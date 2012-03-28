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Калькулятор привилегий

№ 12(304) от 29.03.2012 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Калькулятор привилегий

Чиновничьи привилегии под угрозой! Оказывается, молниеносно монетизировав в 2005 г. льготы населения, бюрократы благополучно забыли про себя любимых. Бросив гражданам горсть медяков вместо социальных гарантий, себе – по сей день – сохранили бесплатные блага!

Первым в конце марта шум на эту тему поднял советник президента А. Дворкович. Его неожиданно поддержали Минэкономразвития и Минфин. Хотя обычно эти ведомства не дружат, на сей раз – оба загорелись идеей срочно переплавить льготы в деньги. В чём интерес?

Сталинский пакет

Чем возмущаться льготами бюрократов, лучше привести пару цифр. Содержание автомобилей, на которых по долгу службы разъезжает российское чиновничество, обходится государству в 90 млрд. руб. в год. Это годовой бюджет крупного региона! Налицо та самая льгота, вовсю мигающая проблесковыми маячками на машинах со спецномерами. Из которых, например, в ноябре 2011 г. чиновничество проскакивало в храм Христа Спасителя мимо растянувшейся на сутки очереди людей, пришедших поклониться Поясу Богородицы.

Второй вид материального поощрения – право на жильё. В отличие от простых граждан федеральные чиновники в ранге от руководителя департамента и выше реализуют его сполна. По данным наших источников, после пары-тройки лет ожидания высокопоставленные слуги государства без проблем получают трёх-четырёхкомнатные квартиры «по месту работы». То есть, как правило, в столице, где стоимость таких апартаментов – от 10 млн. рублей.

В списке бюрократических привилегий фигурирует и знаменитый «сталинский пакет». Он мало изменился за последние 80 лет и включает право на повышенную пенсию. С лета 2010 г. указом президента Дм. Медведева – до 75% заработка. Также: отпуск до 45 дней (зависит от выслуги лет), льготные путёвки в санатории, ведомственную  поликлинику (в том числе – для членов семьи!). Для некоторых чинов – госдачу.

Конечно, старых «сталинских» дач на всех не хватает. Поэтому в январе 2012 г. Управление делами президента решило расширить владения, прикупив 72 коттеджа. Площадью примерно 300 кв. м каждый, в живописном уголке Подмосковья – деревне Солослово, что неподалёку от знаменитых Жуковки и Барвихи. Сумма контракта – 6,5 млрд. рублей. То есть по 90 млн. руб. за дом. Правда, Минфин не дал раскатать губы по Рублёвскому шоссе. Там сочли – дачи необычайно дорогие. И завернули сделку.

Можно представить, с какой силой в Министерстве финансов скрежещут зубами, наблюдая, как десятки миллиардов бюджетных рублей на законных основаниях перетекают в карманы высокопоставленных чиновников в виде выплат бессчётного числа разнообразных пособий и компенсаций. Во что это влетает госказне – можно лишь догадываться. «Затраты на льготы просчитываются с трудом, они спрятаны по разным статьям бюджета, точную цифру знает только Минфин», – рассказывает доцент кафедры теории и практики государственного управления Высшей школы экономики (ВШЭ) Павел Кудюкин.

Ясно одно – суммы огромные. Известно: в целом содержание госаппарата обходится бюджету в 800 млрд. рублей. Каждый год! В эту цифру запрятаны самые невероятные расходы. Например, госслужащий получает крупную сумму подъёмных, если ему пришлось переехать на работу в другой город. О размерах этих компенсаций слагают легенды. Говорят: от четырёх месячных до двух годовых окладов. Между прочим, не за горами время, когда появится огромная армия получателей подъёмных. С 1 января 2013 г. вступит в силу закон об обязательной ротации чиновников каждые 3–5 лет. Менять местами будут тех, что сидят на самых взяткоёмких должностях. По предварительным подсчётам, таких государевых людей в РФ набралось ни много ни мало 530 тысяч!

Миллионы директоров

Разумеется, не все бюрократы равны. Рядовым чиновникам не приходится мечтать о том богатейшем букете привилегий и льгот, которым судьба одарила тех,  кто забрался на верхние ступеньки ведомственной Табели о рангах. «Верхушка чиновничьего сословия живёт не так, как остальные чиновники и прочие граждане. У них отдельные поликлиники, санатории, есть казённые дачи и машины», – объясняют эксперты ВШЭ.

Разумеется, не все бюрократы купаются в роскоши. Вот показательный факт: согласно опросу ВЦИОМ, госслужащие составили десятую часть участников декабрьского оппозиционного митинга на Болотной площади в Москве. Видимо, это те чиновничьи низы, которым почти не досталось даров из государственного рога изобилия. «Самая распространённая льгота – по обслуживанию в ведомственных поликлиниках. Других льгот у подавляющего числа госслужащих на уровне рядового состава министерств нет», – объясняет ситуацию замглавы Минэкономразвития Олег Фомичёв.

Как бы то ни было – идея монетизации привилегий на руку всем чиновникам. Огромные суммы добавятся к немалым зарплатам. Давно не секрет, доходы у госслужащих – не низкие. Иногда мелькают такие цифры – простые граждане просто отказываются в них верить. «Например, оклад директора департамента федерального министерства – 80 тысяч рублей. Но он имеет дополнительные 300–400 тысяч рублей в квартал  в качестве премий, плюс столько же в качестве годовой премии. В результате за счёт всяческих надбавок реальный доход достигает примерно 3 миллионов рублей в год», – делится секретами источник «АН».

На этом фоне не удивляет шокировавшее многих заявление будущего премьер-министра Дм. Медведева. В марте 2012 г. в ходе очередного визита в «Сколково» он обронил  такую фразу. Зарплата российского чиновника должна составлять от 2 до 15 млн. руб. в год. Иными словами: от 166 тыс. руб. до 1,125 млн. руб. в месяц!

Наверняка – некоторым бюджетникам столько платят давно. Три миллиона реального дохода министерского начдепа – внутренняя информация, проверить её сложно. Зато не вызывают сомнений данные Росстата. По ним: средняя по России зарплата федеральных служащих – 62,6 тыс. руб. в месяц. Больше всего платят в аппарате правительства и администрации президента – соответственно 102 тыс. и 90,3 тыс. рублей. В Следственном комитете средний оклад – 79,7 тыс.  руб., В МЧС – 78,6 тыс. руб., в Минобрнауки – 62,3 тысячи. Кому-то кажется – много. Но получатели порой недовольны. Во всяком случае, 20 марта 2012 г. на заседании совета Госдумы разгорелся жаркий зарплатный спор. Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров выразил недовольство тем фактом, что зарплата сотрудников аппарата Госдумы (55,5 тыс. руб. в месяц) вдвое меньше, чем в аппарате правительства.

Новое дворянство

Как бы ни возмущались функционеры Госдумы, на фоне средних доходов населения их заработки – оскорбительно велики! Некоторых чиновников не помешает ткнуть носом в такой факт. Оклады федеральных служащих в министерствах, курирующих различные отрасли, в среднем в 2,6 раза выше, чем в самих отраслях!

Эксперты аудиторской компании ФБК проанализировали ситуацию, составив ведомственный «антирейтинг». Особую зарплатную прыть демонстрирует Минздравсоцразвития. При среднем по РФ окладе врачей 17,58 тыс. руб. в месяц в министерстве зарабатывают – 77,56 тысячи. Разрыв – 4,4 раза. Четырёхкратное превышение демонстрирует Минсельхоз: 49,3 тыс. руб. министерских окладов против 12,3 тыс. руб. средних доходов крестьянина. В то время как учёные и преподаватели вузов получают 15,8 тыс. руб., опекающее их Министерство образования и науки выплачивает работникам в 3,94 раза больше. Минпромторг со средней зарплатой 49,7 тыс. руб. оторвался от реальности в 2,4 раза, Министерство энергетики – вдвое, Министерство культуры – в 2,5 раза. Если кто близок к земле – это Федеральное агентство железнодорожного транспорта. Там в среднем платят 36,9 тыс. руб., тогда как зарплата в отрасли – 32,3 тысячи.

Ситуация с аномальными зарплатами слуг государства и народа – всё более абсурдна. Она напоминает одну поучительную историю. Когда осенью лопнул нарыв греческой экономики, всплыл замечательный факт. Как известно, греки жили не по средствам. Страна зарабатывала мало, но зарплаты и т.д. были непропорционально огромные.

Правда, не у всех. Как оказалось, за последнее десятилетие оклады греческих бюрократов удвоились и под конец стали втрое выше средних зарплат в частном секторе. Работающая часть экономики смотрела на чиновничество с нескрываемой завистью. Поразительная история приключилась с национальной железной дорогой. Вся её выручка, включая продажу билетов, составляла 100 млн. евро в год. При этом на зарплаты за год уходило – 400 млн. евро! Среднестатистический служащий получал 65 тыс. евро в год!

Всё это плохо кончилось. Опасность в том, что российская бюрократия следует в том же направлении. Растут зарплаты, раздувается число чиновников. В 1994–2011 гг. численность чиновничьего аппарата в РФ выросла с 1 до 2,1 млн. человек. С 1999 г. поголовье региональных чиновников увеличилось в 1,65 раза, муниципальных – вдвое.

Оно и понятно: люди видят, где деньги, и стремятся погреться у бюджетного очага. Другое дело – благополучие строится за счёт остальных. Тех, кто не попал на парад государственной щедрости.

Эксперты предупреждают: высшие чиновники в РФ сформировали новый класс общества. Что-то вроде «нового дворянства». Со всеми известными из истории замашками, льготами и привилегиями. Если так: не пора ли второй раз отменять крепостное право? Теперь – бюрократическое.

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