года нотариусы нашего города перешли к новой системе ведения наследственных дел. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее». Михайлов Н. Ю., г. Санкт­-Петербург.

Программа, уже успешно работающая в Москве с 2005 года, называется «Наследство без границ». Суть ее в отказе от бытовавшего ранее территориально­-фамильного принципа. «Теперь человек может обратиться для открытия наследственного дела к любому нотариусу, — рассказала президент Нотариальной палаты Санкт­-Петербурга Надежда Романенко. — Действовавший прежде территориально-­фамильный принцип делил дела о наследстве между нотариусами либо по адресам обслуживания, либо по алфавиту. Например, если фамилия умершего человека начиналась с букв от “а” до “и”, то дела о наследовании этих людей вел один нотариус, если от “к” до “р” — другой и так далее. Это было неудобно всем. Клиентам — потому, что им нередко приходилось ездить к “своему” юристу на другой конец города. Нотариусам — потому, что нагрузка между ними делилась неравномерно: у кого­-то было 50 дел в год, у кого­-то — 2 000. Да и вообще из 350 нотариусов, работающих в Петербурге, только 151 мог вести дела о наследстве». Теперь, подчеркнем, вести их могут все нотариусы.

«С начала нынешнего года к этой деятельности подключилось 29 специалистов», — сообщил член правления Нотариальной палаты Петербурга, руководитель рабочей группы по введению программы «Наследство без границ» Петр Герасименко. По его оценке, наследственные дела будут вести 250–280 нотариусов, что будет удобно клиентам. Кроме того, программа «Наследство без границ» позволит избежать двойных наследственных дел.

«Вопрос о наследстве умершего обязательно должен рассматриваться одним нотариусом. Он должен видеть всю картину: сколько наследников, кто в завещании, есть ли у умершего кредиторы. В противном случае разные наследники пойдут к разным нотариусам, и оба получат свидетельство о праве на наследство одного и того же имущества», — отметила Надежда Романенко. При новой системе это почти невозможно. Как подчеркнул заведующий информационно-компьютерным сектором Нотариальной палаты Петербурга Игорь Трипольский, система трижды оповестит нотариуса в случае, если дело уже открыто.

С начала года, сообщил Игорь Трипольский, по новой программе открыто 500 наследственных дел по умершим в этом году. В отношении же тех, кто ушел из жизни до 1 января 2012 года, действует прежняя территориально­-фамильная система.

С каждым годом, отметили участники круглого стола, в Петербурге растет количество наследственных дел. В прошлом году оно достигло 100 000. При этом увеличивается доля сложных дел с большим объемом имущества, количеством наследников. Эксперты обратили внимание на то, что завещание, как правило, упрощает работу нотариусам. Если оно есть, отпадает необходимость устанавливать родственные связи, а этот процесс зачастую занимает много времени.

В последнее время, отметил Петр Герасименко, стали более популярны закрытые завещания. Они пишутся клиентом, запечатываются в конверт и не читаются нотариусом. Однако такие завещания, предостерегает специалист, могут быть некорректно составлены, следовательно, волю умершего исполнить будет невозможно. Поэтому эксперты советуют консультироваться с нотариусами при составлении завещания.