Эволюция в политике и революция в экономике

В Петербурге прошло знаковое событие — заседание «Столыпинского клуба». Политики, экономисты, политологи рассуждали о реформах и пытались найти ответ на вопрос: нужна ли нам революция в экономике или можно обойтись эволюционными путями развития?

Конкуренция — главный двигатель экономики

Возможен ли этот самый эволюционный путь и есть ли выход из сырьевой экономики, которая сейчас сложилась в России? Лидер «Деловой России» Борис Титов отметил, что «у нас проблемы в экономике не потому, что в ней много государства, а потому, что отсутствует конкурентная среда, государство на равных правах с частным бизнесом может участвовать в тендерах, но в нашей стране не создан рынок, а экономика монополизирована и огосударствлена». Государство не должно быть собственником, но должно присутствовать в экономике, пока не развиты саморегулируемые процессы среди коммерческих предприятий.

Критика участия государства в экономике как «неэффективного собственника» появилась в эпоху реформ 1990­-х годов. Борис Титов напомнил: «В 90-­е годы считалось, что государства в экономике не должно быть вовсе, но это работает, когда рынок развит, но сейчас государство не может уйти с рынка, хотя оно и не должно быть собственником». Титова поддерживает и губернатор Кировской области Никита Белых. Он отметил, что у высших чиновников «нет четкой позиции» по вопросу присутствия госструктур в экономике: «Кто-­то говорит, что это участие надо минимизировать, кто-то — наоборот, увеличивать его влияние».

Реформа должна быть революционной

Сейчас экономика явно дестабилизирована. Как отмечают эксперты, если в США 90% поступлений в казну — налог на доходы физических лиц, то в нашей стране более 50% по­ступлений в бюджет обеспечивает продажа нефти и газа. Борис Титов уверен, что «лучшие годы страна пережила в 2005–2006 годах».

Политолог Валерий Островский пояснил необходимость резких преобразований символической фразой: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца». Речь в данном случае шла о необходимости срочных и решительных экономических преобразований в стране. «Затянуть пояса» провозгласили и другие участники «Столыпинского клуба». Другое дело, что большую часть общества устраивает эта самая аморфная «стабильность», так как любые потрясения, скажем так, «неприятны». Но речь-то идет не о нашей комфортности, а о том, что будет с нашими даже не детьми, а внуками. Особенно, если нефть и газ будут выкачаны.

На заседании «Столыпинского клуба», конечно же, не могли быть не затронуты и вопросы политики. Председатель петербургского отделения «Деловой России» Эльгиз Качаев заявил о необходимости «модернизации власти». Он также рассказал, что в беседе с губернатором Санкт­-Петербурга Георгием Полтавченко поставил вопрос о создании должности «экономического омбудсмена», чтобы тот мог напрямую сообщать о проблемах бизнесменов, и «губернатор поддержал эту идею». Депутат Госдумы из фракции «Единая Россия» Рафаэль Марданшин отметил необходимость внедрения конкуренции и в политику. Он подчеркнул, что попытки реформирования политической системы в России уже видны: «Президент также говорит о политической конкуренции». Правда, здесь же он отметил слабость позиции партии власти: «Это партия всех слоев населения, но не может какая бы то ни было партия защищать всех, например, бизнесмена и домработницу» и предположил, что расслоение партии «скорее всего произойдет»: «Сейчас в ней разные течения, и нам придется определяться».

Почти все участники форума согласились с тем, что реформирование экономики должно быть революционным. «У нас по­-прежнему кризисное мышление, хотя давно уже стоит переходить к посткризисному управлению экономикой», — уверен Борис Титов. В то же время все сегодняшние решения, порой, тормозят развитие бизнеса, в первую очередь малого и среднего.

Налоговая система несовершенна

Не остались вне зоны внимания участников дискуссии и проблемы налогообложения. Борис Титов, например, уверен, что повышение единого социального налога до 34% дало обратный эффект: «Если до его повышения в конвертах выдавали зарплату 9% бизнесменов, то после введения повышенной ставки таковых стало 42%». В итоге Пенсионный фонд не только не увеличил свои доходы, но их попросту потерял. Сейчас, по его словам, доходы «теневой экономики» сопоставимы с тем, что государство собирает за счет повышения единого социального налога. Он также указал на неправильность самого подхода к формированию бюджета: «В настоящее время мы имеем систему: сначала бюджет, потом под него верстаются налоги, а должно быть наоборот».

Восполнить выпадающие из поля зрения государства налоги Титов предложил за счет ренты на добычу полезных ископаемых и поднятия налогов Газпрома: «Это привнесет в бюджет России дополнительно 900 миллиардов рублей в год». Еще 70 миллиардов долларов может дать повышение ренты с нефтяников, как это сделано в Норвегии.

Никита Белых поддержал бизнесмена, хотя и с оговорками. По его словам, в Кировской области обслуживание и сбор налога на недвижимость граждан «стоит больше, чем сам налог». Он также рассказал, как провел эксперимент в одном из муниципалитетов и повысил этот налог с 20 до 100 рублей в год. Налог был собран, но «мой рейтинг в целом по области упал на 15%». Вот такая арифметика…

Вспоминая Петра Столы­пина, Никита Белых отметил, что реформатор сделал много для поднятия экономики дореволюционной России, но по­платился за это жизнью. «Кто-­нибудь готов отдать жизнь за реформы?» — спросил он у участников дискуссии. Зал ответил молчанием.