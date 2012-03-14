Бабули на экспорт

80-летние жительницы удмуртского села Бураново со значительным перевесом отвоевали у всей, вместе взятой, молодой российской попсы право представлять нашу страну в мае на Евровидении-2012 в Азербайджане.

Теперь жителей стран, принимающих участие в голосовании этого конкурса, ждёт нешуточная проверка на толерантность. Причём публичная и двойная. Первая – на лояльность этническому своеобразию, представленному аутентичными нарядами, лаптями, платочками, монистами и трогательными вязаными носочками исполнительниц. А вторая – на терпимость и уважение к почтенному возрасту конкурсанток. Это каким же гадом-европейцем надо быть, чтобы не проголосовать за наших очаровательных старушек-веселушек?!

Впрочем, оставим душевные терзания выбора жителям других стран, теперь это – их проблема. Поговорим о наших внутренних делах. Это ведь была не первая попытка задорных сельчанок пройти отборочный тур. В 2010 г. они совсем немного уступили модному тогда коллективу Петра Налича, который вполне себе бесславно выступил на, честно говоря, заштатном конкурсе, значение которого у нас в стране слишком преувеличено. Впрочем, и это не главное. Раз ничего путного для выявления своих эстрадных талантов придумать не можем, то и отбор на сомнительное Евровидение сойдёт. Любопытно, какой вывод сделали из прошлого проигрыша продюсеры бабушек.

Если раньше фольклорный ансамбль действительно старался петь народные песни в современной аранжировке, да для раскрутки периодически потешно перепевал западные хиты на удмуртском, то теперь он вышел со стопроцентной попсовой песней в три аккорда под красноречивым названием «Party for everybody» («Вечеринка для всех»). Куплеты на удмуртском о том, как «затопили печь и ждём детей, чтобы потанцевать с ними», перемежаются забойным припевом на английском. То есть в полном соответствии с принципами «и вашим, и нашим, и спляшем» или «чего изволите?». А ведь прелесть этого коллектива не только в преклонном возрасте певиц, но и в том, ЧТО они пели, когда впервые стали известны широкой аудитории.

Бабушки фактически заново открыли россиянам удивительной красоты удмуртские мелодии. Это было словно глоток чистого воздуха посреди удушающих миазмов разлагающейся в своей закрытости бездарной отечественной телеэстрады. Именно за эти чистоту и красоту изголодавшаяся публика простила им всё: нестройность пения, неумение держаться на сцене, репертуарное однообразие, скудность концертного гардероба и т.д. Это был лучик надежды: вот сейчас глядя на бабулечек, молодёжь встрепенётся. И у нас наконец появятся новые самобытные исполнители, способные не только имитировать западные образцы, но и, обратившись к богатейшей народной традиции, создать нечто своё – удивительное и красивое. Это было сладостное предчувствие долгожданных перемен.

Не случилось. Пока мы наблюдаем лишь то, как лихо попса прогнула под себя простодушных исполнительниц. А всем остальным законодатели нашего эстрадного олимпа послали недвусмысленный сигнал – если не будете как еverybody, то и не будет вам хода на большой экран.

В этой ситуации очень жалко бабушек. Смею предположить, что им такая слава вряд ли нужна. Это действительно настоящие сельские труженицы, которые продолжают между гастролями тащить на себе нелёгкое крестьянское хозяйство, держат домашний скот и птицу. И заявление о том, что в случае победы они потратят свои гонорары на строительство церкви в родном селе – не для красного словца, а от чистого сердца.