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Общественное телевидение

Российская мечта или политическая реальность?

№ 11(303) от 22.03.2012 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Сергей ИЛЬЧЕНКО, заведующий кафедрой телерадиожурналистики Санкт-Петербургского Государственного университета ]

Общественное телевидение

За всю историю телевидения, а она насчитывает 100 лет, человечество создало только три организационно-правовые формы его существования: государственную, частную и общественную. Первый вариант был единст­венным и использован в Советском Союзе. После его краха к государственному телевидению присоединилось частное. А вот вопрос о создании общественного телевидения хотя и обсуждался несколько раз, но дальше дискуссий дело не двинулось. Однако в самый разгар предвыборной президентской компании на уровне выс­ших эшелонов власти вновь зазвучали слова о необходимости общественного телевидения. Видимо, в стране назрела в нем потребность.

Сначала об этом несколько раз заявил действующий президент. Он даже создал рабочую группу при своей администрации. Затем идею поддержал ныне избранный глава государства. Еще в ходе предвыборной кампании Владимир Путин высказался на сей счет вполне определенно: «Самое главное, что сейчас внутренний спрос на хорошую, качест­венную продукцию у людей; подавляющее большинство наших граждан наелись криминалом и всякой другой чернухой… Общественное телевидение — это хорошая, правильная идея, будем ее реализовывать». Правда, новый старый президент прекрасно понимает, что необходимо найти для этого экономическую базу. Только тогда оно будет независимым от государства и самостоятельным.

Идеи, возникающие при обсуждении создания общественного телевидения, порой носят весьма оригинальный характер. Например, чтобы другие СМИ отчисляли ему некоторые суммы. Еще одно предложение озвучил сам Путин: «…Сделать общественное телевидение абсолютно платным, чтобы тот, кто хочет его смотреть, покупал лицензию».

Сегодня стоит разобраться в том, насколько реальна вроде бы привлекательная идея. Среди практиков телевидения она вызывает известную долю скепсиса. Известный телеведущий Леонид Парфенов считает, что «телевидение может быть любым по форме собственности. Важно, чтобы генеральные директора и другие теледеятели не ходили на летучки в администрацию президента. Даже статус госканала не означает, что он целиком принадлежит власти. О чем у нас почему­-то забывают». В его словах есть доля истины, так как даже государственные телеканалы в нынешней ситуации покрывают свои расходы за счет государства только на 25–30%. Все остальные сред­ства они вынуждены добывать самостоятельно. Вот почему В. Путин предложил избавить государственное телевидение от рекламы.

Собственно государственных телеканалов в стране в настоящее время не так и много. Формально принадлежит государству «Первый канал» (51%  акций), холдинг ВГТРК: «Рос­сия-­1», «Россия­-2», «Россия­-24», «Россия­-К». Государственным является и канал «Russia Today», вещающий на зарубежную аудиторию. Все остальные телеканалы находятся в частных руках. Дочерняя структура «Газпрома» «Газпром-­медиа» владеет, например, НТВ и ТНТ. «Профмедиа» является собственником каналов «2×2» и «Муз ТВ». «Пятый канал» и РЕН­ТВ входят в состав Национальной медиагруппы. Аналогичные процессы наблюдаются и на региональном уровне.

Существование «общественных СМИ» в принципе допускается ныне действующим российским законодательством, но реальные попытки их организовать закончились ничем. Так, в середине 1990­х годов было с помпой продекларировано создание общественного российского телевидения (ОРТ) на базе «Первого канала». Однако достаточно быстро оно перешло в руки вполне конкретных капитанов бизнеса. А в 2002 году вновь сменило вывеску на более привычную — «Первый канал», форма собственности которого настолько запутана переуступкой прав, что в этом подчас не могут разобраться и сведущие эксперты.

Сама идея общественного телевидения не так плоха, как может показаться на первый критический взгляд. Ее появление, по мнению социолога Даниила Дондурея, главного редактора журнала «Искусство кино», означает то, что народ устал от негатива, льющегося с экрана, и жаждет принципиального освещения событий. То есть разговор должен идти не только о том, как организовать общественное телевидение, но еще и о том, ЧТО показывать по независимым телеканалам. Эксперты сходятся в том, что таких каналов не может быть много.

Разумеется, необходимо решить вопрос и о том, КТО будет делать подобное новое телевидение. Ведь для этого нужны журналисты с новыми подходами, незашоренные идеологически и творчески. А, следовательно, неизбежно возникает вопрос о руководстве. В этом аспекте можно воспользоваться опытом Франции, в которой существует Национальный наблюдательный совет, мониторящий теле­ и радиоэфир вещателей независимо от формы собственности. И если обнаруживается нечто, не соответствующее законам и морали, то вещатель рискует потерять лицензию. Подобные структуры существуют и в других западных странах, где есть общественное телевидение (Германия, Великобритания). Естественно, решена там и проблема финансирования подобных телеканалов. На туманном Альбионе прогосударственная вещательная корпорация ВВС существует за счет налоговых отчислений каждого гражданина страны. Аналогичная схема финансирования используется и в Германии. А во Франции от подобного налога освобождены лишь наименее социально защищенные слои населения.

Но западный опыт все-таки хорош для Запада, а в наших условиях может быть использован с весьма существенными поправками. Об этом заявляют скептики: никуда нам не уйти от «цензуры друзей», «цензуры кланов», «цензуры экономических интересов». Например, известный теледеятель Анатолий Лысенко считает, что «с общественным телевидением в нашей стране сегодня происходит странная история. Получается, как у портного: пальто заказывает один клиент, а приходит получать другой. Мы снова ставим по российской привычке телегу впереди лошади. Сначала надо создать гражданское общество, а уже затем думать про общественное телевидение. И если в столичных городах на эту тему еще можно рассуждать и даже что-то планировать, то в регионах подобная идея кажется мне нежизнеспособной, Невозможно создать BBC в современной Тверской области. Сначала надо там создать условия». Среди его аргументов и опыт социологических измерений аудитории подобных «общественно независимых каналов», которые смотрит от силы 6–8% зрителей. По мнению А. Лысенко, следует идею общественного телевидения осуществлять постепенно. Не надо сразу переходить целиком на вещание, организуемое отдельным каналом. Необходимо создать на действующих каналах так называемые «эфирные окна», в которых в тестовом режиме попытаться предъявить публике новую экранную продукцию.

Существует и еще один существенный вопрос, который требует кардинального решения, коль скоро идея общественного телевидения начнет осуществляться. Согласно Указу Президента РФ к 2015 году Россия должна целиком перейти на цифровую технологию организации вещания и приема телевизионного и радиосигнала. Это потребует многомиллиардных затрат. Определен в соответствии с Указом и первый пакет тех телеканалов, которые останутся в бесплатном доступе для всех без исключения категорий населения, остальные можно будет смотреть за абонентскую плату. Итак, в первом пакете оказались: «Первый канал», «Россия», «Россия­-2» (бывший «Спорт»), «Россия­-К» (бывшая «Культура»), НТВ, «Вести+», НТВ, Пятый канал. Кроме того, на основе каналов «Бибигон» и «Теленяня» был создан специальный детский канал «Карусель», который также включен в этот список. Таким образом, властям придется решать вопрос о том, какой из этих вещателей уступит свое место в первом пакете, если… если общественное телевидение будет создано и по этому поводу появится официальное распоряжение.

По-прежнему в дискуссиях об общественном телевидении не прояснен вопрос и о том, как в целом население относится к идее новой организационной формы телевещания. Стоит напомнить о том, что в нашей стране постоянно проводятся опросы на темы телевидения, к которому у большинства населения явно негативное отношение. Несколько лет назад, по данным ВЦИОМ, почти 75% опрошенных высказались за полное или частичное введение цензуры. В 2007 году последовал новый опрос. На вопрос: «Считаете ли вы нужным создание в России телеканала общественного вещания?» 33% опрошенных ответили, что, безусловно нужно, 38% — что, скорее, нужно. Проще говоря, большинство смотрящих телевизор считают создание общественного телевидения необходимым. Что касается личной готовности поддержать новый общественный канал финансово, безусловно согласились только 26% опрошенных. А 59% респондентов честно признались: «Нет, я не готов».

Вывод очевиден: все организационные и финансовые хлопоты по созданию будущего общественного телевидения снова лягут на плечи государства, которому придется потуже затягивать бюджетный поясок, дабы неплохая идея из мечты превратилась в реальность. Правда, оглядываясь на мировой опыт создания и функционирования общественного телевидения и сравнивая его с нашими реалиями, вспоминается поговорка: русские медленно запрягают, но быстро едут. Нынешняя общественно-политическая ситуация в стране явно подталкивает власти к некоторым решительным шагам, меняющим эту самую ситуацию к лучшему. И СМИ в перечне интересов властей в таком контексте входят в список наиболее важных тем для обсуждения. А уж телевидение — тем более.

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