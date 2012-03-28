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К совести алиментщиков взывают мультфильмами

В Петербурге 35 тысяч злостных должников по алиментам

№ 12(304) от 29.03.2012 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Галина АРТЕМЕНКО, Андрей РЫСЕВ ]

Из них только каждый 13-­й поддерживают свои бывшие семьи напрямую. Остальные от трех месяцев до нескольких лет уклоняются от уплаты алиментов. О таком масштабе бедствия в офисе Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге сообщил главный судебный пристав города Владимир Гольцмер.

Хитрят неплательщики, изощряются приставы

Алиментщики­-неплательщики прибегают к различным способам уклонения от своего долга, нередко весьма изощренным. Как рассказала петербургский детский омбудсмен Светлана Агапитова, один из таких «отцов» уволился со своего крупного производства, где сам же являлся владельцем, и стал пенсионером по инвалидности с пенсией, которая составляет немногим больше 4500 рублей, а дивиденды от владения фирмой получал в конверте.

Главный судебный пристав Санкт­-Петербурга Владимир Гольцмер отмечает, что с 2011 года возвращена такая мера воздействия на злостных уклонистов от содержания собственных детей как срок лишения свободы до 1 года. Но пока еще в Петербурге ни один алиментщик не сел за решетку.

В 2011 году вынесено и направлено в органы внутренних дел 869 постановлений о розыске должников-неплательщиков, из них прекращены лишь 43 дела — должники найдены. В минувшем году было вынесено 1200 постановлений о временном ограничении права на выезд алиментщиков­-неплательщиков. Мера эта оказалась крайне действенна.

Благодаря ограничению на выезд в пользу детей было взыскано около 128 миллионов рублей. Также органами дознания возбуждено 809 уголовных дел по статье 157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты алиментов), судами вынесено 557 обвинительных приговоров, вступивших в законную силу. Владимир Гольцмер отметил, что служба судебных приставов, «вполне понимая, насколько рынок труда капризен и человек может оказаться в трудной ситуации, выдала 436 должникам направления в Службу занятости, чтобы те устроились на работу, трудоустроились из всего этого числа только 85».

Впрочем, в обществе вопрос об уплате алиментов воспринимается неоднозначно. Например, если разведенный мужчина, имеющий детей, вступает в новый брак, где появляются дети. Как должны распределяться денежные средства между его сыновьями и дочерьми? Многие из таких плательщиков задаются вопросом о разумном верхнем потолке выплат. Кроме того, никто не может оценить, действительно ли деньги тратятся по назначению, а не растворяются в общих расходах.

Проще взыскать, чем найти

Но одними разведенными мужчинами вопрос не заканчивается. Алименты удерживаются также и с родителей, лишенных родительских прав, чьи дети оказались в детских домах или их воспитывают опекуны.

Судебный пристав-исполнитель Василеостровского районного отдела УФССП Анастасия Мирошниченко рассказала корреспондентам «АН», что среди злостных неплательщиков­-мужчин довольно много состоятельных и успешных людей. Однако общаясь с ними, она зачастую сталкивалась с ситуацией, когда эти мужчины «просто не знали, что им необходимо выплачивать алименты, а если и знали, то не понимали, каким образом это делать». 

Сегодня служба судебных приставов имеет право заниматься не только розыском должников-алиментщиков, но и детей, когда один из родителей похищает или прячет ребенка, игнорируя решение суда. Недавно приставам удалось задержать на одном из вокзалов мать, которая пыталась увезти ребенка, хотя по суду после развода он должен был остаться с отцом.

Взывание к совести

Еще одно новшество — социальная реклама в поддержку детей, не получающих алиментов. Эти мини-фильмы созданы по просьбе Управления служебных приставов Петербурга, они яркие, интересные и в то же время ненавязчивые. Их авторы — известные петербургские режиссеры-аниматоры Константин Бронзит и Михаил Колпахчиев. В одном из мультиков малыш зимой делится со снеговиком своим пальтишком, а летом спасает его от жары, раскрыв зонтик. Слоган фильма вопрошает: «А ты знаешь, тепло ли одет твой ребенок?». Финальный слоган-­вопрос другого ролика: «А ты знаешь, что сегодня ел твой ребенок?».

Режиссеры уверены, что ролики не должны устрашать, грозить наказаниями, а тем более бряцать тюремными ключами, угрожая лишением свободы, но вызывать у целевой аудитории родительские чувства, стремление защитить детей. «Я вспоминаю слова великого мультипликатора Юрия Норштейна о том, что когда смотришь на хрупкие шейки детей, обрамленные рубашечками, понимаешь, что все мировое искусство по сравнению с этой беззащитностью не имеет никакого значения, — говорит Константин Бронзит. — В природе детенышей животных защищают прямые природные инстинкты их родителей. У нас, людей, это вопрос совести, а этот орган развит не у всех». Бронзит рассказал, что среди его знакомых немало мужчин, оставивших семьи. Режиссера возмутила равнодушная фраза одного из них: «Ну и что такого, я сам рос без отца — и ничего, вырос».

Ролики социальной рекламы, созданные петербургскими режиссерами, уже размещены на уличных мониторах города; при поддержке ФК «Зенит» они транслируются на дисплеях стадиона «Петровский», их можно увидеть в эфире двух городских телеканалов. А вот на федеральных их нет: например, на «Первом канале» режиссерам было предложено заплатить за размещение социальной рекламы. 

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