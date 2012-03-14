Всю жизнь с протянутой рукой

Лучший способ найти деньги – попросить их у государства, считают в РЖД. Но аппетиты железнодорожной монополии велики, а в бюджете есть и другие, более важные расходы. Впрочем, Якунин проблемы в этом не видит – если денег пока нет, то их можно занять и отдать РЖД. А о том, что сама РЖД несколько лет подряд показывает хорошую прибыль и сохраняет низкий долг, глава компании в таких ситуациях сам и не вспоминает.

Фраза «дефицит инвестпрограммы РЖД до 2015 года составляет 400 миллиардов рублей» звучит из уст топ-менеджеров компании уже больше года. Этих денег не хватает для того, чтобы «расшить узкие места», длина которых без достаточного финансирования может увеличиться с нынешних 5600 до 10 тыс. километров, а также для развития Транссиба, БАМа и подходов к дальневосточным портам, написал глава РЖД Владимир Якунин в письме Путину ещё 7 июля. Этих денег будет недостаточно для того, чтобы построить высокоскоростную дорогу Москва – Санкт-Петербург, подготовиться к чемпионату мира по футболу, модернизировать московский железнодорожный узел, пишет Якунин в письме Путину в июле, чтобы премьер вдруг не решил, что, выделив 400 миллиардов, он раз и навсегда удовлетворит все аппетиты РЖД.

Якунин объясняет премьеру не только, сколько и на что, но и как взять денег. Для этого государству достаточно выпустить федеральные облигации на внешнем рынке, тем более что российские облигации инвесторы возьмут гораздо охотнее, чем бумаги РЖД с менее престижными рейтингами агентств.

Таким образом, РЖД в очередной раз просит у государства денег, но не просто так, а объясняя правительству, где именно оно могло бы их взять. В письме, отправленном Путину 6 августа, Якунин более подробно объясняет премьеру, почему РЖД не может занимать деньги под долгосрочные проекты сама.

«У РЖД нет заёмных источников финансирования, соответствующих срокам окупаемости инвестиционных проектов 20 и более лет», – пишет между тем Якунин. При этом на самом деле долг компании выглядит так, что любой заёмщик, посмотрев на её отчётность, будет рад дать ей денег.

Чистый долг монополии на конец 2010 года составил 258 млрд. руб., а отношение чистого долга к EBITDA было уникально мало и составляло 0,58. Теперь долг немного вырос, но компания всё равно продолжает оставаться очень привлекательной для инвесторов: на конец первого полугодия долг составлял около 315 млрд. руб., а его отношение к EBITDA увеличилось до 1,2.

В Минэкономразвития холодно отнеслись к подсказкам РЖД. Замминистра Минэка Олег Фомичёв пишет Путину, что железнодорожная монополия без дополнительной господдержки профинансирует инвестпрограмму 2012 года, а вот в 2013–2014 годах с источниками средств действительно могут возникнуть проблемы, которые РЖД, по мнению Минэка, способна решить сама. В том числе с учётом возможности использования заёмных средств и растущей прибыли.

«РЖД, являясь крупнейшей в мире транспортной компанией со 100%-ным государственным участием, обладает дополнительными внутренними ресурсами для привлечения значительных средств на рынке ссудных капиталов на приемлемых условиях на длительный период, в том числе устойчивым кредитным рейтингом от рейтинговых агентств, сопоставимым с суверенным рейтингом Российской Федерации».

РЖД вполне может занимать «длинные» деньги «в пределах «коридора» между допустимым и фактическим уровнем долговой нагрузки», пишет Фомичёв. А вот выпуск государственных облигаций для нужд РЖД, во-первых, не предусмотрен законодательством, а во-вторых, если вести речь об увеличении заимствований в рамках бюджета, правительство уже одобрило рост заимствований на 2013–2014 годы.

Впрочем, возражения Минэкономразвития не мешают РЖД и дальше просить лёгкие бюджетные деньги, которые позволят сохранить собственные доходы в идеальном состоянии. В письме от 25 июля Якунин попросил правительство выделить на железнодорожные проекты деньги Пенсионного фонда РФ, а позже и деньги Российского фонда прямых инвестиций. В декабре он даже предложил рассмотреть вариант вхождения пенсионного фонда в уставный капитал РЖД, которая принадлежит сейчас государству на 100%.

Минфин и Минэк продолжают настаивать на том, чтобы РЖД пошла за деньгами сама, а не просила бы их у государства. В октябре замминистра финансов Александр Новак предложил компании воспользоваться госгарантиями для увеличения заимствований (на конференции Ведомостей). Но у финансистов РЖД сразу же сработал блок на увеличение долга: «Вариант не подходит: это приведёт всего лишь к росту уровня долга РЖД, а потенциальные инвесторы будут требовать госгарантии и для всех следующих займов, сказал старший вице-президент РЖД Вадим Михайлов» (интервью журналу «Эксперт»).

Изобретение новых, всё более изящных способов попросить деньги у государства по-прежнему остаётся чуть ли не самым главным занятием топ-менеджмента компании. Получают они за это немалые деньги. Только официальный годовой доход 25 членов правления РЖД составил, по данным отчёта по РСБУ за 4-й квартал 2011 года, 1 миллиард рублей.