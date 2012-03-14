Детская болезнь новизны

Страна приходит в себя после предвыборной лихорадки. Симптомы болезненных для общества проблем каждый из претендентов на главное кресло в Кремле живописал красочно. Не обошли стороной и обострившийся «национальный вопрос». Диагноз каждый поставил свой, а с тактикой лечения совсем запутались.

Победитель известен. Его взгляд на решение межнациональных проблем обозначен в нашумевшей статье. Казалось бы, какой смысл ворошить предвыборные заявления на сей счёт других кандидатов? Но всё дело в том, что ни один из участников президентской гонки не намерен уходить из большой политики. А это значит, что хотим мы того или нет, но все четверо будут так или иначе влиять на положение дел в новой для большинства из них и столь непростой нынче сфере межнациональных отношений. Каша в их головах относительно государственной национальной политики легко может стать головной болью для всей страны.

Оксюморон

Печально, но обращение к национальному вопросу у большинства кандидатов выглядело как популистская розочка на торте предвыборных обещаний, а вовсе не результат продуманной стратегии на шестилетний срок. Трое из кандидатов: Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов основным своим адресатом сделали русский народ, права которого, по их мнению, повсеместно нарушаются.

Зюганов выступал за «дружбу народов», никак, впрочем, не уточняя, в какой форме она должна осуществляться, и одновременно заявлял о недопустимости русофобии. В его президентской кампании, к счастью, обошлось без заявлений о «геноциде русской нации», которыми была богата программа коммунистов на думских выборах. Непостижимым оксюмороном выглядит смесь русского национализма и классического коммунистического интернационализма.

Гораздо более последовательным был Миронов, который отказался от классической марксистско-ленинской идеологии в пользу лайт-социализма. Увы, последовательность здесь совсем не мировоззренческая, а поведенческая. «Справедливая Россия» всегда придерживается лозунгов, популярных (или кажущихся популярными) в народе, но не сильно отклоняющихся от генеральной линии правящей партии. Вот и на сей раз в «национальном вопросе» Миронов «за флажки» не вышел, чётко уловив, что говорить о государствообразующей роли русских теперь стало можно. А ведь ещё осенью в программе «Справедливой России» об этом не было ни слова!

Долой реальность!

Жириновский, как всегда, «зажигал», мало заботясь, чтобы его высказывания встраивались в некую целостную картину мира или хоть отчасти были реалистичны. Он заявил о государствообразующей роли русских, присовокупив ещё идею об укрупнении регионов. В его исполнении она выглядела вполне имперской: укрупнённые регионы, потерявшие, соответственно, национальную идентичность, должны, по всей видимости, признать эту роль русских и полностью им подчиниться. Утопичность идеи компенсировалась разве что бесперспективностью президентских амбиций Жириновского.

Прохоров также выступил за переформатирование национальных республик в ненациональные географические регионы со всё тем же укрупнением. В основе такого федеративного устройства, по мнению кандидата, надэтничная идентичность граждан России. Последнее, впрочем, совпадает с нынешней политикой официальных властей по формированию гражданской нации. Впрочем, так и осталось загадкой, какими именно либеральными и демократическими методами Прохоров собирался денационализировать регионы.

Увы, ни один из кандидатов не смог в полной мере удовлетворить чаяния той части общества, для которой тема национальной политики стала в последнее время ключевой. Совсем не случайно никто из претендентов не захотел отвечать на конкретные вопросы относительно государственной национальной политики, которые были официально опубликованны в «НА». Предложения в области национальной политики, сделанные проигравшими кандидатами на пост президента, не выдерживают серьёзной критики. Стоит ли удивляться, что в этом смысловом вакууме самым ярким выразителем национал-демократических идей вдруг оказался скандально известный блогер Алексей Навальный?