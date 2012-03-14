Не споткнитесь, влезая на баррикаду!

Маккейн в очередной раз удивил мир – арабская весна стучится в двери России, заодно призвав всё прогрессивное человечество лететь бомбить Сирию с Ираном.

Ну хоть не нас, грешных, и то слава богу. Хотя, если учесть корни, в стране, где чертополох выше пояса, а брюк не придумали, поневоле станешь крутым.

За что люблю курилку, так это за оптимизм.

Жжёт. Не человек – песня.

Когда 4 декабря 2011 г. на Болотной площади состоялось первое шоу, я долго хохотал.

Мы – креативный класс! Мы – милые!! Мы – сила!!!

Вообще creative в переводе с английского (кому ближе – американского) – это «творчество». Образованные граждане, конечно, это знают… Верхом творчества стали лозунги, на том шоу озвученные:

– Не забудем – не простим!

И вопли не вполне адекватных граждан Да или Нет.

Знамёна и лозунги тоже наводили на определённое размышление.

Лесбиянки, геи, бисексуалы и трансвеститы (ЛГБТ) – против Путина.

Теперь по порядку.

Не забудем… Для креативных – впервые данный рекламный слоган был озвучен 3 апреля 1940 года в Кракове, оккупированном немцами, на 1-м Великом сборе украинских националистов в связи с расколом ОУН. Исполнение – Степан Бандера, возглавивший ОУН (б), слова – капитан Ганс Экле – Абвер, куратор.

Да, Да, Нет, Да. Референдум 1993 года. Проходил в России. Озвучивал Смоктуновский Иннокентий Михайлович. В силу возраста прыгавшие на трибуне к указанному волеизъявлению граждан никакого касательства просто иметь не могли.

Вообще украинские националисты с промежуточной сексуальной ориентацией, прыгающие по Москве под флагами Российской империи, – это сильно. Бандера перевернулся в гробу не один раз.

Идейный вдохновитель соответствует массовке.

Внук и сын адмирала сам, правда, семейную традицию продолжить не сподобился, после боя на авианосце Forrestal, когда Джон, так спешивший надрать задницу проклятым русским, одной ракетой уничтожил 22 американских самолёта (причём герою даже не понадобилось взлетать) и, разложив по палубе 135 трупов, попал в плен, правда, в отличие от остальных Рембо, почему-то сидевший все пять лет в гостиничном номере, а потом решивший податься в политики.

Судя по всему, сидеть в сенате стало скучно, и Джон решил тряхнуть стариной. Сам, видно, за штурвал сядет. Как говорят в России, старый конь борозды не портит, зато портит всё остальное. Мне искренне жаль экипаж авианосца Carl Vinson.

И эти люди запрещают мне ковырять в носу?

Джон Маккейн, тебе никогда не приходила в голову мысль из личных средств (а ты не самый бедный человек на планете) выплатить компенсации невинно убиенным тобой коллегам по цеху и за свой счёт отремонтировать изуродованный тобой корабль?

Дорогой Джон, я что-то не так сказал?

Когда отечественные последователи героического шотландского американца полезли в фонтан на Пушкинской площади, я понял, это клиника. Вообще земноводных всегда тянет в среду обитания, но зачем это демонстрировать всем остальным?

Джон, ты всё пытаешься учить нас жить, поменяемся ролями. Ты выяснил, наконец, где родился Обама, в США или Кении?

Недавно Эрик Холдер сказал так сказал. Оказывается, правительство США имеет право применять летальную силу в отношении своих граждан (про чужих граждан я молчу), если они ему – Правительству то есть – угрожают. Ребят, а где самый справедливый в мире суд? А куда делся Билль о правах? А если потом выяснится, что угрожальщик был невиновен. Джон, вы с Эриком умеете воскрешать мёртвых?

Право- и левозащитники отечественного производства, я что-то не услышал истошных воплей по поводу права на жизнь американских граждан. Грант я, конечно, не выделю, но мелочь на кофе дам.

Дальше Остапа, простите, Джона, понесло: «Я убеждён, что русский народ не будет вечно терпеть коррумпированную власть».

А я убеждён, что и американский народ не будет вечно терпеть коррумпированную власть, мы ведь оба с тобой знаем, ху is Чарльз Китинг…

Кстати, на развитие демократии и поддержку штанов в русском болоте у американского налогоплательщика было изъято 88 млн. долларов. До борцов дошло два. Я понимаю, конечно, что это не моё дело Джон, но про коррупцию давай в следующий раз как-то помягче.

Джон, ты решил учить нас демократии, закон №86-90, Public Law 86-90 Captive Nations Week Resolution (Закон о порабощённых народах), судя по названию, в первую голову должен затрагивать индейцев, порабощённых белыми колонистами, чернокожие рабы на плантациях, они все получили компенсацию? Увы, тебе на своих соотечественников плевать, тебя Идель-Урал интересует, ты его на карте без посторонней помощи найти сможешь?

В принципе на этой тусовке каждый решал возникшие у него проблемы. Потомки Бандеры сообщили диаспорянам, что провели в Москве митинг хероям УПА. Лесбийские геи уведомили своих.

Посыл один – дэньги, дэньги давай. Но это тоже не вы, а сын турецкоподданного. Я понимаю, что работать неохота, и в вашем понимании рабочий с Уралвагонзавода – это что-то одно, а вы – что-то другое. Опять не вы, а Михаил Старицкий.

Ребят, вам никогда не приходила в голову мысль, что в вас креатива не больше, чем в рваном солдатском ботинке? Я не согласен с Путиным, назвавшим вас бандерлогами, только частично. В первой части – да. Во второй – нет. Лог – корень слова «логика». А с логикой у вас беда, как и с образованием.

Даю бесплатный совет, если хотите победить «крававый рыжым» (авт.), – подайте в суд на Министерство образования и науки РФ. Подорвите, так сказать, его материальную базу, ведь аттестаты о среднем образовании вы как-то получили.

Но больше всех меня порадовал Parteigenosse Зюганов. Я понимаю, что там беда совсем, и наследник Льва Давидовича возьмёт деньги у кого угодно, я уже писал, как Лёва совершил революцию, повторяться не буду, один вопрос: Гена, объясни избирателям, почему в Государственной думе во фракции партии рабочих и крестьян нет ни одного рабочего и крестьянина. Или в твоём понимании они до того, чтобы рядом с тобой сидеть, рылом не вышли? Смени пластинку, про «такие грязные выборы», ей-богу, слушать уже надоело.

Вы все вместе бегали три месяца, кричали, пыжились, и в результате, как крыловская лягушка, – с натуги лопнули и околели.

Ах, нас вытащили из фонтана, ах, сломали палец. Караул!

Найдите в Интернете «Захвати Уолл-стрит». Посмотрите, как ТАМ в Империи Добра и Всеобщей справедливости гоняют несогласных. Вспомните Лондон образца 2012. Какие сроки там нарезают. А там такие все толерантные…

Милые девочки устроили концерт в храме Христа Спасителя. Милые! Милые!! Давайте их простим!!!

Если бы в милом Катаре милые девушки устроили в мечети нечто подобное, их бы мило повесили или мило забили камнями! Кстати, а когда милого Хамада бин Халифа аль-Тани переизберут?

Когда государство перестаёт соблюдать действующие на его территории законы – оно погибает. Когда милый человек перестаёт их соблюдать и начинает призывать к революции, он становится ЭКСТРЕМИСТОМ. Без первичных и вторичных половых признаков, возраста и гражданства.

Государство лишь тогда чего-то стоит, когда умеет себя защитить. Это не я, это Ленин. Государственный аппарат действовал адекватно происходящему. Ребят, вы не борцы, вы мелкая шушера, причём, как всякая шушера, глупая и трусливая, и революционеры из вас – как из guano пуля.

Насколько я помню классиков марксизма, революционер должен отречься от всего и вся во имя своих идей, какими бы бредовыми они ни были.

Кто из вас – персонально мной озвученных лягушек-квакушек из-за океана и присосавшихся к ним отечественных пиявок – от чего отрёкся?

Кто оторвал от себя деньги? Кто влез на баррикаду?

НИКТО.

Для этого необходимо иметь стержень. Как минимум позвоночник.

Ещё раз повторяю, Владимир Владимирович, я не согласен с Вашим определением. Бандерлоги – это отряд приматов. Они имеют позвоночник. А это отряд беспозвоночных. Икру метать – могут. Квакать и чавкать – всегда готовы. Что-то сделать – ­НИКОГДА.