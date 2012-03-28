Круговая оценка

Те, кто сталкивался с получением крупных кредитов, хорошо представляют себе роль оценщиков в механизме финансовой сделки. От их выводов напрямую зависит сумма денежных средств, предоставляемых бизнесмену или предприятию в банке. Эта же категория специалистов играет важнейшую роль и в случае возникновения у заёмщика сложностей при погашении долга. Ведь именно оценщикам предстоит дать заключение – какая часть недвижимости, акций или товарной продукции соразмерна с выдвинутыми требованиями кредитора.

Застрахованные риски

Понятно, что подобные выводы должны базироваться на объективных критериях и делаться независимыми специалистами. Но это в теории. В российской действительности всё выглядит несколько иначе. Как показывает практика, отечественные банки очень часто имеют настолько тесные связи с оценочными фирмами, что сама оценка безропотно выстраивается в зависимости от интересов кредитного учреждения.

Яркий тому пример – история с воронежской компанией ОАО «Павловскгранит». В 2008-м предприятие и его руководитель Сергей Пойманов обратились в Сбербанк за кредитом в 5,1 млрд. рублей. Собственные оценщики Сбера установили – стоимость Павловского ГОКа приблизительно в два раза больше, чем сумма займа в 5,1 млрд. рублей.

Но спустя время отношения между «Павловскгранитом» и банком перешли в другую плоскость: предприятие из-за кризиса не смогло полноценно платить по кредиту, а в банке, по всей видимости, решили, что для них интереснее заполучить само производство, нежели выстраивать систему реструктуризации долга. Кредит передали в коллекторскую дочку – «Сбербанк Капитал», которая и стала реализовывать план поглощения «Павловскгранита».

«Новый» взгляд

Когда речь идёт уже о двух конфликтующих сторонах, одна из которых претендует на акции другой, – система оценки играет принципиальную роль. Результаты предыдущей оценки, на основании которых «Павловскгранит» смог получить 5,1 млрд. руб., «Сбербанк Капитал» успешно «забыл». Ведь речь шла уже не о возвращении кредита, а о том, чтобы забрать всё предприятие. В этом случае более ранняя оценка предприятия специалистами Сбербанка становилась только помехой.

22 июня 2011 г. «Сбербанк Капитал» произвёл списание 36,37% акций Павловского горно-обогатительного комбината, принадлежавших одному из основных акционеров – ООО «ВИТЭРА». Если спроецировать на это количество акций их первоначальную оценку Сбербанком, то произведённым списанием долг был уже, по сути, погашен. И привлечённая должником ООО «Консалтинговая группа «Финансы Бизнес Сервис» подтверждает это, заявляя о стоимости пакета в 4,6 млрд. рублей. Но «Сбербанк Капитал» такой расклад абсолютно не устроил. Он поручил провести оценку пакета некоему «НЕО-Центру», и тот выдаёт новую сумму стоимости пакета – 1,144 млрд. рублей! Вопрос: ради чего независимой компании «НЕО-Центр» в четыре раза занижать стоимость акций в сравнении с оценкой самого банка и рисковать своей репутацией? Ответ: рисковать в данном случае было особо нечем – ведь одним из руководителей компании «НЕО-Центр» является Олег Германович Греф, сын Германа Грефа. Круг, как говорится, замкнулся.

Вездесущее «СМАО»

Когда «НЕО-Центр» производил оценку стоимости акций «Павловскгранита», то, по сути, лишь ставил на документах свои печати. Непосредственную работу выполнял СРО «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО». Весьма любопытная структура, неоднократно всплывающая в истории с «Павловскгранитом».

Скажем, когда Росимущество в лице ООО «Инвестиционная компания «Таск Квадро Секьюритиз» объявляет о проведении торгов на акции компании «Павловскгранит», принадлежащие Сергею Пойманову, то формально их оценивает «Первая Оценочная Компания 1Primula». Но, как и в случае с «НЕО-Центром», непосредственную работу вновь выполняет СРО «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО». Стоит ли удивляться, что стоимость пакета акций, выданная «СМАО», оказывается в 2,5 раза ниже ранее проведённой оценки?! А когда Сергей Пойманов обращается в Красногорский суд Московской области, чтобы опротестовать эту, явно заниженную оценку, то «Первая Оценочная Компания 1Primula» приглашает на процесс в качестве «независимых экспертов»… кого бы вы думали? Правильно, представителей всё того же СРО «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО»!

«Семейные» тайны

В чём же секрет такой популярности этой структуры у Сбербанка и тех, кто работает на его интересы? Как выяснилось, всё очень просто: некоммерческое партнёрство «Сообщество специалистов-оценщиков» выступает учредителем Национального совета по оценочной деятельности. А председателем коллегиального органа управления НСОД является уже Греф-старший, одновременно возглавляющий Сбербанк России.

Когда разбираешь эту ситуацию, невольно вспоминается старый анекдот про заёмщика, который взял рубль, обещая вернуть два, сразу же отдал по совету кредитора этот рубль назад, «чтобы потом не так тяжело отдавать было», отдал залог, и с изумлением убедился, что остался и без денег, и без залога, да ещё и в долгах. И ведь всё вроде как по закону!

«Независимая оценка» с помощью своих оценщиков и проверка корректности их оценки в конфликтной ситуации с помощью других оценщиков, находящихся в ведении фактических собственников первых, позволяет банку гарантированно получить нужный результат в любом случае и без особых усилий.

Так что, судя по всему, СМАО предстоит ещё неоднократно произвести «независимую оценку» как акций Павловского

ГОКа, так и активов других компаний, на которые может упасть взгляд Сбербанка или предпринимателей, находящихся с ним в дружеских отношениях.