Котлеты из гороха

В России горох всегда пользовался заслуженной популярностью за свои целебные и питательные свойства. Он входит в число продуктов, употребляемых во время поста, ведь благодаря большому количеству содержащегося в нём белка, горох помогает организму долго обходиться без белковой пищи животного происхождения. А диетологи вообще рекомендуют есть это бобовое как можно чаще, отмечая, что кожа дольше остаётся молодой и свежей именно у любителей горошка. Латышским женщинам этот секрет давно и хорошо известен. Предлагаем блюдо из арсенала прибалтийского народа.

Замочить горох на 6–8 часов, сварить. Дважды пропустить через мясорубку, в слегка охлаждённую массу добавить мелко нарезанный, поджаренный на масле лук, взбитое яйцо, муку, соль. Все тщательно перемешать. Из приготовленной массы сформировать круглые котлеты, обвалять в сухарях и обжарить с обеих сторон до образования румяной корочки.