//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Эволюция в политике и революция в экономике

«Столыпинский клуб» вырабатывал рекомендации

№ 11(303) от 22.03.2012 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Андрей РЫСЕВ ]

В Петербурге прошло знаковое событие — заседание «Столыпинского клуба». Политики, экономисты, политологи рассуждали о реформах и пытались найти ответ на вопрос: нужна ли нам революция в экономике или можно обойтись эволюционными путями развития?

Конкуренция — главный двигатель экономики

Возможен ли этот самый эволюционный путь и есть ли выход из сырьевой экономики, которая сейчас сложилась в России? Лидер «Деловой России» Борис Титов отметил, что «у нас проблемы в экономике не потому, что в ней много государства, а потому, что отсутствует конкурентная среда, государство на равных правах с частным бизнесом может участвовать в тендерах, но в нашей стране не создан рынок, а экономика монополизирована и огосударствлена». Государство не должно быть собственником, но должно присутствовать в экономике, пока не развиты саморегулируемые процессы среди коммерческих предприятий.

Критика участия государства в экономике как «неэффективного собственника» появилась в эпоху реформ 1990­-х годов. Борис Титов напомнил: «В 90-­е годы считалось, что государства в экономике не должно быть вовсе, но это работает, когда рынок развит, но сейчас государство не может уйти с рынка, хотя оно и не должно быть собственником». Титова поддерживает и губернатор Кировской области Никита Белых. Он отметил, что у высших чиновников «нет четкой позиции» по вопросу присутствия госструктур в экономике: «Кто-­то говорит, что это участие надо минимизировать, кто-то — наоборот, увеличивать его влияние».

Реформа должна быть революционной

Сейчас экономика явно дестабилизирована. Как отмечают эксперты, если в США 90% поступлений в казну — налог на доходы физических лиц, то в нашей стране более 50% по­ступлений в бюджет обеспечивает продажа нефти и газа. Борис Титов уверен, что «лучшие годы страна пережила в 2005–2006 годах».

Политолог Валерий Островский пояснил необходимость резких преобразований символической фразой: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца». Речь в данном случае шла о необходимости срочных и решительных экономических преобразований в стране. «Затянуть пояса» провозгласили и другие участники «Столыпинского клуба». Другое дело, что большую часть общества устраивает эта самая аморфная «стабильность», так как любые потрясения, скажем так, «неприятны». Но речь-то идет не о нашей комфортности, а о том, что будет с нашими даже не детьми, а внуками. Особенно, если нефть и газ будут выкачаны.

На заседании «Столыпинского клуба», конечно же, не могли быть не затронуты и вопросы политики. Председатель петербургского отделения «Деловой России» Эльгиз Качаев заявил о необходимости «модернизации власти». Он также рассказал, что в беседе с губернатором Санкт­-Петербурга Георгием Полтавченко поставил вопрос о создании должности «экономического омбудсмена», чтобы тот мог напрямую сообщать о проблемах бизнесменов, и «губернатор поддержал эту идею». Депутат Госдумы из фракции «Единая Россия» Рафаэль Марданшин отметил необходимость внедрения конкуренции и в политику. Он подчеркнул, что попытки реформирования политической системы в России уже видны: «Президент также говорит о политической конкуренции». Правда, здесь же он отметил слабость позиции партии власти: «Это партия всех слоев населения, но не может какая бы то ни было партия защищать всех, например, бизнесмена и домработницу» и предположил, что расслоение партии «скорее всего произойдет»: «Сейчас в ней разные течения, и нам придется определяться».

Почти все участники форума согласились с тем, что реформирование экономики должно быть революционным. «У нас по­-прежнему кризисное мышление, хотя давно уже стоит переходить к посткризисному управлению экономикой», — уверен Борис Титов. В то же время все сегодняшние решения, порой, тормозят развитие бизнеса, в первую очередь малого и среднего.

Налоговая система несовершенна

Не остались вне зоны внимания участников дискуссии и проблемы налогообложения. Борис Титов, например, уверен, что повышение единого социального налога до 34% дало обратный эффект: «Если до его повышения в конвертах выдавали зарплату 9% бизнесменов, то после введения повышенной ставки таковых стало 42%». В итоге Пенсионный фонд не только не увеличил свои доходы, но их попросту потерял. Сейчас, по его словам, доходы «теневой экономики» сопоставимы с тем, что государство собирает за счет повышения единого социального налога. Он также указал на неправильность самого подхода к формированию бюджета: «В настоящее время мы имеем систему: сначала бюджет, потом под него верстаются налоги, а должно быть наоборот».

Восполнить выпадающие из поля зрения государства налоги Титов предложил за счет ренты на добычу полезных ископаемых и поднятия налогов Газпрома: «Это привнесет в бюджет России дополнительно 900 миллиардов рублей в год». Еще 70 миллиардов долларов может дать повышение ренты с нефтяников, как это сделано в Норвегии.

Никита Белых поддержал бизнесмена, хотя и с оговорками. По его словам, в Кировской области обслуживание и сбор налога на недвижимость граждан «стоит больше, чем сам налог». Он также рассказал, как провел эксперимент в одном из муниципалитетов и повысил этот налог с 20 до 100 рублей в год. Налог был собран, но «мой рейтинг в целом по области упал на 15%». Вот такая арифметика…

Вспоминая Петра Столы­пина, Никита Белых отметил, что реформатор сделал много для поднятия экономики дореволюционной России, но по­платился за это жизнью. «Кто-­нибудь готов отдать жизнь за реформы?» — спросил он у участников дискуссии. Зал ответил молчанием. 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

Владимир Соловьев: Габуния отправляется в канализацию, где ему самое место

Владимир Соловьев: Габуния отправляется в канализацию, где ему самое место

Новое руководство телекомпании «Рустави-2» уволило Георгия Габуния, который в эфире телеканала в нецензурных выражениях оскорбил Владимира Путина. О нелегкой судьбе извращенца размышляет теле- и радиовпедущий Владимир СОЛОВЬЕВ.

//В мире

Бывший премьер Украины посоветовал Зеленскому способ остановить войну в Донбассе

Бывший премьер Украины посоветовал Зеленскому способ остановить войну в Донбассе

Николай Азаров, бывший глава правительства Украины, рассказал, какие действия должен предпринять президент страны Владимир Зеленский, чтобы остановить военный конфликт на территории Донбасса.

//В мире

Военный эксперт прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

Военный эксперт прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

Военный эксперт Михаил Ходаренок во вторник, 20 августа, прокомментировал испытание Соединенными Штатами Америки крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД.

//новости партнеров

//Политика

Макрон может стать посредником между Россией и Европой

Макрон может стать посредником между Россией и Европой

Эксперт в области международной политики Игорь Деланоэ заявил, что в ходе предстоящего саммита «большой семёрки» президент Франции Эммануэль Макрон может выступить в качестве посредника между Европой и Россией.

//В мире

Армия ДНР сделала срочное заявление о массированном ударе военных ВСУ по Донецку

Армия ДНР сделала срочное заявление о массированном ударе военных ВСУ по Донецку

Народная милиция ДНР выступила со срочным заявлением о массированном ударе Вооруженных сил Украины по Донецку и его пригородам. Данная информация оказалась в распоряжении отечественных интернет-СМИ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Интервью

Рига выбрала нового мэра

Рига выбрала нового мэра

Закончились выборы нового мэра Риги. Им стал Олег Буров. Депутаты Рижской думы большинством голосов выбрали Олега Бурова из фракции «Честь служить Риге». Свои голоса за данного кандидата отдали 35 депутатов.

//Интервью

"Всегда хотела стать только Леной Макаровой"

"Всегда хотела стать только Леной Макаровой"

Известный писатель, искусствотерапевт, ученица Эрнста Неизвестного перевоспитывает мужей, учит свободе, менять угол зрения и философскому отношению к жизни

//Здоровье

Девять возможных сигналов организма о сахарном диабете раскрыли специалисты

Девять возможных сигналов организма о сахарном диабете раскрыли специалисты

Медицинские специалисты из Великобритании рассказали, какие симптомы могут свидетельствовать о сахарном диабете. Об этом идет речь в заметке, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Шоу-бизнес

Мария Малиновская показала фотографии подросшего сына

Мария Малиновская показала фотографии подросшего сына

Известная телеведущая Маша Малиновская поделилась с поклонниками фотографиями восьмилетнего сына. Знаменитость решила прогуляться с сыном по Московскому зоопарку.

//Новости партнеров

//В мире

В Швеции полицейские случайно взорвали собственный склад

В Швеции полицейские случайно взорвали собственный склад

Здание полицейского склада в шведском городе Линчепинг было разрушено в результате мощного взрыва в ночь на вторник. В соседних строениях были выбиты стекла, сообщает издание Аftonbladet.

//Общество

Названы ключевые стратегии людей-манипуляторов

Названы ключевые стратегии людей-манипуляторов

Зарубежные психологи представили 8 ключевых стратегий людей-манипуляторов. Распознать такого человека можно по чрезмерной лести и угрозам.

//Новости СМИ2

//В мире

Оскорбившего Путина журналиста уволили с телеканала Рустави 2

Оскорбившего Путина журналиста уволили с телеканала Рустави 2

Новый генеральный директор грузинского телеканала "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряд журналистов. Уволен и телеведущий Георгия Габуния, который ранее оскорбительно высказался в адрес президента РФ Владимира Путина в прямом эфире канала.

//В мире

Вторым вице-мэром Риги стала женщина

Вторым вице-мэром Риги стала женщина

Вчера ночью Рига выбрала мэра города. Им стал Олег Буров. А сегодня новый мэр начал утверждать команду в Рижской думе. Были избраны вице-мэр и второй вице-мэр. Вице-мэром был избран Вадим Баранник.

//Общество

Ростовчанин готов продать кошку-волшебника

Ростовчанин готов продать кошку-волшебника

В Ростове - на- Дону местный житель разместил в Сети объявление о продаже, в котором утверждает, что его кошка способна вылечить от похмелья и не только. Мужчина даже назвал питомца "Британка Мистическая".

//Армия

США расширят свой флот с помощью большого надводного робота

США расширят свой флот с помощью большого надводного робота

Командование ВМС США объявило предварительный сбор заявок на участие в тендере на разработку большого надводного робота, который будет объявлен до конца сентября. Робот пополнит ряды военных судов.

//Происшествия

Девушке сделали операцию из-за большого количества волос

Девушке сделали операцию из-за большого количества волос

В одной из больниц Новосибирска провели необычную операцию. Отмечается, что к врачам обратилась 16-летняя девушка с жалобами на боли в животе и отсутствие аппетита. По словам медиков, они делали это впервые.

//Общество

Американские военные проведут наблюдательный полет над Россией

Американские военные проведут наблюдательный полет над Россией

Американские военные на борту самолета ОС-135Б проведут наблюдательный полет над Россией. Это стало возможным в рамках международного Договора по открытому небу, который позволяет участникам совершать облет территории других государств, ратифицировавших документ.

//Новости партнеров

//Общество

Архиепископ Латвии считает, что власть слишком близорука

Архиепископ Латвии считает, что власть слишком близорука

Власть слишком близорука и не может объяснить свои решения. Власть не может принять такие законы, которые улучшили бы жизнь людей. С такой речью выступил на мессе глава католической церкви Збигнев Станкевич.

//В мире

В ФРГ аттракцион в парке развлечений закрыли из-за сходства со свастикой

В ФРГ аттракцион в парке развлечений закрыли из-за сходства со свастикой

Администрация парка развлечений в городе Лёффинген на юго-западе ФРГ была вынуждена закрыть аттракцион из-за сходства его конструкции с нацистскими свастиками. Об этом сообщили местные СМИ.

//Общество

Курс рубля снизился после анонимной покупки долларов

Курс рубля снизился после анонимной покупки долларов

Финансовые рынки 19 августа бурно росли. При этом исключением стал российский рубль, попытки вырасти которого остались неуспешными из-за действий «таинственного покупателя».

//Спорт

Психолог Гущин: Фанаты «Спартака» увлечены не футболом, а политикой

Психолог Гущин: Фанаты «Спартака» увлечены не футболом, а политикой

Несмотря на победу «Спартака» над ЦСКА (2:1) часть спартаковских болельщиков продолжает настаивать на уходе тренера Кононова из команды. Противостояние тренера и фанатов комментирует для «АН» доктор медицинских наук, специалист в области спортивной психологии Вадим Гущин.

//Происшествия

Отравителя конфет из Саратова проверяют врачи

Отравителя конфет из Саратова проверяют врачи

Стало известно, что подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом в саратовском супермаркете передали под наблюдение врачей. Отмечается, что мужчина 1988 года рождения состоит на учёте психоневрологического диспансера.

//В мире

Украинские СМИ взорвала ирония ведущего телеканала "Россия-1"

Украинские СМИ взорвала ирония ведущего телеканала "Россия-1"

Высказывания Евгения Петрова, ведущего ток-шоу «60 минут», вызвали ажиотаж в украинском сегменте интернета. Телевизионщик показал в эфире трейлер украинской кинопродукции, посвященной Донбассу и назвал ее «каким-то срамом».

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Макрон уверен в "европейском будущем" России
2

Элтон Джон заступился за принца Гарри и Меган Маркл
3

Известный журналист Андрей Караулов спрогнозировал отставку министра здравоохранения Скворцовой
4

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
5

18-летняя дочь Брежневой показала "шикарную" фигуру в купальнике

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры