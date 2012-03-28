Кто следующий?

Губернатор Ленинград­ской области Валерий Сер­дюков по сообщению ряда СМИ попал в список тех губернаторов регионов России, которым Кремль не будет продлевать полномочия.

Нового губернатора Ленинградской области, скорее всего, назначат до вступления в силу закона о выборах глав регионов. Информацию о поисках преемника Валерия Сердюкова на пост главы Ленобласти корреспонденту «Росбалта» прокомментировал депутат Госдумы Российской Федерации от Ленинградской области, член фракции КПРФ Вадим Потомский.

Среди кандидатов на должность губернатора Ленобласти первое место он отводит нынешнему спикеру областного парламента Александру Худилайнену. Есть шансы получить пост губернатора и у Сергея Густова, который, вероятнее всего, лоббируется «Газпромом» и за которым стоит отец Вадим Густов, экс-­губернатор Ленинградской области. Также среди возможных преемников Сердюкова, как отмечает депутат, фигурируют вице-­губернаторы Александр Дрозденко, Сергей Козырев и основатель группы ЛСР и самый богатый чиновник России — сенатор Андрей Молчанов.