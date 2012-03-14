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Шальные магистры

№ 10(302) от 15.03.2012 [«Аргументы Недели », Денис ТЕРЕНТЬЕВ ]

Шальные магистры
www.diplatt.ru

Четверть всех специалистов в России работают по поддельным дипломам. Документ о высшем образовании можно купить хоть на вокзале, хоть по Интернету, хоть в самом вузе. Помимо дипломов продаётся любая «корочка» – от школьного аттестата до докторской диссертации. Казалось бы, это наносит непоправимый вред системе высшего образования России, но никакой системной борьбы с явлением не ведётся.

На первый взгляд победить торговцев поддельными дипломами легко. Согласно статье 324 УК, их деятельность наказывается до двух лет лишения свободы. Взять аферистов с поличным проще простого. Большинство дипломов продаются через интернет-магазины, хозяева которых, не стесняясь, дают интервью. В их рекламе прямо говорится, что документ поддельный. 

По закону даже за попытку предъявить фальшивый диплом при устройстве на работу – 80 тыс. рублей штрафа или исправительные работы. К тому же Дума запросто одобрит ужесточение наказания. А чтобы сделать покупку дипломов невыгодной, властям никто не мешает создать бесплатную общедоступную базу по всем выпускникам вузов с советских времён, как много лет грозится Рособрнадзор. Сегодня к услугам работодателя только платные запросы по дипломам, выданным после 2005 года: 2 тыс. рублей за каждый вопрос.

– Конечно, для нас не представляет труда переловить ребят, которые стоят у Гостиного Двора с табличками «Дипломы», – говорит оперативный сотрудник ГУВД Петербурга. – Но мы работаем по заявлениям граждан или если начальство покажет цель. А в этом случае нет ни заявлений, ни отмашки, ни каких-либо резонов заниматься такой работой для повышения показателей.

По оценкам МВД, фальшивые дипломы при устройстве на работу предъявили 200 тыс. россиян. А президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков полагает, что около четверти людей с высшим образованием свои дипломы купили. А это 8 млн. человек

Одна ситуация, когда диплом приобретает человек, уже состоявшийся в какой-то сфере. Например, у него своя фирма, но работать без высшего образования несолидно: купил, повесил на стенку. Другое – когда далёкий от медицины проходимец покупает диплом врача.

– На медицинские дипломы огромный спрос, потому что фирмы требуют его у косметологов, фармацевтов, даже парикмахеров и медсестёр, – говорит адвокат Артём Сагитов. – Подлинность никто не проверяет, а люди с дипломами делают карьеру. Общеизвестный случай – поддельный документ у завотделением функциональной диагностики одной из столичных поликлиник. Кстати, серьёзных нареканий по работе к этому человеку не было. Зато в другом случае фигурант с дипломом МГУ практически не говорил по-русски.

В Татарстане с фальшивым дипломом о высшем образовании попался директор школы, а в Ростове-на-Дону – преподаватель гимназии, обладатель звания «Лучший учитель года». В Адыгее некий Каплан Борсов пытался устроиться федеральным судьёй с дипломом несуществующего «Ростовского-на-Дону университета».

Среди российских чиновников в скандалах с фальшивыми дипломами засветились бывший мэр Архангельска Александр Донской, главный федеральный инспектор по Приморскому краю Сергей Ломаев, депутат Ростовской гордумы от «Единой России» Валерий Лёвин, замглавы Федерального агентства по культуре и кинематографии Феликс Киселёв. Поразительно, но информацию об этом публикуют на сайтах, предлагающих дипломы: дескать, покупая подделку, нужно использовать её с умом. Например, заплатить за «проводку» диплома или выйти на другие серые схемы.

Торговцы дипломами утверждают, будто обычный работодатель подлинность документов не проверяет, если это не «Газпром», ФСБ или другая престижная государственная служба.

– Мы получаем в месяц всего пару запросов по поводу подлинности дипломов, – говорит доцент Санкт-Петербургской государственной академии культуры и искусств Андрей Ефремов. – Откапывать в архивах списки выпускников советской поры непросто. Но часто бывает, что человек отучился два курса, бросил и впоследствии купил диплом. Таких вычислить легче всего: сведения по ним хранятся у нас в деканате десятилетиями.

Купить можно диплом любого вуза, но засыпаться проще всего с престижным заведением. Например, студент юрфака петербургского университета, приходящий куда-то устраиваться с улицы, – подозрительно. Обычно студенты с четвёртого курса где-то стажируются, их обхаживают солидные компании. Выпускник МГИМО, три года нигде не работавший, – тоже подозрительно. Заочник – подозрительно вдвойне.

Человеку с деньгами проще заплатить, чтобы диплом провели по всем вузовским спискам. Это может стоить 30 тыс. долларов и занять несколько лет. Но самый надёжный вариант – по-настоящему закончить вуз. Под эти потребности многие институты открывают филиалы, в которых реально никто не учится – только платит деньги и закрывает сессии. Находиться такой «вуз» может в глухой провинции, куда студент априори не поедет. Вполне официальные конторы продают курсовые и дипломные работы, рефераты и диссертации.

– Российской высшей школе «серые» схемы наносят куда больше вреда, чем поддельные дипломы в переходах, – считает юрист и правозащитник Борис Александров. – Во-первых, эти липовые магистры с вполне реальными «корочками» часто идут устраиваться на госслужбу. Во-вторых, отсутствие внятной реакции со стороны государства говорит о его вовлечённости в эти аферы. Рынок высшего образования в России – это около 80 миллиардов долларов ежегодно.

Часто говорят, что из-за огромного количества номинальных специалистов российские дипломы не признают в Европе. Но в Старом Свете американцы подтверждают свои знания по тем же правилам, что и россияне. Во всём мире действуют «фабрики дипломов» – интернет-сайты, где можно купить диплом какого-нибудь мифического «университета Оккервиль» со всеми табелями оценок и почётными грамотами. В США чиновников с подобной липой выявляли на высших должностях НАСА. Белый дом, как и Кремль, предпочитает не раздувать такие скандалы, потому что охота за поддельными дипломами ударит по престижу вузов страны сильнее любых неучей.

Но разница есть: дипломы Гарварда на подлинных бланках не продаются в ста метрах от резиденции ФБР. Гарвард не открывает филиалов в Малых Петушках. Выпускники Гарварда обязательно говорят по-английски.

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