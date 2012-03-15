Мой дом - не только моя крепость

Вы собираетесь менять квартиру, увеличив либо уменьшив метраж? Строите планы на ипотеку, кредит? Или, может быть, имеете возможность сразу купить новое жилье? Тогда вам будет интересно узнать, как оценивают тенденции современного рынка недвижимости в Северной столице специалисты, собравшиеся на круглом столе в Агентстве Бизнес Новостей.

«В 2011 году рост рынка недвижимости в Петербурге составил 8–12%, — сообщил начальник информационно-аналитического отдела Департамента оценки ГУП ГУИОН Дмитрий Табала. — Сейчас мы наблюдаем посткризисные процессы, поэтому в 2012 году не стоит ожидать активного роста рынка, но на 10% он все-таки увеличится».

«Прошлый год изменил сознание участников рынка недвижимости, — поделился своими наблюдениями президент Ассоциации риэлторов Санкт­-Петербурга и Ленинградской области Валерий Виноградов. — Кризис превратился в новую реальность, и в ней предстоит жить и работать еще довольно долго. Продавцы поняли, что роста цен уже не будет и нужно адекватно оценивать объекты. Не случайно скидки нередко достигали 5–10% от стоимости сделки. Инвесторы почувствовали нестабильность экономики, фондовых рынков, валюты и убедились в том, что недвижимость — актив, который может не только сохранить средства, но и преумножить их». В. Виноградов отметил несколько трендов в сфере недвижимости.

К началу 2012 года определилась тенденция активного инвестирования государства в недвижимость. Речь прежде всего идет о накопительно­-ипотечной системе для военнослужащих. Размер выплат по ипотеке для них увеличился до 2,2 млн руб. Кроме того, военным разрешили покупать недвижимость в строящихся объектах.

В прошлом году вырос рынок коммерческой недвижимости, увеличилось количество сделок купли-продажи. Правда, это касается в основном небольших объектов стрит-ритейла, которые не требуют привлечения заемных средств.

Россияне стали чаще покупать квартиры за рубежом. Ассоциация риэлторов учла это обстоятельство, начав тесно общаться с зарубежными партнерами. В прошлом году, например, в Ассоциацию вступили ведущие компании Латвии и Турции. Ведутся переговоры с представителями других стран.

И сам кризис, и посткризисная ситуация самым решительным образом распорядились судьбой многих и многих предприятий. Весь 2011 год, по наблюдению президент-электа Ассоциации риэлторов Петербурга и Ленобласти Юрия Загоровского, был годом, когда «сильные компании росли, слабые отмирали». В результате сегодня на рынке недвижимости действует плеяда крупных и средних компаний, которые чувствуют себя вполне уверенно благодаря тому, что вовремя поняли: невозможно дальше работать экстенсивным методом. Они оптимизировали рабочие процессы, избавились от «неплодотворных людей», нашли новые направления деятельности.

«Число обращений по ипотеке в прошлом году увеличилось, объем заявок составил порядка 2,5 миллиарда рублей, — сообщила начальник отдела развития розничного бизнеса Санкт­-Петербургского регионального филиала ОАО АКБ «Связь­-Банк» Анастасия Разварина. — В этом году тенденция сохраняется. Интерес граждан к ипотеке подогревается тем, что банки стараются поддерживать клиентов с положительной кредитной историей и снижать для них ставки». По прогнозам эксперта, рост ипотечного кредитования в 2012 году составит около 30%.

Нередко спрашивают о том, как определить надежного игрока рынка недвижимости, с кем можно сотрудничать? Сейчас в Петербурге около 10 тысяч человек регулярно оказывают услуги в сфере недвижимости. Из них только 2 тысячи — сертифицированные специалисты. Согласно утверждению председателя комиссии по этике и защите прав потребителя и профессиональной этике Ассоциации риэлторов Петербурга и Ленобласти Александра Гиновкера, проверить легитимность сертификата агента или брокера можно по базе данных в интернете.

Каким образом поддерживается профессиональный уровень в этом сообществе? «Все члены гильдии риэлторов раз в три года должны проходить добровольную аттестацию, — рассказал А. Гиновкер, — которая включает и оценку специалистов, непосредственно оказывающих услуги. С прошлого года эта процедура проходит в стенах Ассоциации риэлторов и является достаточно сложной. Аттестационный экзамен представляет собой тест из 500 вопросов по налогообложению, гражданскому праву, тонкостям регистрации прав на недвижимость».

Вообще в Петербурге уделяется значительное внимание развитию профессиональной риэлтерской деятельности. Как сообщил президент FIABCI Александр Романенко, впервые в истории 63­-й Всемирный конгресс по недвижимости пройдет в Санкт­-Петербурге.