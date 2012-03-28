Мы уже не просим, а требуем

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Чиновники исправляют свои ошибки по запросам Общественной приемной БМГ

№ 12(304) от 29.03.2012 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Татьяна АЛЕКСЕЕВА ]

Здесь помогают «воевать» с чиновниками, дают консультации по правовым вопросам, подсказывают, как правильно вести себя в суде или на приеме в жилконторах, а еще просто дают людям, попавшим в тяжелое положение, выговориться. Бывает, что решить проблему удается сразу, бывает, что дело затягивается. Но работа не прекращается ни на минуту, и с каждым годом число людей, обратившихся сюда за помощью, растет.

Общественная приемная Балтийской медиа-группы занимается самыми разными вопросами. Около половины всех ее дел составляют консультации юристов. Также очень много — примерно треть — поступающих туда жалоб касается всевозможных жилищных проблем: неработающего отопления или электричества, протечек и незаконных парковок во дворах, конфликтов с соседями по коммунальным квартирам и с обслуживающими дома организациями. Кроме того, Общественная приемная занимается и предложениями по благоустройству Санкт-­Петербурга.

Обратиться в нее может любой житель города и области. В месяц бывает более пятисот обращений, в год – несколько тысяч. Некоторые из них похожи друг на друга, как две капли воды: люди, живущие в разных концах Северной столицы или в разных деревнях области, одинаково описывают текущие потолки или плохие дороги. А бывают и неожиданные обращения, в которые порой вообще трудно поверить. Например, сотрудникам ОП пришлось добиваться, чтобы с огорода жителей деревни Сергелево вывезли настоящую боевую гранату, которая каждую минуту могла взорваться. В конце концов гранату вывезли в безопасное место и обезвредили. Или другой случай: на углу проспекта Космонавтов и улицы Звездной целых два года стоял неизвестно чей грузовик без номеров, к которому был прикреплен рекламный щит. Этот грузовик мешал и другим автомобилям, и пешеходам, но никто даже не пытался убрать его оттуда. И только когда в дело вмешалась Общественная приемная, «ничейный» грузовик увезли на специальную стоянку, и эта специфическая «рекламная акция» завершилась.

Хотя следует заметить, что с такими «экзотическими» случаями ОП БМГ все-таки сталкивается редко. Гораздо чаще ее сотрудники занимаются проблемами, которые хотя бы однократно мешали жить большинству современных людей. Так, с поздней осени и до середины весны петербуржцы в массовом порядке жалуются на протечки в кровлях и на висящие под крышами не сбитые вовремя огромные сосульки. «Чем больше зимой снега, тем, естественно, больше у нас таких заявлений, — делятся своим опытом сотрудницы Общественной приемной. — Два прошлых года, когда снегопады были особенно сильными, нас ими, можно сказать, совсем завалили! А этой зимой ситуация с протечками была полегче, хотя жалоб на них тоже хватало». Весной, после того как сходит снег, в ОП БМГ начинают в массовом порядке поступать другие заявления: о том, что во дворах или в подъездах скопилось много мусора, который не вывозится на свалки. Это тоже «сезонные» жалобы, их поток не иссякает все лето и осень и заканчивается, когда выпадает скрывающий мусор снег.

Остальные жалобы обычно остаются актуальными круглый год: судиться друг с другом, воевать с соседями и решать «квартирный вопрос» люди будут всегда. В этом отношении работа Общественной приемной почти не меняется. Зато постепенно меняется отношение чиновников к деятельности ОП, причем в лучшую сторону. По словам социолога ОП Евгения Негрова, в первые годы ее работы официальные лица не особо боялись писем с требованиями помочь заявителям. Теперь же картина совсем иная. Чиновники опасаются, что о поданных на них жалобах появятся публикации в газетах или пройдут передачи на радио, и оперативно реагируют на запросы Общественной приемной, разбираются с проблемами горожан в приемлемые сроки.

А еще в последние два-три года сильно изменилась психология самих петербуржцев и жителей области, которые решают подать заявление в ОП. Раньше жители Санкт­-Петербурга были гораздо менее уверенны в себе, когда речь шла об отстаивании своих прав. Если и решались бороться с жилконторой, администрацией своего района или еще какой-нибудь инстанцией, то действовали довольно робко и часто не верили, что Общественная приемная сможет им помочь. А сейчас горожане в большинстве своем стали намного смелее. Они уже хорошо знают свои права, им известно, когда их необходимо отстаивать, а при обращении в ОП не тушуются, спокойно разъясняют свои проблемы. При этом чем дальше, тем более грамотными граждане становятся в правовых вопросах. «Раньше заявители просили у нас помощи, теперь они готовы вместе с нами требовать, чтобы чиновники исправили свои ошибки», — отмечает Евгений Негров.

И все же, несмотря на то, что добиваться решения многих проблем сотрудникам Общественной приемной становится все легче, ее работу вряд ли когда-нибудь можно будет назвать несложной. Каждый день им приходится общаться с людьми, попавшими в тяжелое положение, и надо не только расспросить их подробно о случившемся, но еще и просто по-человечески посочувствовать каждому из них. 

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