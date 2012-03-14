В Корее хорошо, а в России – лучше!

Уссурийск ассоциируется у большинства россиян с тайгой, тиграми и целебным бальзамом. Помимо всего перечисленного в маленьком городке есть ещё и знаменитый на весь Дальний Восток Корейский культурный центр.

Самый большой в Евразии!

Исторически сложилось так, что выходцев из Страны утренней свежести, как поэтически называют Корею, на Дальнем Востоке довольно много. Ещё в XIX веке сыны этой нации бежали на территорию Российской империи от японских оккупантов и от голода. В начале века двадцатого около трети (!) населения Приморского края составляли корейцы. В печальном тридцать седьмом году, как и представители многих других национальностей, они пережили депортацию в Среднюю Азию. Но в девяностые многие потомки ссыльных вернулись в родные края. Вот и по сей день корейская диаспора – одна из крупнейших в Приморье. А в Уссурийске корейцев особенно много – около 15 тысяч. Поэтому появление национального культурного центра именно в этом городе не удивительно. Поражает размах: местный корейский центр не просто самый большой в регионе, он крупнейший в Евразии! Да и в мире обогнать по величине и уссурийского собрата удалось только корейскому центру города Сан-Франциско.

Работает уссурийский центр на базе национально-культурной автономии (НКА) корейцев. Миссию создатели автономии приняли на себя серьёзную – возродить традиции национальной культуры в регионе. Согласно статистике, больше двух третей корейцев Приморья имеют весьма отдалённые представления о традициях своих предков, да и родной язык забыли давно и крепко.

– Даже неудобно как-то – мало кто из корейцев знает свой родной язык, – сетует заместитель председателя НКА корейцев города Уссурийска Валерия Ким. – Помню историю из детства. У нас в регионе живёт много цыганских семей. Как-то мой папа вышел во двор и увидел, как совсем маленький цыганёнок на родном языке разговаривает со своей мамой. Отец вернулся домой и с горечью сказал: «Дети цыган, которые в школу не ходят, и то знают два языка – русский и родной. Обидно, что наши дети по-корейски не говорят». Его слова так мне запали в душу, что, став взрослой, выучила язык. Сейчас вот учу других.

Изучение родного языка – приоритетное направление работы НКА. Осваивают премудрости корейского в образовательном центре, оборудованном по последнему слову техники. Неслучайно во время экскурсии по культурному центру первым делом меня ведут именно в лингафонный кабинет.

Вы говорите по-корейски?

На столах – встроенные компьютеры с CD-плеерами. На полках – десятки разнообразных учебников. Тут и азбука в картинках, и методические пособия для вузов: самому маленькому ученику центра три года, самому старшему – далеко за шестьдесят. Возрастных ограничений нет. Впрочем, нет и национального приоритета. Корейцев среди изучающих язык лишь половина, остальные студенты – представители других национальностей, проживающих в крае, в основном – русские.

– Мы всегда радуемся, когда на занятиях видим не только корейцев, – уверяет заведующая Образовательным центром Елена Те. – Это же здорово, что у разных народов есть интерес к нашей культуре. Сейчас корейский наряду с другими восточными языками становится популярным: крепнут деловые связи между странами. А для нас Корея – один из ближайших соседей.

За каждой группой, сформированной по возрастному признаку, закреплено сразу два преподавателя. Один – русскоязычный – занимается грамматикой. Другой – носитель языка – отвечает за снятие языкового барьера.

Предмет особой гордости руководителей центра – библиотека. Здесь не только всевозможные учебники и монографии, но и редкие архивные материалы. Часть из них выставлена на всеобщее обозрение в Музее корейской культуры, расположенном на первом этаже культурного центра.

Об истории и обидах

Музей, как и лингафонный кабинет, поражает своей современностью. Белые стены, разнообразные уровни освещения, стеклянные витрины – выставочные залы дадут фору практически любому столичному музейному центру. Вся экспозиция поделена на четыре части. Первый раздел посвящён переселению корейцев в Россию. Второй – национально-освободительному движению за независимость Кореи, в котором российские корейцы принимали непосредственное участие. Третий – периоду депортации. Четвёртый – дню сегодняшнему.

– Без прошлого нет будущего, – убеждена Валерия Ким, – изучать свою историю необходимо, какой бы она ни была. Вот моя дочка, как тут выяснилось, до недавнего времени не знала, кто такой Ленин. Была уверена, что это писатель такой. Пришлось срочно проводить с ней исторический ликбез.

Экскурсиями и отеческими беседами забота об этническом образовании юных корейцев не ограничивается. На базе НКА регулярно проходят народные гулянья, во время которых все желающие могут наблюдать настоящие исторические реконструкции. Например, во время праздника урожая «Чусок» во дворе культурного центра выстроили старинную корейскую деревню. Гости пробовали блюда национальной кухни, любовались изделиями народных ремёсел, знакомились с творчеством корейских танцоров и певцов. Кстати, ещё одно детище НКА корейцев Уссурийска – хореографический ансамбль «Ариран» – известен и за пределами края. Мне с гордостью сообщили, что в 2002 году этот коллектив стал лауреатом телевизионного конкурса «Утренняя звезда», а в 2011-м – удостоился звания заслуженного самодеятельного ансамбля.

На прощание задаю вопрос, который вертелся в голове на протяжении всей беседы с руководителями НКА: нет ли обид на судьбу и историческую несправедливость?

– Какие могут быть обиды? – искренне удивляется директор культурного центра Валентин Ким. – Время такое было. Не одних нас депортировали. Многие народы пострадали. Главное, чтоб не повторилось. Мы сейчас часто ездим в Корею в гости. Вроде всё там хорошо: быт налажен, цивилизация современнее. Но у нас в России всё-таки лучше, здесь ведь всё родное. Наверное, поэтому большинство российских корейцев уезжать на историческую родину даже и не думают.