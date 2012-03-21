Суд оштрафовал ОАО «Сбербанк России»

15 марта Брянский Федеральный арбитражный суд Центрального округа подтвердил решение Воронежского арбитражного суда о наложении судебного штрафа на ОАО «Сбербанк России» и его дочернюю компанию ООО «Сбербанк Капитал» в связи «с проявленным данными структурами неуважением к суду». «Действия ООО «Сбербанк Капитал», ОАО «Сбербанк России» свидетельствуют о злоупотреблении процессуальными правами, чем создают препятствия нормальному ходу рассмотрения дела и осуществлению правосудия», – говорится в определении суда.

Речь идёт об иске одного из основных акционеров Павловского (Воронежская область) градообразующего предприятия ОАО «Павловскгранит» – ООО «ВИТЭРА» к ОАО «Сбербанк России», ЗАО РО «Статус» и ООО «Сбербанк Капитал». В своём иске истец требует вернуть из незаконного владения 36,37% акций предприятия, незаконно списанных со счетов организации на счета Сбербанка Капитала 22 июня 2011 года.

Скандальная ситуация получила широкое освещение в целом ряде СМИ, однако представители «Павловскгранита» считают, что в ряде случаев она представлялась тенденциозно, и надеются, что нынешнее решение суда позволит разобраться с истинным положением вещей. В своих выступлениях, в том числе на пресс-конференциях, руководители структур Сбербанка, в частности, заместитель генерального директора ООО «Сбербанк Капитал» Дмитрий Белёнов, а также начальник правового управления данной компании Владимир Лелюх не раз указывали на то, что Пойманов начал оспаривать им же подписанные соглашения о внесудебном порядке взыскания. В этой связи «Павловскгранит» хотел бы разъяснить свою позицию господам Белёнову и Лелюх, а также всем, кто поучаствовал в так называемом внесудебном списании 36,37% акций ОАО «Павловскгранит» рыночной стоимостью 4,6 млрд. рублей, полагая его важным моментом в спорной ситуации между кредитором и кредитным учреждением.

Дело в том, что внесудебный порядок взыскания предусматривает соглашение сторон со стоимостью взыскиваемого имущества. А его-то в данном случае и не было.

Сам ОАО «Сбербанк России», выдавая кредит (решение о выдаче данного кредита принималось на уровне высшего руководства банка), неоднократно подтвердил стоимость имущества ОАО «Павловскгранит» в размере около 12 млрд. рублей. «Между тем оценка 100% акций ОАО «Павловскгранит», позже произведённая компанией ООО «НЕО-Центр» непосредственно при участии сына руководителя Сбербанка – господина Грефа, впоследствии оказалась занижена в 3,5 раза», – подчёркивают представители «Павловскгранита».

Понимая, что Пойманов с такой оценкой не согласится, необходимо было сделать так, чтобы он данную оценку не увидел. Во всяком случае, до того времени, чтобы успеть согласно подписанному соглашению о внесудебном списании данные акции списать. Что и было сделано, используя схемы, которые были описаны Поймановым в его открытом письме на имя Германа Грефа в газетах «Ведомости» от 15.03.12. и «Московский комсомолец» от 16.03.12. По сути, Пойманов узнал о результатах оценки лишь после того, как акции «Павловскгранита» были списаны на счета Сбербанка Капитала.

Суд при рассмотрении вопроса о возврате 36,37% акций Сергею Пойманову несколько раз запрашивал оценку акций ОАО «Павловскгранит», произведённую НЕО-Центром. Данные требования Арбитражного суда Воронежской области несколько раз игнорировались менеджерами Сбербанка и Сбербанка Капитала, в связи с чем суд и наложил на ОАО «Сбербанк России» и ООО «Сбербанк Капитал» штрафы, а действия их представителей оценил, как свидетельствующие о «злоупотреблении процессуальными правами», наносящими «препятствия нормальному ходу рассмотрения дела и осуществлению правосудия в сроки, предусмотренные АПК РФ». Юристы Сбербанка данное решение оспорили в Брянском Федеральном суде, но тот оставил в силе решение нижестоящей инстанции.

Эта, на первый взгляд, локальная ситуация, вполне может стать важным прецедентом при рассмотрении аналогичных исков, которые приняли в последнее время массовый характер. По сути, в положении, аналогичном «поймановскому», при получении кредита может оказаться каждое не только юридическое, но и физическое лицо. Скажем, вы решили взять банковский кредит, и в качестве залога предоставили автомобиль стоимостью 1 млн. рублей. А когда случился форс-мажор, возникли перебои с выплатой кредита, банк в одностороннем порядке переоценивает стоимость залога, снизив её в несколько раз. Остальную же стоимость «добирает» уже другим имуществом заёмщика.

Между тем, полагают представители «Павловскгранита», именно так поступает Сбербанк, и настоятельно просят акционеров крупнейшего кредитного учреждения России обратить внимание на скандальную ситуацию, которая подрывает репутацию банка, и на то, как его руководством ведётся служебная деятельность.