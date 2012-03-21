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Кремль передаёт родину Ленина в лизинг Госдепу и Пентагону?

№ 11(303) от 22.03.2012 [«Аргументы Недели », Максим АЛЕКСЕЕВ ]

Кремль передаёт родину Ленина в лизинг Госдепу и Пентагону?
zeapk.livejournal.com

В последние дни продолжают накаляться споры вокруг идеи об организации недалеко от Ульяновска «транзитно-перевалочного пункта НАТО». Так российские официальные лица называют возможное размещение в центре России объектов инфраструктуры Североатлантического альянса – проще говоря, «базы НАТО».

До недавнего времени многим наблюдателям в нашей стране казалось, что планы по созданию такой базы родились в недрах Госдепа США. Кремль же был вынужден уступить американцам в результате просьб, подкреплённых, конечно, сильным давлением. За это он был подвергнут беспощадной критике со стороны оппозиции.

Действительно, американцы сейчас испытывают большие трудности со снабжением своих войск в Афганистане. Это произошло после того, как Пакистан перекрыл для них транспортный коридор, проходящий по его территории. К тому же ранее покладистая Киргизия несколько раз заявила о своём намерении избавиться от базы НАТО. Таким образом, получалось, что Вашингтон попал в безвыходное положение и вынужден идти на поклон к Москве. А российская власть, уступив, будет «держать за горло» Пентагон вместе с его «агрессивной военщиной».

Однако на прошлой неделе американская пресса рассказала другую версию событий. Как утверждает всегда внимательно следящая за международными делами газета Christian Science Monitor, Россия сама предложила НАТО использовать расположенную в Ульяновске авиабазу. Причём этот факт заокеанские журналисты называют «беспрецедентным». По утверждению газеты, Москва предлагает в распоряжение альянса «авиабазу для заправки самолётов и переброски «несмертоносных» грузов и личного состава».

Причём «движуха» обещает быть очень интенсивной. По американским оценкам, ежедневно на пути в Кабул в аэропорту «Ульяновск-Восточный» будут совершать посадку до 30 транспортных самолётов НАТО. Этот аэродром считается одним из лучших в России. Он был построен ещё при СССР и имеет одну из самых длинных в мире взлётно-посадочных полос (ВПП) – длина – 5100 метров, ширина – 106 метров. В своё время её предполагалось использовать в качестве резервной ВПП для приземления советских многоразовых космических челноков «Буран».

Американцы считают данное предложение России уже принятым. По их мнению, идея об организации базы «исходит непосредственно из Кремля». Поэтому, несмотря на то что её «ещё предстоит утвердить российскому правительству, нет опасений в том, что возникнут какие-то препятствия». Словом, в американском понимании Россия – это «банановая республика», где самые важные решения принимает узкий круг лиц и мнением парламента или народа можно пренебречь.

К тому же, как считает Christian Science Monitor, «несмотря на критические высказывания в адрес США, Москва давно признаёт, что силы НАТО в Афганистане действуют в жизненно важных интересах России». И если НАТО уйдёт, то к власти вернутся талибы, которые начнут поддерживать исламистов по всей Средней Азии.

Более того, после выборов Москва не намерена обострять с Вашингтоном и без того накалившиеся отношения. Сейчас В. Путину нет никакого смысла заниматься мобилизацией своих сторонников, используя жёсткую антиамериканскую риторику. Как пишет пресса США, в последние дни «Кремль сигнализировал, что готов к нормализации своих отношений с Белым домом». Журналисты предполагают, что под этой формулировкой следует понимать даже «сотрудничество по ограничению ядерной программы Ирана на фоне перспективы военного удара Израиля». Конечно, отношения между нашими странами ещё какое-то время останутся достаточно напряжёнными – в Вашингтоне пока не готовы забыть обвинения госсекретаря Х. Клинтон в попытках разжигания волнений в России. Однако такие подарки, как ульяновский аэропорт «Восточный», там наверняка не оставят без внимания.

Впрочем, мудрые политики понимают, что только сотрудничество Москвы с Вашингтоном против исламского экстремизма может стать надёжным заслоном на его пути в Россию.

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