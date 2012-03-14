Насколько твёрд здоровья сорт?

Российский рынок продуктов для здорового питания прирастает макаронами из муки твёрдых сортов пшеницы. За последние десять лет количество макаронных изделий на прилавках увеличилось в разы. Увеличилась и конкуренция – вплоть до недозволенных приёмов.

До Италии с её сотнями сортов пенне, феттучини, тальятелле и прочих видов макарон нам ещё очень далеко. Но российские производители активно осваивают эту нишу.

В конце прошлого года на прилавках появились новые макароны под маркой «Роллтон. Готовить легко» (спагетти, рожки, вермишель, перья и спиральки). Понадобилось совсем немного времени, чтобы новинка завоевала популярность. Оно и понятно – по вкусу не уступает итальянской продукции, зато выгодно отличается по цене. В одном из крупных сетевых магазинов мы провели блиц-опрос на выходе из бакалейного отдела: «Почему вы купили именно эти макароны?» – «Всегда обращаю внимание на новые продукты» (домохозяйка средних лет); «Давно знаем «Роллтон». Он нас выручал, когда были студентами, так что привыкли доверять этой марке» (пара молодожёнов); «Слежу за фигурой! И детей стараюсь кормить правильной едой. А здесь, вы видите, написано – из твёрдых сортов пшеницы!» (молодая женщина).

Макароны из твёрдых сортов пшеницы, действительно, полезнейший продукт. В одном из прошлых номеров мы уже писали на эту тему. К нам в редакцию поступила информация о тестировании макарон разных видов (правда, без указания способов тестирования), где сомнению подвергался состав макарон от «Роллтон». Чтобы соблюсти объективность, мы обратились за разъяснениями к специалистам Центра инновационных технологий и безопасности продуктов. Как определить «подлинность» макарон? Отвечает руководитель Центра Татьяна Гуляева:

– Идентифицировать примесь мягкой пшеницы в твёрдой в лаборатории возможно, определив качественный состав белка. Используется несколько методов: иммуноэлектрофорез и иммунодиффузия, определение наличия ситостерола, измерение содержания белка до и после варки.

– На упаковках макарон «Роллтон. Готовить легко» указан ГОСТ Р 51865.Что это значит?

– Это российский стандарт на макаронные изделия, изготовленные из пшеничной муки и воды. В зависимости от сорта пшеницы они делятся на группы А, Б и В.

К группе А относятся макароны из муки твёрдых сортов пшеницы – «дурум». Макароны «Роллтон. Готовить легко» принадлежат к группе А.

– Так макароны «Роллтон» соответствуют ГОСТу?

– Да, как по органолептическим характеристикам (цвет, поверхность, излом, форма, вкус, запах, состояние изделий после варки), так и по нормам для физико-химических показателей качества.

Не очень понятно, кому потребовалось бросить тень на репутацию известного производителя. (Да и зачем – места на российском рынке предостаточно!) Новый продукт, как мы выяснили, отвечает всем заявленным стандартам. Кстати, это видно и без лабораторных исследований: качественные макароны из муки твёрдых сортов пшеницы имеют ровный золотистый цвет (иногда встречаются мелкие более тёмные вкрапления – это частички оболочек зерна). Именно так и выглядят макароны «Роллтон. Готовить легко».

А в чём всё-таки достоинства макарон из твёрдых сортов пшеницы? Они помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Богаты протеинами: порция макарон обеспечивает до трети суточной потребности в белке. При этом относятся к продуктам невысокого уровня калорийности, то есть не добавляют лишних килограммов. (Как шутят итальянцы, толстеют от соусов, а не от макарон!) Насыщены клетчаткой, которая стимулирует пищеварение и выводит шлаки. В них присутствует множество необходимых человеку минеральных веществ и витаминов. В общем, ешьте на здоровье!