Год назад вступил в силу закон «О полиции», начались реформа и реорганизация всей системы МВД. Наш корреспондент встретился с руководителем ГУ МВД по СЗФО генерал­полковником Виталием Быковым и попросил его рассказать о деятельности главка за минувший год.

- Главное, — говорит Виталий Николаевич, — мы действительно смогли удержать оперативную обстановку в округе под контролем, несмотря на то, что количество сотрудников сократили на 20%. Было зарегистрировано преступлений на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В Северо-Западном федеральном округе в 2011 году было зарегистрировано свыше 219 тысяч преступлений. Снижение уровня преступности отмечается в подавляющем большинстве субъектов округа и не превышает среднероссийского показателя. Сотрудниками Главного управления было раскрыто 218 преступлений: 67 из них были совершены в составе организованных преступных групп, в том числе 13 — ОПГ с межрегиональными, 19 — с международными связями. Замечу, что 90% преступлений раскрыто по оперативным данным.

— Какие примеры можно привести?

Сотрудниками нашего межрегионального оперативно­-разыскного отдела пресечена деятельность организованной преступной группы бандитской направленности. Ее участники, освободившись из мест лишения свободы, в течение года совершали грабежи, разбойные нападения с использованием оружия, вымогательства денежных средств у бизнесменов Архангельска. Так, под угрозой убийства вымогали у предпринимателя 11 миллионов рублей за право заниматься предпринимательской деятельностью. Также выявлен факт разбойного нападения на гражданина, от которого они требовали передачи дорогой машины.

Совместно с правоохранительными органами Финляндии задержаны два участника международной преступной группировки, осуществлявшей контрабанду и сбыт синтетических наркотиков в особо крупном размере.

Задержана преступная группа, занимающаяся хищениями партий товаров на территории Краснодарского края, Воронежской, Курской, Московской, Липецкой, Псковской, Самарской и других областей. Члены преступной группы под предлогом оказания услуг по перевозке товаров, получали у грузоотправителей крупные партии товаров и исчезали. Чтобы войти в доверие жулики предъявляли поддельные документы (договоры, заключенные с крупными предприятиями, паспорта, водительские удостоверения, документы на транспортное средство и т. д.). Для совершения преступлений создавались фиктивные фирмы. Весь похищенный товар для реализации перевозился на территорию Псковской области или сбывался по пути следования. Стоимость похищенных партий груза составляла миллионы рублей.

— Виталий Николаевич, а какова статистика преступности на Северо-Западе? Какой регион Вы назвали бы сегодня наиболее криминальным?

— Численность населения во всех субъектах разная, а поэтому самый криминальный регион выделить сложно. Конечно же, большинство преступлений регистрируется и раскрывается в Санкт­-Петербурге и Ленинградской области. В НАО (где численность населения чуть больше 40 тысяч человек) преступлений, естественно, совершается гораздо меньше.

Некоторое время назад нас беспокоил Великий Новгород. В течение прошлого года главк продолжил целенаправленную работу по ликвидации ОПФ «Кравченко». К длительным срокам лишения свободы приговорены авторитеты новгородского ОПФ: Забегалов, Федоров, Казакбаев и более 10 активных членов ОПФ. В настоящее время проводится ознакомление с материалами уголовного дела одного из лидеров ОПФ — Тельмана Мхитаряна, обвиняемого в вымогательстве акций крупных новгородских предприятий.

Сейчас по раскрываемости преступлений по тяжким и особо тяжким составам УМВД Новгородской области занимает 11-­е место среди 83 регионов. Тогда как еще полтора года назад новгородцы находились на последних местах.

На сегодняшний день я не вижу необходимости декриминализировать какой-либо субъект в округе, работа всюду ведется стабильно.

— Как остро стоит проблема этнической преступности?

— Противодействие организованным преступным группировкам, сформированным по этническому признаку, было в минувшем году активизировано. Массового характера у этнической преступности в регионе нет. Главным управлением велась оперативная разработка 28 организованных преступных группировок, сформированных по этническому признаку. А наиболее яркий пример — ликвидация азербайджанской межрегиональной этнической ОПГ, ее члены совершали убийства, похищения людей и разбойные нападения на территории Петербурга и Ленобласти. В настоящее время трем ее участникам предъявлены обвинения, направлены в суд материалы уголовного дела по 11 эпизодам преступной деятельности.

— Каковы достижения Управления в борьбе с коррупцией и выявления связей между чиновниками и ОПГ?

— По итогам 2011 года мы занимаем первое место среди Главных управлений по федеральным округам по борьбе с преступностью в сфере экономической деятельности.

Но я считаю, что главк еще работает не в полную силу. Хотя общее число преступлений коррупционной направленности, выявленных сотрудниками Главного управления, по сравнению с прошлым годом, возросло более чем в 20 раз. Полицейскими Главного управления задокументированы факты преступной деятельности межрегиональной ОПГ, осуществлявшей хищения мошенническим путем денежных средств граждан на территории Санкт­-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Комсомольска­на-Амуре. Потерпевшими признаны более 160 человек, которые внесли на счета организации от 30 тысяч до 1 миллиона рублей.

В мае-сентябре 2011 года по материалам сотрудников Главного управления за получение взяток в размере 23 миллионов рублей возбуждено 2 уголовных дела в отношении руководителя Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Сергея Муравьева. Взятки предназначались за назначение на должность заинтересованных лиц.

В октябре 2011 года по материалам Главного управления направлено в суд уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ в отношении бывшего директора филиала ФГУП «Ростехинвентариза­ция» в Республике Коми, который, используя служебное положение, совершил хищение государственных средств на сумму свыше 62 миллионов рублей.

В декабре 2011 года направлено в суд уголовное дело по части 4 статьи 204 УК РФ в отношении главного инженера дистанции пути ОАО «Российские железные дороги», по факту незаконного требования передачи ему денежных средств в сумме 1 миллиона рублей руководителем коммерческой организации.

В декабре 2011 года возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ в отношении начальника отдела Комитета по телекоммуникациям и информации Правительства Ленинградской области по факту вымогательства взятки в сумме 3,5 миллиона рублей.