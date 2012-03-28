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Прибыльный бизнес швейцарского налогоплательщика

№ 12(304) от 29.03.2012 [«Аргументы Недели », Валентин СТАРИКОВ ]

Прибыльный бизнес швейцарского налогоплательщика
Геннадий Тимченко

Независимый бизнесмен международного уровня Геннадий Тимченко известен в первую очередь в качестве совладельца нефтетрейдера Gunvor, зарабатывающего на экспорте чуть ли не трети российской нефти. Однако интересы Тимченко, платящего налоги в Швейцарии, простираются гораздо шире, чем просто торговля российским сырьём: «структуры Тимченко» постепенно устанавливают контроль над полной цепочкой экспорта углеводородов – от добычи до переработки и продажи иностранным покупателям.

Так сложилось, что крупнейшим экспортёром российской нефти стала финская компания Gunvor, принадлежащая в том числе Тимченко. Её структура собственности официально не раскрывается, однако известно, что 90% её акций принадлежат на паритетных началах Тимченко и его давнему партнёру – нефтетрейдеру Торбьорну Торнквисту. По итогам 2010 года компания стала четвёртым в мире нефтетрейдером после Glencore, Vitol и Trafigura по объёму продаж, продав 104 млн. т нефтяного эквивалента (рост на 11% к предыдущему году). Выручка компании в этот же год увеличилась на 22% – до 65 млрд. долларов. При этом основными клиентами, пользующимися её услугами для продажи нефти за границу, были крупнейшие российские, в том числе государственные компании «Роснефть», «Газпром-Нефть» и «Сургутнефтегаз».

Курирующий нефтяную отрасль влиятельный вице-премьер Игорь Сечин поначалу был партнёром Тимченко, однако стремительный рост доходов Gunvor и рост самостоятельности самого Сечина от своего «патрона» Путина привёл к конфликту. По слухам, сейчас Сечин пытается создать трейдера, конкурирующего с Gunvor. В начале 2011 г. появилась информация о создании трейдерского подразделения Роснефти в Швейцарии, а сейчас, по слухам, Сечин пытается организовать поставки нефти Роснефти через трейдера Glencore.

Возможный административный ресурс Тимченко, однако, не единственная причина фантастических успехов Gunvor. Вместе со «структурами Тимченко» компании удалось предложить своим клиентам более выгодные условия поставки, которые стали возможными в том числе за счёт контролируемой им транспортной цепочки. Компании, связанные с Gunvor, владеют половиной мазутного терминала в Новороссийске и компанией «Роснефтьбункер» в порту Усть-Луга, которые позволяют экономить на нефтеперевалке, а при перевозке нефтепродуктов используется вагонный парк контролируемого бизнесменом Трансойла.

Последние события с разрушением причала нефтеналивного терминала БТС-2 в Усть-Луге, впрочем, показывают, что бурный рост бизнеса Тимченко, привыкшего не считаться с формальностями, может угрожать репутации страны и приносить финансовые потери его партнёрам. Принадлежащие структурам бизнесмена компании «Роснефтьбункер» и «Невская трубопроводная компания» строили причалы без надлежащих разрешений, что привело к их разрушению и переносу сроков запуска терминала. Впрочем, сейчас разбираться с проблемой поручено «конкуренту» Тимченко – вице-премьеру Сечину.

Есть у Тимченко и собственный фрахт: Gunvor принадлежат судоходная компания Clearlake Shipping и судовой брокер Alexia, зарегистрированные за границей.

Однако простой продажи нефти и нефтепродуктов за границу Тимченко было мало – контролируемые им структуры занимаются также и добычей нефти. По данным СМИ, его структуры владеют значительной долей в нефтедобывающей компании «Сургутнефтегаз», хотя официально за ним признаётся лишь 0,1%. В 2010 г. Gunvor выкупил 30% компании Петроресурс, оператора Лаганского блока на шельфе Каспия. Буквально на днях стало известно о новом приобретении нефтетрейдера – компания купила ещё и нефтеперерабатывающий завод в Бельгии.

Ещё одним доказательством создания Тимченко производственной цепочки по добыче, транспортировке и продаже сырья может служить приобретение блок-пакета зарегистрированной на Кипре, но работающей в России компании Geotech Oil Services. Тимченко не пожалел денег: сумма сделки не раскрывалась, однако Geotech – одна из крупнейших в мире компаний на этом рынке. При этом компания, специализирующаяся на строительстве нефтегазовых объектов, у бизнесмена уже есть: Volga владеет около 80% компании «Стройтрансгаз».

Но и это ещё не всё – в последние два года эксперты заговорили о строительстве Тимченко «второго «Газпрома». Основания для этих разговоров появились благодаря действиям созданного Тимченко и зарегистрированного в Люксембурге фонда Volga Resources, который начал скупать активы, имеющие отношение к газовой отрасли, а также к сервису газовых и нефтяных месторождений. Фонд продал «Новатэку» контроль в компании «Ямал-СПГ», однако сразу же оказался владельцем более 13% самой частной газодобывающей компании, а сейчас довёл свою долю в «Новатэке» уже до 23,49%. «Новатэк» при этом с появлением в числе акционеров Тимченко стал делать удивительные успехи: по данным газеты «Ведомости», «Новатэк» недавно купил у «Газпрома» 100% ООО «Газпром межрегионгаз Челябинск» за 1,55 млрд. рублей, получив весь рынок региона, входящего в десятку крупнейших потребителей газа России.

Кроме того, структурам Тимченко принадлежит также компания «Петромир», владеющая лицензией на разработку Ангаро-Ленского газового месторождения в Иркутской области. Интерес Тимченко к газовым активам пока не совсем понятен: его бизнес изначально был связан с экспортом сырья, однако единственным экспортёром газа в России по закону является «Газпром».

Так же как в 2000-х, таинственный Gunvor со скрытой структурой акционеров и неизвестными финансовыми показателями постепенно превратился в богатейшего нефтетрейдера. Сейчас официально не оформленная бизнес-империя Тимченко разрастается на глазах, трансформируясь в многопрофильный нефтегазовый холдинг. Но следить за его ростом, правда, очень сложно: холдинга «Структуры Тимченко» с открытыми финансовыми показателями и ясной стратегией развития не существует, а подконтрольные бизнесмену компании, включённые в одну производственную цепочку, зарегистрированы во многих странах и платят налоги по всему миру.

Кстати, сам Тимченко, несмотря на то что весь его бизнес зависит от России, отказался от российского гражданства ещё в 1999 году. Он жил сначала в Финляндии, но из-за высоких налогов переехал в Швейцарию в 2001 г., договорившись с властями этой страны платить в качестве налога крупную сумму денег, не зависящую от размера дохода.

Впрочем, удивительно успешный бизнесмен не вызывает доверия у властей приютившей его Финляндии. Как выяснилось в 2010 г., у финских властей обнаружились налоговые претензии к Тимченко. Газета Helsingin Sanomat сообщила, что налоговые власти страны подозревают две аффилированные с ним компании IPP (International Petroleum Products) и Merropoint в неуплате 14 млн. евро налога на добавленную стоимость по сделкам по покупке и продаже самолётов для бизнеса Тимченко.

Экспорт российского сырья – весьма прибыльный бизнес, который приносит больше выгоды в первую очередь не экономике страны, а самому швейцарскому бизнесмену. В 2010 г. журнал Forbes оценил личное состояние Тимченко в 5,5 млрд. долларов, а уже в 2011 г. оно выросло уже до 9,1 миллиардов. А ещё через несколько лет может оказаться, что Тимченко из своего дома в Швейцарии контролирует не только продажу нефти, но и значительную часть нефтяной отрасли России.

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