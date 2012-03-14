Старые мысли о главном

Не раз уже «НА» писал о заговорах да приворотах, коими пользовались девицы разных народов России, мечтающие захомутать доброго молодца. Может сложиться ошибочное впечатление, что сами парни подобных методов не одобряли. Но на самом-то деле к помощи сверхъестественного прибегали раньше и те, и другие!

В русских рукописных травниках XVIII века легко находим рецепты, призванные помочь мужчинам на ниве любовной магии. И не кузнецам, мельникам, плотникам да пастухам, считавшимся в народе почти колдунами, адресованы эти книжки, а самым обычным рядовым гражданам.

Если углубиться в изучение старинных текстов и попытаться сравнить женскую магию с мужской, то легко заметить, что первая направлена была большей частью не на поиск эротического наслаждения, а на создание семьи. Мужчины же магическими способами пытались склонить девушек к блуду, возбудив в них страсть.

Рецепты использовались вполне доступные. Никаких тебе волос с головы невинной девы, косточек младенца да цветков папоротника. Обычно парочка растений: стебли или корешки, причём лучше сплетённые. А дальше всё просто – нужно добавить их в еду или питьё. Те пробудят в девушке необходимые желания. «А еже и она (женщина) немалу охвоту будет иметь к плотскому смешению, станет мыслить, с кем пребыть». Чем горячее еда, тем лучше. Считалось, что это способствует последующим «жарким» взаимоотношениям.

Помимо подмешивания подобных «БАДов» в пищу, рекомендовалось заткнуть нужную травку в мох между брёвнами избы, в которой живёт избранница. «Естьли захочешь поиграть з девкою, которая тебе надобна, то ту траву воткни в мох стены в избу ея, скоро будет к тебе для смущания плотию». Можно было просто носить корешки при себе. Некоторые наделялись прямо-таки фантастическими свойствами: «Естьли во время блудодеяния тот корень держишь в роту, а траву в ногах, родить не зачинает». Очевидно, что подобные средства контрацепции пользовались определённой популярностью.

Справедливости ради стоит отметить, что в старинных травниках иногда можно найти описания средств, помогающих мужчинам унять похоть и частые мысли о блуде. Встречаются они, столь же редко, сколь и описания отворотных зелий.