Дети рассказали взрослым «про свет»

В первый день весны в Третьяковской галерее на Крымском Валу открылась очень светлая и тёплая выставка – «ПроСвет». Творцы этой выставки – подопечные фонда «Подари жизнь», детишки с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Большой и дружной командой они создавали красивейшие витражи, рисунки, коллажи, расписывали светильники и мастерили целые города из картона! Увидеть эти работы можно будет до 22 марта.

Экспозиция собиралась по крупицам, в течение года. Творили малыши, девчонки и мальчишки, девушки и юноши. Причём не только по отдельности, но и все вместе: у некоторых работ было порядка пятнадцати авторов! Всё, что они делали, создавалось в больничных стенах. Но, находясь на выставке, в это очень трудно поверить. Яркие и насыщенные цвета, причудливые формы, сказочные виды привлекают внимание и заставляют улыбнуться даже самого серьёзного зрителя. Там нет атмосферы больницы и болезни. Там есть свет. Надежды и внутреннего мира, насыщенной и богатой детской души. «Свет в окошке», «Доберёмся засветло», «Свет далёких миров» – всего больше двухсот работ, которые «светят» каждому гостю и самим детям.

На выставке есть автопортреты и детские переосмысления полотен известных художников. Здесь можно увидеть вариации картин Шишкина, Куинджи, Врубеля, Сарьяна. Шестилетняя Сонечка Папушина бросила вызов Валентину Серову и представила своё видение «Похищения Европы». Её Европа – девушка современная, с характером, и быка-Зевса вовсе не боится. Скорее удивляется: куда это он её везёт?! «Выставка получилась супер! Во! – сказала Соня, подняв большой палец вверх. Её лицо было в медицинской маске, только и видно, как сверкали глаза. – У меня здесь картин много! Вы видели: мой барашек выставку открывает? А там я себя нарисовала вместе с бульдогом Максом. Знакомьтесь, он мой друг!»

Экскурсию продолжила двенадцатилетняя Соня Скосырская, милая девчушка с короткими волосами и немного смущённым взглядом: «Странно, что мой автопортрет на выставку попал. Я его в шутку нарисовала, когда делать было нечего. Вот он – где девочка с длинными волосами в шляпке. Такая я раньше была»...

Художница Екатерина Марголис на открытии произнесла очень справедливую фразу: «Вы, дети, говорите своими картинами лучше, чем мы, взрослые, говорим словами!» Это детское самовыражение действительно не оставило равнодушным никого из пришедших. Все радости, мечты и надежды сложились в большую яркую панораму добра и света.

«Аргументы неделi» не остались в стороне от этого мероприятия. Мы вручили маленьким художникам, которые открывали не чью-нибудь, а свою собственную выставку, книги серии «Подарим детям мир знаний!». И подарили подопечным фонда пианино: его поставят в музыкальном классе Центра детской гематологии. На нём Полина Кондраткова аккомпанировала саксофонистке Веронике Кожухаровой. Потрясающая музыка композитора Астора Пьяццоллы детям понравилась. С первых рядов они выскочили на сцену и начали танцевать, красиво, весело и беззаботно, как могут только настоящие сильные люди.