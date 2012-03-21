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Губернатор обозначил приоритеты

№ 11(303) от 22.03.2012 [ «Аргументы Недели Санкт-Петербург» ]

Формирование индустриального парка в районе порта Усть-Луга в короткие сроки и применение модели государственно-частного партнерства в ключевых сферах — такие приоритеты инвестиционной и инновационной политики обозначил губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков, выступая на внеочередном заседании областного ЗакСа с докладом о деятельности правительства в 2011 году.
ПРАВИТЕЛЬСТВУ, всем Комитетам надо активно включиться в реализацию закона “Об участии Ленинградской области в государственно-частных партнерствах” прежде всего в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве — особенно автомобильных дорог, в том числе и на объектах жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры», — подчеркнул Валерий Сердюков.
Формирование индустриальных парков — актуальная задача для региона. В прошлом году была создана необходимая правовая база: разработан и принят областной закон «О мерах государственной поддержки организаций, осуществляющих деятельность на территории индустриальных парков и технопарков». Сейчас ведется формирование территорий технопарков во Всеволожском, Тосненском и Гатчинском районах. По мнению Валерия Сердюкова, эти шаги позволят сохранить положительную динамику инвестиционного развития региона.
По объему инвестиций — 304 миллиарда рублей за прошлый год — Ленинградская область входит в первую тройку лидеров среди российских регионов. Это 180 тысяч рублей на каждого жителя области, при среднем показателе по России 74 тысячи рублей.
ГЕРОИ ФИЛЬМОВ — НАШИ СПОРТСМЕНЫ
На телеканале «100 ТВ» состоялась премьера первой серии нового документального цикла Алексея Васильева «Звезды петербургского спорта». 
В СПОРТИВНОМ календаре 2012 года есть крупнейшие события, к которым будет приковано всеобщее внимание. Это чемпионаты мира по фигурному катанию и по хоккею, чемпионаты Европы по плаванию, футболу, легкой атлетике, старт Олимпийских игр в Лондоне. В то время, когда весь мир будет следить за ними, телеканал «100 ТВ» планирует рассказать телезрителям об участниках соревнований и тех, чьи имена стали легендой. 
Героями нового цикла стали петербургские спортсмены, оставившие самый яркий след в истории, и претенденты на медали предстоящих Олимпийских игр в Лондоне и в Сочи.
Николай Валуев и Вячеслав Малафеев. Евгений Плющенко и Алексей Мишин. Владимир Сальников и Анатолий Карпов. Светлана Журова, Любовь Егорова, Татьяна Казанкина, Наталья Антюх. Имена, известные всему миру. О них и многих других знаменитостях отечественного спорта расскажут создатели сериала — сценарист и продюсер Алексей Васильев и режиссер Олег Шиловский, обладатели трех национальных премий ТЭФИ (2008–2010) в номинации «Лучшая программа о спорте». 
«Это не спортивное кино, в нем нет голов, рекордов и соревнований. Это документальные фильмы с общей темой о судьбах и характерах, боли и преодолении, счастливых семьях и одиночестве, потерях и приобретениях. Такое “собрание сочинений” о звездах, вчерашних и будущих. Из каждой серии зрители обязательно будут узнавать о героях что-то новое, о чем еще никогда нигде не рассказывалось», — сообщил на презентации нового цикла Алексей Васильев.
КАК ПОМОЧЬ СЕРДЦУ?
Острый коронарный синдром — одна из наиболее актуальных проблем кардиологии. Заболеваемость им остается в нашем городе по¬-прежнему очень высокой. 
ПОИСКУ оптимальных решений этой проблемы и была посвящена конференция «Организация системы экстренной помощи при остром коронарном синдроме. Роль современных информационных технологий», проходившая в течение двух дней в Федеральном центре сердца, крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова. В ней приняли участие не только специалисты Санкт-Петербурга и других городов Российской Федерации, но и ведущие иностранные кардиологи из Чехии, США, Эстонии, Венгрии и Литвы.
Тематика конференции охватывала самые актуальные вопросы: организация и координация помощи при остром коронарном синдроме, практические аспекты лечения пациентов, включая помощь на догоспитальном этапе, медикаментозное лечение, рентгенэндоваскулярные вмешательства, возможности и роль применения медицинских информационных систем и регистров. Поднимались и вопросы организации системы контроля качества медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом.
Участники конференции особо подчеркнули, что сегодня в Санкт-Петербурге существует острая необходимость формирования единой городской системы оказания помощи при остром коронарном синдроме. Большое значение будет иметь привлечение современных медицинских и информационных технологий для достижения максимальной эффективности. 

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