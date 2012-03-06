Шерловая Гора не выдержит двоих

На прошлой неделе полпреду Президента РФ в Сибирском федеральном округе, губернатору Забайкальского края и в редакции центральных и краевых газет поступило Обращение жителей посёлка Шерловая Гора против планов открытия ещё одного угольного разреза рядом с их домами.

«Мы, жители посёлка Шерловая Гора, крайне обеспокоены имеющимися планами по открытию в непосредственной близости с жилой зоной нового угольного разреза» – пишут они в своём обращении.

Что такое угольный разрез, жители городского поселения Шерловогорское Борзинского района Забайкальского края (официально – объединяющее название Шерловой Горы и ещё двух посёлков) знают очень хорошо – их градообразующее предприятие – это расположенный в северо-восточной части посёлка, крупнейший в крае Харанорский угольный разрез. Впрочем, жители Шерловой Горы осведомлены не только об угольных разрезах, но и, к примеру, много знают и о рудниках. С самого момента основания (1723 год) функциональный профиль посёлка был обусловлен развитием горнодобывающей промышленности. В XVIII–XIX веках это была добыча цветного камня, с 1930-х годов – добыча оловянной руды. Рудник со временем вырос в Шерловогорский ГОК.

Аномальная зона

Из обращения: «Нам не понаслышке известно негативное влияние горных работ на экологическую обстановку нашего посёлка. Так, совсем недавно, были законсервированы пылящие площади хвостохранилища бывшего Шерловогорского ГОКа, которые ядовитым облаком накрывали дома и посевы жителей. Это послужило причиной многочисленных раковых и других заболеваний наших земляков».

Шерловогорский ГОК был ликвидирован в 1995 году. Хвостохранилище, предназначенное для хранения отработанной породы (т.н. хвостов – отвальных отходов обогащения полезных ископаемых), не было законсервировано и, более того, находилось на 80 метров выше посёлка. Жители посёлка были вынуждены дышать радиоактивной пылью. А в 2006 г. местные власти додумались при ремонте центральной улицы посёлка использовать песчано-гравийную смесь прямо с отвалов ­ГОКа. Пробы грунта показали впоследствии превышение допустимой концентрации химических веществ в почве по содержанию свинца, кадмия, цинка, никеля и мышьяка. А на самом ГОКе рекультивационные работы были полностью закончены лишь в 2004 году. Впрочем, по сообщениям местных СМИ, радиационный фон на хвостохранилище в 2007 г. составлял 40 микрорентген в час. Это больше нормы в два с половиной раза. По опубликованным в 2005 г. данным регионального Центра гигиены и эпидемиологии, концентрация свинца в шерловогорских овощах превышала предельно допустимую в 9 раз, цинка – в 5,3 раза. Анализ состояния здоровья шерловогорцев с 2001 по 2005 г. выявил рост заболеваний органов пищеварения, эндокринной системы, крови и кроветворных органов, онкологических заболеваний и психических расстройств.

Из обращения: «Вновь открываемое предприятие будет наносить урон экологии посёлка по таким факторам, как пыль, шум, сейсмическое воздействие при взрывных работах, вредные выбросы в результате работы техники. Кроме того, будет подработан водоносный горизонт, питающий артезианские скважины, обеспечивающие наш посёлок питьевой водой и водой на хозяйственно-бытовые нужды». Т.е и так не самой чистой в Забайкалье воде грозят новые испытания. Хотя ещё в 2002 г. врачи центра Госсанэпиднадзора установили, что шерловогорцы пьют загрязнённую воду.

Разрез стабильности

Из обращения: «В посёлке имеются как частные дома, так и многоэтажные (до 5 этажей), которые при проведении взрывных работ в непосредственной близости будут разрушаться, что может привести к массовым несчастным случаям. Существующее предприятие «Разрез Харанорский» является градообразующим, и большинство жителей посёлка работает именно на нём. В случае падения объёмов добычи при открытии нового предприятия произойдёт сокращение рабочих мест, в связи с этим возрастёт социальная напряжённость, т.к. в округе нет больше действующих предприятий. Просим вас принять меры по недопущению разработки угольного разреза в непосредственной близости от нашего посёлка».

Кроме полпреда президента и губернатора края в адресатах обращения значится и руководитель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук, кстати, доверенное лицо Владимира Путина. На разрезе в феврале прошёл митинг в поддержку кандидата в президенты от партии власти. Из резолюции митинга: «Шахтёры хотят работать и получать достойную оплату за свой труд, жить в спокойной, мирной, дружной и сильной стране. Работники ОАО «Разрез Харанорский» хотят достойной жизни для себя и своих детей, уверенности в завтрашнем дне, экономической и социальной стабильности».

Своё здоровье, дома, благосостояние и стабильность шерловогорцы готовы защищать, если понадобится, и дальше: на поселковом сходе сразу было решено, что, если это Обращение не даст результатов, писать напрямую президенту и премьер-министру страны.