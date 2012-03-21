Переписка главного редактора

В газете «Аргументы неделi» №10 от 15 марта 2012 г. была размещена статья под заголовком «Шальные магистры». После выхода газеты в адрес главного редактора из Следственного комитета Российской Федерации пришло письмо, подписанное заместителем руководителя Управления взаимодействия со средствами массовой информации С.Л. Петренко.

Главному редактору газеты «Аргументы недели» Угланову А.И.

Уважаемый Андрей Иванович!

15 марта 2012 года в Вашей газете опубликована статья под заголовком «Шальные магистры», в которой подвергается сомнению факт подлинности диплома о юридическом образовании официального представителя Следственного комитета Российской Федерации В.И. Маркина. Эта информация не соответствует действительности, так как легитимность диплома В.И. Маркина никогда не подвергалась сомнению и подтверждена Приказом Рособрнадзора №2542 от 13.12.2011 года. В связи с этим прошу Вас опубликовать опровержение напечатанной ранее информации.