В газете «Аргументы недели» №4 (296) от 2–8 февраля 2012 года в статье «В чулане у «спящей принцессы» была опубликована информация о том, что «...ещё 30 лет назад в СССР была поставлена задача – создать в Антарктиде такие снежные аэродромы, которые могли бы безопасно принимать самолёты дальней авиации. Эта задача была поручена Государственному проектно-изыскательскому научно-исследовательскому институту «Ленаэропроект» под руководством доктора географических наук Е. Короткевича. Результат? Никакой. Не пора ли вернуться к решению этой важной государственной задачи?» После выхода статьи редакция получила письмо от ОАО «ПИиНИИ «Ленаэропроект», в котором сообщалось, что снежные аэродромы в Антарктиде начиная с 1980 года были созданы и в настоящее время эксплуатируются российскими и зарубежными авиакомпаниями. Редакция приносит свои извинения за допущенную ошибку.