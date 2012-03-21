Золотые времена голубых мундиров

Возможно, эта история никогда не получила бы столь большого резонанса, не прояви руководители прокуратуры Псковской области завидную прыть в вопросах защиты своего мундира. Горячие местные прокуроры включили на полную мощь весь механизм борьбы с теми, кто посмел сказать вслух правду о неблаговидных делах отдельных работников областного «государева ока».

А всё закрутилось и завертелось после появления на страницах нашей газеты моего материала «В каком теремке живёт прокурор» (см. «АН» от 23 июня 2011 года).

В этой публикации речь шла о том, какие царские хоромы за казённый счёт были приобретены для нового прокурора Псковской области Тимура Кебекова.

Неслыханная щедрость

Индивидуальный жилой дом в элитном квартале города купили в нарушение Жилищного кодекса РФ и, как установила комиссия Генпрокуратуры РФ, «со значительным превышением учётной нормы площади жилого помещения, установленной в Псковской области». Площадь этого теремка – 472,5 кв. метра. Покупку сделали, естественно, с одобрения его будущего хозяина. Домик с бассейном и прочими атрибутами роскошной жизни обошёлся государственной казне в 11 млн. 950 тыс. рублей. При этом продавец проявил просто неслыханную щедрость: он в довесок подарил земельный участок площадью 1319 кв. метров. По распоряжению прокурора Кебекова за казённые средства была куплена (опять же для него) ещё и трёхкомнатная квартира общей площадью более 90 кв. метров. И снова с превышением установленных лимитов – на сумму 3 млн. 724 тыс. рублей!

А ещё выяснилось, что заместитель прокурора области Андрей Неговора сообщил в Москву вышестоящему начальству «недостоверные сведения о количестве членов семьи прокурора области, общей площади и характеристике приобретаемого жилья»! Другими словами, зампрокурора не сказал правду о том, сколько же человек из семьи его руководителя собирается прописываться на этих квадратах. Ведь даже одной квартирной площади в размере 90 кв. м, согласитесь, более чем достаточно для проживания одного человека.

Проверяющие из Генпрокуратуры РФ вскрыли много других серьёзных недостатков в финансово-хозяйственной деятельности псковского «государева ока». Более того, комиссия в этом же составе проводила проверку и в Ростове, где Т. Кебеков работал до переезда в Псков и был уличён в совершении аналогичных финансовых нарушений. Только тогда Тимур Мурадинович был замешан в деле приобретения роскошного жилья за бюджетные средства не для себя, а для своего шефа – тогдашнего прокурора Ростовской области Сергея Чаплина.

К слову, о махинациях с жильём. Складывается впечатление, что у Т. Кебекова по этой части в ростовской прокуратуре появились серьёзные последователи. Только нынешний заместитель старался в этот раз не для своего шефа, который временно был отстранён от руководства, а для себя любимого. Он обратился в Генпрокуратуру с благой просьбой выделить в этом году 10 млн. рублей на приобретение нескольких служебных квартир для нуждающихся работников «государева ока». Однако, как показала проверка, выделенные из федерального бюджета денежки собирались потратить на покупку всего одной трёхкомнатной квартиры в суперэлитном доме. И это несмотря на то, что есть никем не занятая служебная квартира, предназначенная именно для служебного проживания руководства прокуратуры Ростовской области. Средства массовой информации называют фамилию чиновника, для которого хотели таким щедрым жестом решить квартирный вопрос. Это – заместитель прокурора области Роман Климов, назначенный на должность в ноябре прошлого года.

Но вернёмся в Псковскую область. Одним и тем же приказом Генпрокуратуры РФ виновные в махинациях были наказаны: Кебеков получил «строгача», а Неговора отделался простым выговором. Предавая широкой огласке эти некрасивые факты, наша газета поставила под сомнение соответствие наказания таким злоупотреблениям служебным положением. Именно это и привело в ярость главного блюстителя законности в Псковской области.

Дела состряпали за день

До Москвы и меня, автора «Теремка», конечно, далеко. А вот директор нашего псковского регионального представительства и главный редактор газеты-вкладки «Аргументы недели. Северо-Запад» Сергей Рогожук сразу же ощутил на себе давление. Сначала по Пскову поползли непонятные слухи о его отставке. А потом на страницах газеты-вкладки появилось интервью «Зло одолеем всем миром» с лидером псковского движения «Антикоррупционный фронт» Павлом Николаевым (с недавних пор он главный редактор газеты с одноимённым названием). Сразу же после этой публикации, в которой была продолжена тема злоупотреблений в местных органах прокуратуры, С. Рогожука незаконно доставили в УВД Псковской области. Там ему сообщили неожиданную новость: вы разве не знаете, что уволены? Оказалось, что учредитель (как позже выяснилось, под давлением) написал заявление о том, что директор предприятия и главный редактор С. Рогожук похитил... печать своего предприятия. Уголовное дело по факту кражи печати у самого себя возбудили за один день!

Конечно же, не забыли и П. Николаева, который дал газете интервью: против него тоже было возбуждено уголовное дело по факту клеветы на органы прокуратуры.

Но сначала северо-западное следственное управление Следственного комитета РФ отменило постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Николаева. А затем Псковский городской суд под председательством судьи Галины Белик постановил признать возбуждение уголовного дела по факту хищения печати незаконным и необоснованным и обязал устранить допущенные нарушения. На этом же судебном заседании было оглашено заявление учредителя, который отказался от всех обвинений в адрес главного редактора. А это только лишний раз подтвердило то, каким образом были получены «ценные показания».

Руководство прокуратуры не согласилось с таким решением и приступило к его обжалованию в высших инстанциях. Но псковская областная коллегия судей оставила решение городского суда в силе.

Однако на этом преследования главного редактора газеты-вкладки «Аргументы недели. Северо-Запад» со стороны правоохранительных органов не закончились. Несмотря на решение областного и городского судов, а также заявление учредителя, псковскому областному управлению по борьбе с экономическими преступлениями было поручено в рамках начатого уголовного дела провести дополнительное расследование. А именно – выяснить, на какие канцтовары и расходные материалы потратили в течение полугода сорок с небольшим тысяч рублей, снятых главредом на хозяйственные нужды.

Жалобы в самые высокие инстанции возвращаются обратно в Псков, а там ответ один: нет никакого преследования журналистов, все оперативные мероприятия проводятся в рамках закона!

Ни чести, ни достоинства?

Одновременно с возбуждением уголовных дел работники прокуратуры подали в суд заявления с исками о защите своих чести и достоинства. Ответчиками стали не только журналисты, но и редакция газеты «Аргументы недели. Северо-Запад» вместе с «Антикоррупционным фронтом». И началась, казалось, нескончаемая череда судебных заседаний, в которых приняли участие многие неравнодушные люди: политики, бизнесмены, общественники. Жители Пскова провели даже митинг в поддержку журналистов и за отставку прокурора области Тимура Кебекова.

Суды о защите чести и достоинства под председательством судьи Игоря Адаева и при блестящей работе адвоката Владимира Шлюнько продемонстрировали юридическую безграмотность всех истцов от прокуратуры во главе с Тимуром Кебековым. Так, рассмотрение дел началось с того, что все истцы (читай – работники прокуратуры), которые оценили свои честь и достоинство в миллионы рублей, почему-то забыли оплатить копеечную государственную пошлину.

Рассмотрение дел завершилось полным фиаско для прокуратуры. Суд не удовлетворил исковые требования: из десятков пунктов с требованиями опровержения и миллионных компенсаций судья ограничился лишь одним. Как оказалось, теремок прокурора в соответствии с приказом Генпрокуратуры РФ был реализован хоть и без аукциона, хоть и по завышенной стоимости, но в этот раз без нарушений закона. Впрочем, к этому моменту мы ещё вернёмся, как и к истории со щедрым подарком.

Прокурорские работники снова были недовольны судебными решениями. Но и в этот раз областная коллегия судей оставила решения псковского городского суда без изменений.

Кошмар не во сне, а наяву

Кто-то из моих коллег придумал меткое словцо – кошмарить. Прокуратура начала кошмарить бизнес. Люди в голубых мундирах с неожиданными проверками нагрянули к тем предпринимателям, кто проявил неравнодушие и выступил в защиту журналистов. Конечно же, никаких преступлений в финансово-хозяйственной деятельности обнаружить не удалось. Но если целью проверок ставилась демонстрация методов работы «государева ока» с неугодными, то она, безусловно, была достигнута. Теперь любой другой человек ещё подумает: а стоит ли того, чтобы пойти на какое-нибудь судебное заседание или принять участие в митинге, поддерживая справедливость?

Но если сегодня к вам не пришли, то это совсем не значит, что никто не придёт и завтра. И когда, чувствуя свои вседозволенность и безнаказанность, с подобными «проверками» люди в голубых мундирах вкатятся к вам и будут требовать документы, списки акционеров, их контакты, шерстить накладные или перебирать товар, сразу понимаешь, что в одиночку противостоять такому напору невозможно. Только всем миром можно победить зло, у которого много лиц. Ведь можно, к примеру, не проверку устроить, а «делегировать» каких-нибудь своих представителей. Не на пустом же месте в обществе рождаются разговоры о крышевании со стороны прокуратуры серьёзных парней из города Великие Луки, который давно приобрёл славу криминальной столицы Псковщины. Этим «посланцам» будет совсем наплевать на ваши убеждения. Они придут с одним желанием – поделиться с вами вашими же доходами.

Говорите, такого не бывает? Увы, в том убеждают примеры и не каких-то там лихих девяностых, а наших, сегодняшних, дней. Самый кошмарный из них связан с именем прибалтийского бизнесмена Николая Харитошкина. Он вместе с латвийским компаньоном инвестировал в экономику Псковщины 22 млн. евро. Их псковское предприятие «Агентство ГС» приобрело акции кирпичного завода, о котором прибалтийские инвесторы говорили с особой гордостью. Ведь ОАО «Великолукский кирпичный завод» – одно из наиболее успешных предприятий региона. Однако генеральный директор ООО «Агентство ГС» Борис Зуев без ведома учредителей заключил договор купли-продажи 4203 акций ОАО «Великолукский кирпичный завод» балансовой стоимостью почти 36 млн. рублей с некоей жительницей Подмосковья О. Мыльниковой. Проданы акции были просто за смехотворную сумму – чуть больше 100 тыс. рублей. Гендиректора, конечно же, уволили с занимаемой должности. Но через месяц именно Б. Зуев подписал передаточное распоряжение на акции ОАО «Великолукский кирпичный завод», а реестродержатель ВФ ОАО «Северо-Западный регистрационный центр» на основании этого юридически ничтожного документа внёс в реестр акционеров завода гражданку О. Мыльникову. Дама из Подмосковья в свою очередь продала акции завода третьему лицу. Новым хозяином ценных бумаг и добросовестным их приобретателем, как выяснилось, стал её же земляк – житель города Люберцы Сергей Калиниченко.

Харитошкин обратился в прокуратуру Псковской области с заявлением о привлечении Зуева к уголовной ответственности. Однако шли месяцы, а уголовное дело не заводили. Объясняли просто – идёт проверка заявления. Зато у заявителя и его близких началась кошмарная жизнь. Сначала посыпались угрозы. Потом неизвестные сожгли джип бизнесмена. Через некоторое время жестокому нападению подверглась жена Николая Харитошкина. В результате женщина почти на год оказалась прикованной к больничной койке. А вскоре кто-то пытался поджечь квартиру, в которой Николай Иванович проживал вместе со своим сыном...

Люберецкий владелец акций сделал Н. Харитошкину «джентльменское» предложение – оформить кредит под залог Великолукского кирпичного завода и поделить деньги пополам. Но Николай Иванович ответил отказом.

Адвокат, к которому Харитошкин обратился за помощью, вскоре заявил: за рейдерами стоит мощная сила, приезжали очень крутые ребята из «южной столицы» Псковщины и сказали, что сам областной прокурор на их стороне. Бизнесмен только отмахнулся: бандитские понты! Да и кто поверит, что главный областной блюститель законности имеет какие-то там делишки с ребятами из местной ОПГ.

Но прокуратура Псковской области вдруг сняла арест с ценных бумаг ОАО «Великолукский кирпичный завод». «Это было сделано по требованию заместителя прокурора области Андрея Неговоры, – вспоминает Николай Харитошкин. – После снятия ареста с акций захватчики предприятия получили возможность спокойно распоряжаться им на вполне законных основаниях. Тут уж и я вслед за адвокатом подумал о странной, мягко говоря, роли во всей этой истории Псковской областной прокуратуры и лично её прокурора Тимура Кебекова».

Берегись их автомобилей!

В нашем обществе, видимо, что-то всё-таки меняется в лучшую сторону. Псковские сотрудники дорожно-патрульной службы, к примеру, перестали только честь отдавать машинам с прокурорскими номерами. Не так давно за грубое нарушение, а именно за движение по встречной полосе, в Пскове был остановлен автомобиль «государева ока». Им пытался управлять водитель прокуратуры Печорского района Эдуард Белобоков, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения. А ещё в машине находился прокурор этого же района Артём Майоров, самочувствие которого было ничуть не лучше, чем у водителя. На место происшествия прибыл исполняющий обязанности прокурора Пскова Сергей Ляхов. Он изъял у сотрудников ДПС составленный протокол и покинул место происшествия.

С утра С. Ляхов, видимо, осознал, что поступил незаконно, и документы вернулись в ГИБДД. Однако такое развитие событий совсем не устроило руководство «государева ока», и исполняющий обязанности прокурора Псковской области Андрей Неговора дал указание предоставить все материалы по ночному происшествию. Руководство городского ГИБДД указание выполнило. Но вот беда: спустя какое-то время все документы словно испарились... Хорошо, что сотрудники ГИБДД оказались предусмотрительными и сделали копии. Водитель был по закону наказан, а вот его шеф отделался просто лёгким испугом.

Увы, дорожно-транспортные происшествия с участием прокурорских авто иногда заканчиваются трагедиями. За год до случая с печорскими работниками «государева ока» в городе Остров следователь местной прокуратуры Артём Ворошилов, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, сбил Елену Васильеву. Вместо того чтобы вызвать сотрудников ДПС и скорую помощь, А. Ворошилов загрузил бесчувственное тело девушки в багажник и скрылся с места происшествия. Случайный свидетель этой трагедии сообщил об увиденном в полицию. Ворошилова задержали, несчастную доставили в больницу. Однако ни опроса потерпевшей, ни каких бы то ни было экспертиз не проводили. А в возбуждении уголовного дела было отказано. Конечно, Ворошилова уволили из прокуратуры, но сделали это «по собственному желанию» и задним числом – до аварии.

Другое трагическое ДТП случилось ещё раньше в соседнем с Островом городе – Опочке. Там заместитель прокурора этого района Дмитрий Михайлов в состоянии алкогольного опьянения сбил Александра Иванова, который от полученных травм умер на месте аварии. В возбуждении уголовного дела также было отказано. Более того, новый прокурор области Т. Кебеков назначил Д. Михайлова на должность прокурора Красногородского района. Однако его дальнейшей блестящей карьере трагическая авария всё же помешала: данный факт нашёл своё отражение в справке-объективке Д. Михайлова как кандидата на должность федерального судьи. А вот родственники покойного Александра Егоровича никаких претензий к прокурору не высказали. Ведь он сделал щедрый подарок – небольшой надгробный камень на могилу...

Есть и другие некрасивые истории, связанные с прокурорским транспортом. Так, водитель прокуратуры Псковского района Вадим Вафин был задержан с большой партией гашиша и героина, а также электронными весами в служебном автомобиле в Плюсском районе. Вадима Равильевича задержали сотрудники Госнаркоконтроля именно в тот момент, когда он занимался продажей героина. По данному факту было возбуждено уголовное дело, и Плюсский районный суд приговорил В. Вафина к 9 годам лишения свободы. Но спустя два месяца судебная коллегия Псковского областного суда на основании обжалования приговора прокуратурой Псковской области пересмотрела дело и снизила срок наказания до 6 лет лишения свободы.

А в «южной столице» области сотрудники ГИБДД проводили совместный рейд с работниками таможни, в ходе которого задержали автомашину «Тойота Королла». Ею управлял помощник прокурора Великих Лук Михаил Курганов. Было установлено, что документов на машину у водителя нет, номерной знак числится совсем за другим транспортным средством, а сама «Тойота Королла» находится... в федеральном розыске как угнанная из Московской области! Материалы были направлены в псковскую прокуратуру для проведения проверки. Курганову было объявлено неполное служебное соответствие. В настоящее время он работает... уже старшим помощником великолукского прокурора.

Мягкость наказания поражает. Хотя реакция прокурора области Т. Кебекова на эту историю может показаться и вполне логичной, если оценить роль М. Курганова в рейдерском захвате Великолукского кирпичного завода. По оперативным данным именно Курганов курировал эту сделку, имея тесные неформальные отношения с теми самыми серьёзными ребятами из «криминальной столицы» Псковщины.

Не только рыба гниёт с головы

Когда на должность прокурора Псковской области был назначен Тимур Кебеков, надзорный орган протрубил на всю губернию о кардинальной смене подхода к своей деятельности. Была продекларирована бескомпромиссная борьба за соблюдение законности, открытость в работе «государева ока», искоренение в своих рядах поступков, несовместимых со статусом работника прокуратуры... К сожалению, дальше лозунгов дело не пошло. Больше того, стало процветать покрывательство любых нарушений и даже преступлений людей в голубых мундирах. Один из недавних случаев – задержание сотрудниками УФСБ по Псковской области исполняющего обязанности прокурора Усвятского района (по понятным причинам газета пока не имеет права называть имя задержанного). Его арестовали в момент получения взятки в размере 75 тыс. рублей. Но странным образом взяточник в погонах вдруг оказался без погон! Приказом прокурора Псковской области Т. Кебекова усвятский подчинённый был уволен, так же как и А. Ворошилов, задним числом!

«Аргументы недели» предоставили возможность прокурору Псковской области Тимуру Кебекову высказать и свою точку зрения. Но Тимур Мурадинович в интервью «Бремя синего мундира» (см. «АН» от 21 июля 2011 года), отвечая на вопросы еженедельника, совсем не отрицал того, что было изложено во многих критических публикациях. Более того, Кебеков заявил что жильё, в том числе и элитное за счёт денег налогоплательщиков, полагается прокурорам по закону, что он действительно привёл на несколько ключевых должностей в областную прокуратуру своих сослуживцев из Ростова, что теперь наличие судимостей у ближайших родственников «не загораживает дорогу в прокуратуру»... В общем, всё то же самое, о чём рассказывала наша газета и поставила вопрос о мягкости наказания. Ведь даже исполняя указание Генеральной прокуратуры РФ об отчуждении незаконно приобретённого дома, Тимур Мурадинович вновь нанёс ущерб государству. Элитный дом с земельным участком в центре города был обменян на четыре квартиры, общей площадью 296,3 кв. метра. Повторю, его оценочная стоимость – 11 950 000 рублей. При этом Т. Кебеков, видимо, запамятовал, что земельный участок площадью 1319 кв. метров достался совсем бесплатно! В настоящее время этот дом с участком продаётся уже за 18 млн. рублей. Налицо действия, наносящие ущерб бюджету Российской Федерации.

Правовой оценки всем этим деяниям до сих пор со стороны Генеральной прокуратуры РФ не дано. Позиция её руководства в отношении подчинённых из Псковской губернии совсем непонятна. Зная обо всех финансовых нарушениях и перечисленных выше случаях, вышестоящее начальство не только ограничивается сказочно мягкими наказаниями, но даже награждает провинившихся именным оружием «за большие успехи». Сначала такой награды был удостоен сам Тимур Кебеков, а не так давно и его заместитель – Андрей Неговора.

Остаётся надеяться только на то, что новый президент нашей страны наконец-то наведёт сильной рукой порядок в прокурорских рядах всей России, а вместе с нею и в маленькой Псковской области...