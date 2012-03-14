Этноновости от 15 марта

Республика Коми

Курсы коми языка отрылись в Интернете. Виртуальные уроки можно найти в группе Коми народного радио «Коми йзкостса радио» в социальной сети ВКонтакте.

Для желающих выучить язык здесь представлены слова и выражения, которые наиболее часто употребляются в обиходе, а также интерактивный разговорник. Последний предназначен не только для новичков, но и для тех, кто свободно владеет родным языком. В республике наблюдается повышенный спрос на изучение коми языка. Группы, организуемые Министерством национальной политики Республики Коми, оказались переполнены.

Камчатский край

Стали известны промежуточные результаты гонки на собачьих упряжках «Берингия-2012». После первых трёх этапов лидируют Андрей Семашкин из Петропавловска и Владислав Ревенок из Эссо. Среди женщин самый лучший результат пока у Маргариты Байшуаковой. Средняя скорость собачьей упряжки составляет 12–15 км/ч, но с каждым годом темп соревнований возрастает. Судя по результатам первых этапов, на этот раз лидеры гонки ехали со скоростью 14–15 км/ч и более. Утром 12 марта стартовал четвёртый этап: Верхнее Хайрюзово – Усть-Хайрюзово. Общая протяжённость гонки в этом году – 1100 км. Планируется, что финишируют участники 26 марта в посёлке Оссора.

Москва

Выставка «Дело в шляпе. Головные уборы народов мира из коллекции Кирилла Бабаева» открывается в Библиотеке иностранной литературы им. Рудомино 16 марта. Эта личная коллекция насчитывает около 300 этнических головных уборов из разных уголков мира. На выставке будут экспонироваться 60 наиболее интересных, по мнению собирателя, предметов из его коллекции. Кирилл Бабаев – российский учёный-лингвист, этнограф и путешественник, сотрудник Института востоковедения РАН.

Республика Саха (Якутия)

В Якутске прошёл III Республиканский форум народных мастеров. Из 20 улусов республики он собрал более 200 народных умельцев, занятых ювелирным и кузнечным делом, косторезным искусством, резьбой по дереву, национальным и лоскутным шитьём. В рамках форума работала выставка-ярмарка «Якутия мастеровая». Посетители могли увидеть и приобрести здесь работы мастеров, в том числе традиционную якутскую одежду.