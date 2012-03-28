Дефицит крылатых людей

Разве не обидно, что влиятельная The Wall Street Journal пишет: «Россия, прежде великая авиационная держава, стала самой опасной страной для тех, кто ступает на борт самолёта». И проблему видит, в отличие от наших чиновников во главе с президентом Дм. Медведевым, не в старых самолётах советской постройки, а в том числе в недостаточной подготовке лётчиков.

На голодном пайке

«Аэрофлот» ещё год назад запустил бонусную программу, которую прозвали «Приведи лётчика». Просто, как в «МММ» Мавроди. Привёл друга, подготовленного к полётам на Airbus А320 и А330, – получи до 200 тыс. рублей. Авиакомпания даже готова компенсировать обучение и затраты по разрыву трудового контракта на прежнем месте работы. Пассажиропоток растёт, «Аэрофлоту» ежегодно требуется до 250 новых пилотов. Дефицит в целом по стране – 800.

Исподволь лоббируется решение допустить к управлению воздушными судами отечественных авиакомпаний зарубежных пилотов. Владимир Дмитриев, заместитель руководителя Росавиации, однажды выразился дипломатично: «Такое решение ещё не принято». Следовательно, идея витает в воздухе, руководители крупных авиаперевозчиков её усиленно продавливают.

Сейчас в училищах гражданской авиации учат профессии пять лет. Даже при относительно малом «налёте» выпускника спасают базовые знания – диплом о высшем образовании обязывает. А на конкретный тип воздушного судна пилота «обучает» авиакомпания. Как правило, оплачивает и отправляет в зарубежные учебные центры «Боинг» или «Эрбас», куда-нибудь в Германию или США. Потом из зарплаты лётчика эти деньги постепенно вычитаются. Дальше следует карьера из кресла второго пилота в командиры воздушного судна.

Уже состоявшиеся пилоты часто, чтобы не попасть в кабалу, занимают деньги и отправляются в учебные центры обучаться для работы на западной технике самостоятельно – затраченные средства при нынешнем дефиците лётчиков отобьются обязательно, но у претендента появляется возможность выбора авиакомпании.

Вроде бы всё логично. Но лишних денег, как известно, не бывает. И как правило, выбираются самые низкобюджетные программы обучения. Проконтролировать качество такой подготовки проблематично. Устраивать вывозные полёты? Керосин нынче дорог. И вот на регулярных рейсах в кресло второго пилота сажают «стажёра». А штатный «второй» отправляется дремать в пассажирский салон. Что случись с командиром или возникнет нештатная ситуация – одна надежда, что «стажёр» хорошо готов. А если нет? Подсобить вероятному недоучке будет некому.

Сегодня круг претендентов сузился донельзя: богатые учатся пилотированию для себя, им работа в авиации не нужна, бедным даже попробовать полетать негде. А советский запас лётчиков исчерпан.

19 декабря 2011 г. стало известно: в авиакомпании «Россия» уже есть первая женщина-командир воздушного судна. Татьяна Казачкова три года летала вторым пилотом. Первый рейс в новом качестве состоялся из Санкт-Петербурга в Киев и обратно. Пассажиры обомлели, когда по трансляции услышали стандартное обращение мелодичным голосом: «Здравствуйте, с вами говорит командир корабля…» Что, опять на женщинах выезжать будем?

Компьютерные пилоты гробят себя и людей

На сайте ATO.ru размещён материал американского издания Aviation week, где утверждается – потеря экипажем управления в полёте или столкновение с землёй, как это было с самолётом президента Польши под Смоленском, стали причиной большинства авиакатастроф последних лет. По этой причине с 2001 по 2010 г. в катастрофах 19 реактивных коммерческих лайнеров погибли 2848 человек. И во всех случаях техника не виновата.

Виновата подготовка пилотов – их учат «возить» пассажиров, но не учат летать. Им неведомы способы вывода машины, например из штопора. Зачем? Считается, современные самолёты в него не попадают, автоматика обо всём предупредит заранее.

«От пилотажной подготовки будущих коммерческих пилотов мы отказались ещё в 80-х годах, – с сожалением говорит Сундзю Адмани, президент Международного комитета по подготовке лётного состава к пилотированию в предельных режимах (ICATEE), созданного Королевским аэрокосмическим обществом Великобритании. – А навыки, которые пилоты получают сегодня, могут привести к формированию неверной реакции». Проще говоря, когда возникает мало-мальски нештатная ситуация, лётчик вместо мгновенных действий, отточенных на уровне рефлексов, как у планеристов и пилотов малой авиации, военных, долго пытается сообразить, что происходит.

Эти выводы подтверждает катастрофа над Атлантикой в июне 2009 г. самолёта Airbus A330 авиакомпании «Air France». Тогда погибли 228 человек. Французские расследователи отметили, что второй пилот, управлявший самолётом в момент катастрофы, продолжал тянуть ручку управления на себя даже после срабатывания звуковой сигнализации, предупреждающей о сваливании. Самолёт задрал нос, потерял скорость и рухнул подбитой птицей в океан.

Пилот старой школы с какого-нибудь Ту-134 просто отдал бы штурвал от себя, самолёт прибавил скорость, выровнялся. И катастрофы бы не случилось. Но «ни один из молодых пилотов не проходил подготовку по ручному пилотированию в режимах, близких к сваливанию, или при сваливании на больших высотах», – говорится в отчёте ICATEE.

Многие пилоты компьютеризированных авиалайнеров так срослись с автоматическими системами, что всё меньше понимают в классическом лётном деле, – к такому же печальному выводу пришли в Федеральном авиационном агентстве США.

Раньше вклад в безопасность полётов вносили перешедшие в гражданскую авиацию военные лётчики, имевшие опыт управления самолётом в любом пространственном положении и на любых режимах. Однако их приток в коммерческую авиацию постепенно иссяк.

А российские авиакомпании, похоже, взялись копировать неудачный зарубежный опыт подготовки кадров. В ситуации хронического дефицита пилотов национальный авиаперевозчик и другие крупные авиакомпании открывают лётные школы. «Аэрофлот» предполагает на полтора года определять кандидатов в пилоты в Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации, а потом полгода собственными силами учить сразу на конкретный тип самолёта: Сухой Суперджет 100 или Airbus А320. И пилоты-скороспелки, с минимумом знаний и навыков, фактически выпускники ПТУ, окажутся в пилотских кабинах высокоавтоматизированных лайнеров с сотнями пассажиров за спиной. Пассажирам осталось пристегнуться и молиться, чтобы автоматика работала без сбоев и компьютеры не зависали.