Как побеждают рак

...У этого медицинского учреждения нет яркой вывески – оно в ней не нуждается. И название его – Центр биохронотерапии – несведущему человеку мало что скажет. Между тем здесь уже не один год продлевают жизнь раковым больным и предупреждают «онкологию» у здоровых людей по методу профессора Виктора БОРИСОВА.

Доктор Борисов сразу и честно предупреждает, что не волшебник. Он не лечит пассами рук и магическими кристаллами. В основу его исследований положены известные медицинской науке методы. В медцентр приходят пациенты с уже установленным диагнозом, который подтверждён данными многочисленных обследований. Все случаи выздоровления или улучшения в состоянии больных здесь должным образом зафиксированы. Как только опухоль исчезает – это сразу заметно на компьютерной томограмме. Если иммунитет восстановился – анализы это тут же показывают.

«Лет пятнадцать назад многие мои друзья и коллеги начали умирать от онкологических заболеваний. Я задумался – что можно сделать? И… взялся за исследования, – рассказывает Виктор Александрович. – Владею 12 медицинскими специальностями: фтизиатрия, пульмонология, гирудология, рентгенология, неврология, педиатрия, лазерная терапия, маммология и так далее. Но самая главная из них – врач восстановительной медицины: я возвращаю людей, которые перенесли тяжёлую болезнь, к нормальной жизни.

Некорректно было бы заявлять: мы тут лечим рак. Прежде всего идёт реабилитация больных после традиционных методов лечения вроде химиотерапии, которые приводят к необратимым изменениям в иммунологическом статусе пациента. Скажем так: лучевая терапия – по сути, Чернобыль в отдельно взятом органе. Но нам удалось разработать методику, которая позволяет избежать осложнений.

В чём причина

Одна из наиболее часто встречающихся причин развития раковых заболеваний – это вирусная теория. Кроме этого существует лучевая теория, связанная с экологическими причинами, что приводит к необратимым изменениям в ДНК клетки. Как известно, дефектные клетки (и не только раковые) атакуются и уничтожаются лимфоцитами нашей крови. Этот процесс каждую секунду идёт в любом здоровом организме. При нарушении иммунной защиты повреждённая вирусом клетка начинает активно размножаться, захватывать территорию, истощая организм и приводя его к гибели.

Поэтому прежде всего в центре профессора Борисова пациенту делают иммунограмму. Если показатели иммунитета у пациента снижены, ему, например, вводят препарат на основе хлорофилла, сделанный из водоросли спирулины, «Хлорин Е-6». Он содержит весь набор нужных организму витаминов и минералов, причём в очень близкой человеку форме, и активизирует все его защитные силы. Здоровая клетка «отравиться» хлорофилловым препаратом попросту не может, поскольку наберёт ровно столько полезных веществ, сколько способна усвоить. А вот раковая... «Раковая опухоль воспринимает хлорофилл как блестящее питательное вещество, каковым он и является, – объясняет Виктор Борисов. – Причём опухоли его надо много: она активно, извините за выражение, жрёт и размножается. Мы предлагаем ей вкусный обед: ешь побольше! А потом при помощи лазера активируем хлорофилл. Освобождённый кислород начинает метаться по клетке, как бы выжигая её изнутри».

Сам по себе этот метод не нов, разработан в США и называется фотодинамической терапией. Но проблема у американцев и их последователей в том, что лучи лазера работают лишь на поверхности, не имея возможности проникнуть в толщу тканей. Поэтому такое лечение обычно применяется для борьбы с раком кожи. В центре профессора Борисова объединили американский метод с разработанной в России инновацией – биохронотерапией.

«Всё в нашем организме – каждая клетка подчинена быстрым ритмам дыхания, сердцебиения и сокращения самых мелких сосудиков – капилляров, проталкивающих кровь в глубину тканей, – говорит Виктор Александрович. – У каждого пациента – свой ритм. Его определяют с помощью компьютера, непрерывно следящего за состоянием больного, и синхронно, короткими импульсами подают свет лазера. На выдохе, когда кровь притекает к сердцу и все сосуды опустошены, лазерный луч добирается до поражённых опухолью тканей самым коротким путём и уничтожает больные клетки. А на вдохе свет в ткани не поступает. Посмотрите: вот здесь – лазер, вот здесь – компьютер. Там – визуализатор. А тут параллельно работают сразу два лазера. Один бьёт в зону поражения, а второй контролирует работу метода. У нас уже пять поколений приборов. И патенты на эти приборы принадлежат нам».

В Центре биохронотерапии, несмотря на впечатляющие результаты, не объявляют свой метод панацеей от рака, отменяющей традиционные способы его излечения. Наоборот, профессор Борисов подчёркивает, что после каждого традиционного метода лечения (хирургия, химиотерапия и лучевая терапия) просто необходимо восстанавливать иммунный ответ организма. Сочетание традиционных методов лечения рака и восстановительной иммунокоррекции приводит к получению удивительных результатов.

Но может ли метод Борисова заменить привычные методики и избавить человека от раковой опухоли? «Теоретически на ранних стадиях заболевания – может, – утверждает он. – Практически, даже в запущенных случаях, избирательная хронофототерапия неоднократно приводила к положительным результатам. Но, чтобы превратить её в полноценный способ лечения, нужны ещё долгие исследования и много денег, которых у клиники нет».

Аргументы академика Генеральный директор ООО «Институт Инноваций», директор «Агентства естественной медицины «Агемед», к.т.н., PhD, академик международной Академии информатизации при Генеральном Консульстве ООН, член Союза писателей России Артём ТАРАСОВ: - Когда я узнал об этом методе, моя реакция была естественной и ожидаемой. Этого не может быть – потому что не может быть никогда. Тысячи учёных работают в этой области и пока безрезультатно. Доктор Борисов действительно живёт и работает в Москве. И не собирает чемоданы. Он избавляет от смерти невинных людей, приговорённых безучастностью Минздрава Российской Федерации и распильщиков инновационных бюджетов. У него нет времени гоняться за грантами и статусами «Сколково», ждать приёма у Чубайса, чтобы потом годами биться с коррумпированными экспертами. Он каждый день без выходных лечит людей, а не тратит драгоценное время на вороватых чиновников. Это они должны искать Борисовых и финансировать таких учёных. Моё «Агентство естественной медицины» подписало соглашение с клиникой доктора Борисова на исследование его результатов для последующего внедрения в мире. Как только я отослал информацию в США – немедленно в Колумбийском университете начали изучать этот метод. Американский венчурный фонд под контролем моего иностранного приятеля готов предоставить любые деньги на апробацию методики за океаном. Там все встали «на уши», как иногда выражаются у нас. Борисов пока не собирается туда уезжать. Он занят. Он лечит рак! Метод, простой и безболезненный, не интересный нашим онкологическим центрам, правительству и стране, мог бы спасти многих. И кроме того, заяви Россия на весь мир, что мы лечим этот страшный недуг, получили бы взамен всемирное признание, уважение и столько денег, сколько и в страшном сне не приснится ни одному олигарху из «Форбса», Минздрава РФ или «Сколково». Правда, эти деньги будут другие – за спасение миллионов жизней, а не за распиленные бюджеты и увезённые ресурсы.

Выжившие

...А случаи чудесного исцеления есть! В 2004 году 19-летней англичанке Луизе Лонгмен с множественными опухолями кровеносных сосудов грозила ампутация руки. Английские врачи ничем не могли ей помочь, а Виктор Борисов, приехавший в Лондон на конференцию, решил попробовать и пригласил девушку в Москву на лечение. Результат: руку спасли, рака нет. Девушка жива и здорова, заканчивает после этого мединститут.

Или другой запомнившийся Борисову пациент: 12-летний мальчик из Югославии с раком головного мозга. Ребёнок с трудом передвигался и не мог разговаривать. Австрийские врачи нашли у него кроме огромной опухоли в мозгу множественные метастазы в лёгких и отправили его домой умирать. После лечения в Москве состояние мальчика настолько улучшилось, что он может ходить в школу. Периодически он приезжает к Борисову, чтобы привести в порядок свой иммунитет.

Однако сам доктор говорит больше не о случаях «чудесного» исцеления, а о профилактике рака, причём не только на ранних стадиях, а ещё в предраковом состоянии организма: «Потому что предраков – видимо-невидимо. Например, фиброзно-кистозная мастопатия у женщин, которая приводит к раку молочной железы. Или довольно часто встречается миома матки, что тоже приводит к онкологическим заболеваниям. Мы такие «провалы» организма сразу видим на иммунограмме и сразу предупреждаем о них пациента. Наша методика позволяет восстановить его естественную иммунную защиту».

Так не бывает?

Вот лишь один из отзывов с сайта клиники: «Судьба свела меня с методикой доктора Борисова гораздо раньше, чем та спасла мне жизнь. Друзья посоветовали мне прийти на диагностику – и аппарат выдал результат: онкологические ожидания. Я, конечно, побежала по врачам, сдала анализы – никакого рака нет. Но почти через три года те же врачи обнаружили у меня рак щитовидки третьей степени с метастазами в лимфоузлы. Я, конечно, снова к Борисову. Через полгода, после шестого курса лечения в его центре я прошла полное обследование в отделении онкологии Парижского института радиологии. Их вердикт: «Мадам, никакого рака у вас нет и, вероятно, никогда не было».

Бывает, что небольшая клиника Борисова с трудом справляется с тем количеством людей, которые хотели бы здесь лечиться. «Как-то уехал я на три дня в командировку, возвращаюсь в шесть утра на работу – подъезд осаждает огромная толпа: оказывается, про нас по телевизору фильм показали, – вспоминает Виктор Александрович. – Больные меня в центр не пускают, кричат: «Куда прёшь без очереди!» Насилу пробился. Несколько дней мы принимали пациентов до полуночи. Дошли с коллегами до такого состояния, что глядим друг на друга, – и не узнаём. Но приняли всех, кто записался».

Доктору Борисову приходится много ездить по миру: его методикой интересуются в Германии, Австрии, Израиле... Здесь, в России, ему разве что не мешают. По возрасту Виктор Александрович – пенсионер, и он считает это огромным плюсом, так как чувствует себя свободным от «мышиной возни» научного мира и может целиком посвятить себя тому, что считает важным: избавлять людей от страданий.