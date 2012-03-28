Власть и деньги в семейном союзе

«Давайте не будем забегать вперёд. Наша страна без правительства не останется», – заявил Дмитрий Медведев на пресс-конференции в Сеуле. Новый кабинет, по его словам, будет формироваться только после инаугурации нового главы государства. Впрочем, слова Медведева едва ли кого-то убедят не думать о том, кто войдёт или кто не войдёт в его правительство, что на самом деле уже активно обсуждается. Что же касается министров, чья судьба решается сейчас, то для них уже давно наступили горячие деньки.

Два года назад, когда только начали публиковать декларации членов кабинета министров, среди высших государственных чиновников можно было увидеть немало тех, чьи доходы значительно уступали доходам их супругов, остающихся в тени. Однако абсолютным «чемпионом» по семейному благополучию стал один из самых незаметных и не любящих привлекать внимание СМИ к своей персоне вице-премьеров – Игорь Шувалов.

Будучи одним из первых вице-премьеров, Шувалов курирует экономический блок в правительстве РФ, возглавляет Совет по финансовым рынкам, руководит рядом правительственных комиссий. Он занимается широчайшим кругом вопросов – от приватизации государственного имущества и внешнеэкономической деятельности до безо­пасности на дорогах. Однако выделить какие-либо конкретные достижения за все годы его работы будет сложно. Иногда даже создаётся ощущение, что чуть ли не главная обязанность Шувалова – доводить до СМИ инициативы правительства и озвучивать уже принятые решения, а также отчитываться перед общественностью об эффективности принятых государством мер.

При этом нередко его публичные заявления касаются интересов конкретных бизнес-структур или их проектов. К примеру, он сомневается в необходимости строительства третьей полосы в частном аэропорту «Домодедово». Говорит о необходимости объединения металлургических активов на базе Evraz. Или советует McDonald’s развивать сеть на Дальнем Востоке.

Несмотря на скромность Шувалова на посту первого вице-премьера, его семейный бизнес, судя по официальным декларациям, которые высшие государственные чиновники с лёгкой руки Медведева теперь обязаны заполнять и публиковать, более чем процветает. По российским законам, чиновникам запрещено напрямую заниматься бизнесом, а акции компаний они должны передавать в доверительное управление. Но заниматься бизнесом жёнам чиновников у нас не возбраняется. Хотя в таком бизнесе всегда есть изрядная доля лукавства: вспомним о буйном процветании империи супруги бывшего московского мэра, которое быстро закончилось с его отставкой.

Не только журналисты, но и многие коллеги вице-премьера были шокированы первой же декларацией, согласно которой оказалось, что доход супруги Игоря Шувалова не только в 192 раза превышал доход президента Медведева, но и суммарный доход всех членов правительства России и их семей, вместе взятых. Именно у Шуваловых оказался и самый внушительный автопарк.

В прошлом году семья первого вице-премьера задекларировала уже поменьше – 387,6 млн. рублей, из которых лишь 14,6 млн. заработал сам Шувалов. Его жена Ольга в прошлом году внесла в семейную копилку соответственно без малого 373 млн. рублей.

В декларации Шувалова среди прочего указан жилой дом, находящийся в аренде в Австрии, общей площадью 1479 кв. м и квартира в Великобритании, которая также находится в аренде сроком на десять лет (424 кв. м). Зачем платить такие деньги за аренду того, где всё равно не живёшь? Ответ на этот вопрос в декларации, естественно, не содержится.

Шувалов никогда и не отрицал, что загадочный бизнес его жены с «инвестициями и ценными бумагами», за пару дней приносящий семье доходов больше, чем иной министр зарабатывает за год, был создан не без его участия. Ранее чиновник заявлял, что до поступления на госслужбу он сформировал «семейный фонд», записанный на жену, управляя которым она и зарабатывает.

Судя по доходам, Шувалов явно не прогадал, доверив управлять этим офшорным фондом Ольге Шуваловой. Супруга правительственного чиновника оказалась на редкость талантливой бизнесвумен, способной совершать необыкновенно удачные сделки. По данным СПАРК, на март 2010 г. она владела 50% долей в ООО «Заречье-Девелопмент» совместно с Вартаном Галустяном. Этой компании очень повезло: она владеет землями в Одинцовском районе, где российское правительство, в котором работает муж Шуваловой, строит бизнес-школу и российскую «Силиконовую долину». По сведениям интернет-издания Слон.ру, «Заречье-Девеломент» – владеет более 250 га поблизости от «Сколково». Участки изымаются по рыночной цене. Стоимость земли в этом районе, по мнению экспертов, достигает 1,5–3 млн. долларов за га. В частности, в октябре 2010 г. вышло несколько постановлений правительства Московской области об изъятии участков в пользу государства, в котором указаны шесть участков общей площадью 7199 кв. м, принадлежащих ООО «Заречье-Девелопмент».

«Моей жене там ничего не принадлежит, у неё там нет бизнеса», – сказал Шувалов ещё до того, как было принято решение об изъятии земель. Однако базы данных юридических лиц его слов отнюдь не подтверждают. Скорее наоборот.

Ещё сложнее Шувалову будет доказать, что бизнес его жены не имеет ничего общего с его собственной деятельностью на посту члена правительства. Свидетельство тому – случайно ставшая у нас известной после раскрытия материалов Комиссией по ценным бумагам и биржам США сделка офшорного фонда с российским миллиардером Алишером Усмановым.

По данным американского издания Barron’s Online, аффилированная с Шуваловым компания в 2004 г. дала одной из его структур в долг 49 млн. долларов под 40% (!) годовых (при том, что рыночная цена кредита составляла на тот момент от 5 до 9%), а в 2007 г. получила назад уже 119 млн. долларов, заработав практически на пустом месте почти 70 миллионов. Кредит выдала компания Sevenkey, которая, по сообщениям журнала Forbes, принадлежала трасту, бенефициаром которого являлся Шувалов, с января 2008 г. перешедшая в собственность Severin Enterprises – компании Ольги Шуваловой.

О том, какой бизнес связывает миллиардера и супругу вице-премьера, мог бы рассказать газете «Ведомости» заинтересовавшейся сделкой представитель самого Шувалова, однако он предпочёл не вдаваться в детали. Указав лишь, что «вся деятельность Игоря Ивановича Шувалова и его семьи отражена в финансовой декларации, которая ежегодно подаётся в финансовые органы: она прозрачна и доступна как общественности, так и контролирующим органам Российской Федерации». При этом изложенные в иностранных СМИ факты он комментировать вообще не стал.

Можно только догадываться, по какой причине структуры Усманова так щедро взяли явно не выгодный для себя кредит у супруги вице-премьера. Но складывается впечатление, что сам Шувалов с тех пор испытывает определённое расположение к владельцу Металлоинвеста, в нужный момент поддерживая его компанию. В частности, в 2009 г. комиссия Шувалова одобрила компаниям олигарха госгарантии почти на 1 млрд. долларов, напомнила Barron’s, а сам вице-премьер активно поддерживал идею консолидации российского металлургического бизнеса на базе Evraz Group, которую также лоббировал Усманов.

Впрочем, и другие бизнесмены нередко должны быть благодарны Шувалову за возможность поработать на благо государства. К примеру, Шувалов отказался от услуг местных строителей при подготовке к саммиту АТЭС, и сам предложил стать генеральным застройщиком инфраструктуры острова Русский на Дальнем Востоке компании Crocus Group Араса Агаларова. С лёгкой руки вице-премьера Агаларов получил заказ на строительство университета стоимостью 53 млрд. рублей. По данным того же Forbres, всего планируется построить 93 объекта на площади 900 тыс. кв. м. Ещё один проект на острове – это конференц-центр стоимостью почти 9 млрд. рублей.

Почему такой лакомый контракт, благодаря которому Агаларов даже попал в спецпроект журнала Forbes «Короли госзаказа» достался одному и именно этому застройщику – вопрос, ответ на который тоже не вполне очевиден.

Между тем нынешний президент и будущий премьер Дмитрий Медведев анонсировал законопроект о контроле за расходами госслужащих, в соответствии с которым все крупные сделки с недвижимостью, ценными бумагами и транспортными средствами будут проверяться на предмет коррупционной составляющей, причём члены правительства должны будут отчитываться о таких сделках в обязательном порядке. При этом чиновникам, которые не смогут доказать отсутствие этой самой «коррупционной составляющей», будут грозить увольнение с госслужбы и конфискация имущества сомнительного происхождения в доход государства.

В этом случае простой ссылки на «прозрачность декларации» уже будет мало, и обладателей больших капиталов на правительственных постах может ожидать много неприятных вопросов, ответы на которые придётся давать развёрнутые и убедительные.

Говорят, что в Белом доме есть два Игоря Ивановича, но только одного из них в коридорах власти называют «настоящим». Если оценивать результаты работы в правительстве второго Игоря Ивановича, то говорить практически не о чем. Хотя все отмечают несомненное умение Шувалова озвучивать уже принятые решения и распределять бюджетные деньги.

Скорее всего, вице-премьер и сам понимает, что времена меняются и большие деньги всё хуже сочетаются с большой властью. Недавно стало известно, что Шувалов взял отпуск на три недели. Наблюдатели сразу отметили, что чиновники в ранге вице-премьера редко берут такие длительные отпуска, если речь не идёт о поисках новой работы.

По слухам, Шувалов был бы не прочь возглавить Внешэкономбанк с его гигантским потоком бюджетных средств или другую аналогичную государственную банковскую структуру. В то же время он с энтузиазмом воспринял идею премьера Владимира Путина о создании госкорпорации, которая должна будет заняться развитием Дальнего Востока на бюджетные средства.

Иными словами, варианты пока ещё есть.