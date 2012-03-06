ФАС не дает добро

Его не очень любят во властных кабинетах. Глава «Газпрома» Алексей Миллер однажды обронил в частной беседе: «С такими друзьями и врагов не надо». Почему в нефтедобывающей стране такой дорогой бензин? Откуда берутся монополисты на продовольственном рынке? Куда идут многомиллиардные штрафы? Об этом корреспондент «АН» спросил у руководителя ФАС России Игоря АРТЕМЬЕВА.

Монополиста сладок век

– Игорь Юрьевич, какие области экономики в нашей стране наиболее монополизированы?

– Многие. И это плохо. Я даже не говорю про естественные монополии – это отдельный разговор. Там конкуренция затруднительна или невозможна в силу объективных технологических причин: железные дороги, аэропорты, морские порты, газотранспортные системы, ЖКХ – электрические сети, различные водо- и теплоканалы. Понятно, что провести в квартиру две «конкурирующие» трубы невозможно.

Заострю внимание на одном из главных российских рынков – нефти и нефтепродуктов. Он свободный, государство цены на нём не регулирует. Но именно этот рынок больше всего доставляет проблем. Нефть и нефтепродукты – «кровь» экономики, которая у нас весьма концентрирована. Рынок фактически поделён между несколькими доминирующими компаниями. Такой «рынок» с ограниченной конкуренцией тормозит развитие экономики в целом. ФАС России разработала два закона: «О рынке нефти и нефтепродуктов» и «О рыночном ценообразовании на нефть и нефтепродукты в Российской Федерации», которые защищают интересы независимых игроков на топливном рынке и налагают ограничения на доминирование вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК).

В частности, речь идёт о недопущении сделок слияний и приобретений или выделения земельных участков под постройку АЗС тем компаниям, доля которых на рынке превышает установленное пороговое значение в 25%. Одновременно установлено требование к деятельности предприятий, которые занимаются оптовой и розничной реализацией нефтепродуктов. Независимые АЗС должны покупать топливо на тех же условиях, что и сбытовые компании, которые входят в состав ВИНКов. Комплекс этих и других предложенных мер позволит уйти от трансфертного ценообразования и формировать справедливые цены внутреннего рынка.

– Что происходит с ценами на горюче-смазочные материалы? Почему они растут, несмотря на многомиллионные штрафы, которые накладывает ваша служба?

– В росте цены на нефтепродукты есть объективные и субъективные факторы. Объективные – высокая цена на «чёрное золото» на мировых рынках, увеличение акцизов на топливо. Субъективные – злоупотребления и согласованные действия игроков на рынках нефтепродуктов.

Мы, естественно, заводим дела. Сейчас завершаем уже третью волну антимонопольных дел против крупнейших нефтяных компаний. Налагаем штрафы: в рамках последней волны в 2011–2012 годах крупнейшие компании: «Газпромнефть», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Башнефть» – оштрафованы на сумму свыше 4 миллиардов рублей. В целом с учётом первой и второй волн мы наложили штрафов на ВИНКи почти 20 миллиардов рублей.

Наши территориальные органы также возбуждают антимонопольные дела по признакам злоупотреблений нефтяными компаниями своим положением на региональных рынках или по признакам картельных сговоров. В 2011-м и начале 2012 года они возбудили свыше 100 дел.

Также мы вышли с инициативой о внесении изменений в налоговое законодательство. Предлагаем понизить ставки акцизов на высококачественное топливо, чтобы мотивировать компании модернизировать свои производства, развивать нефтепереработку. Также мы предлагаем отказаться от разового повышения акцизов на топливо в 2012 и 2013 годах, а вместо этого соотнести изменение налога с темпом инфляции.

Золотая греча

– Цены на продукты в России уже выше, чем в Европе. Пример с гречкой в прошлом году. Можно ли с этим бороться?

– Продукты в среднем у нас действительно несколько дороже. Это объективно: природно-климатические условия по стране жёстче, чем в той же Западной Европе или Америке. Плюс – неразвитая инфраструктура, транспортные проблемы. Производство сельхозпродукции в России более затратное. Но нельзя допускать злоупотреблений на продовольственных рынках.

За последние полтора года территориальные органы ФАС России возбудили более 1080 дел о нарушении антимонопольного и иного законодательства на продовольственных рынках. В том числе по признакам нарушения на рынке гречневой крупы возбуждено 101 дело. Размер наложенных штрафов составил 127 миллионов рублей. Бороться с нарушениями не то что можно, а нужно.

– Игорь Юрьевич, вот вы говорите: штрафы, штрафы. Но какова их результативность? Что такое несколько миллиардов рублей для крупной нефтяной компании? Все расходы она потом переложит на потребителя. Имеет ли смысл увеличение штрафов до такой степени, чтобы это приводило к банкротству?

– Мы никогда не выносим штрафы, которые могут привести к разорению компаний. Это не наш метод. Наша цель – развивать конкуренцию, а не гробить санкциями участников рынков. Но сами штрафы – это действенная мера. Будь иначе, те, кого мы наказываем рублём, не мотались бы всякий раз по всем судебным инстанциям с целью их отмены.

Перекладывать на потребителя потери от штрафов монополист не имеет права – это злоупотребление доминирующим положением путём установления монопольно высокой цены. Если в ходе проверки мы зафиксируем такой факт, сразу возбудим новое антимонопольное дело. Может наступить и уголовная ответственность. Особенно для наиболее опасных нарушений – картелей.

– Монополизм в выборе маршрутов для определённых компаний Росавиацией и монополизм в поставках авиатоплива приводит к таким ценам на авиабилеты, что летать западными авиакомпаниями становится выгоднее, чем российскими.

– В 2008-2011 годах ФАС и её территориальные органы возбудили более 90 дел о нарушении антимонопольного законодательства на рынках авиатоплива. В результате принятых мер цены на авиатопливо в различных аэропортах России снизились в 1,5 раза. В итоге, совокупный рост авиаперевозок за 2010–2011 годы превысил 35%.

Но мы обеспокоены общим состоянием дел в гражданской авиации. Стоимость авиасообщений обусловлена не только уровнем прямых затрат, но и условиями конкуренции.

Выполненный нами анализ показывает, что приход новой авиакомпании может приводить к снижению стоимости перевозки до 30%. В настоящее время конкуренция развита на проходящих преимущественно через Москву магистральных линиях, на которых присутствуют три и более авиакомпаний. Значительно хуже ситуация на региональных и местных авиалиниях, где перевозки осуществляют 1–2 авиакомпании. А такие маршруты составляют порядка 90% всей маршрутной сети.

Вот недавно пришла информация из Приморья – международный аэропорт Владивосток в очередной раз нарушил антимонопольное законодательство, установив монопольно высокие цены на услугу топливообеспечения воздушных судов. Наше Приморское УФАС уже штрафовало аэропорт за злоупотребление доминирующим положением. Но аэропорт продолжает нарушать антимонопольное законодательство.

«Газпром»

– Много говорится о демонополизации рынка ЖКХ, но цены как росли, так и растут. Как реально можно демонополизировать этот рынок? И разве не «Газпром» главный монополист в стране? Например, подключение газа к частному дому, даже если труба проходит в нескольких метрах от него, стоит порядка 1–2 миллионов рублей.

– Монополизм на коммунальном рынке, как правило, имеет естественную природу и связан с особенностями поставки коммунальных услуг по сетям. Стоимость воды, тепла, газа, электроэнергии регулируется региональными тарифными органами, а контроль осуществляет Федеральная служба по тарифам.

Предметом рассмотрения нашей службой наиболее часто являются действия коммунальных предприятий по прекращению поставки воды, тепла, газа, электрической энергии, навязыванию невыгодных условий договора, установлению необоснованных требований при подключении к сетям коммунальной инфраструктуры. За такие нарушения предусмотрены ощутимые (до 1 миллиона рублей) штрафы.

Нерешённой остаётся проблема с развитием конкуренции на рынке услуг по обслуживанию внутридомового газового оборудования. Правилами поставки газа гражданам определено, что обслуживать внутридомовое газовое оборудование вправе только газораспределительные организации. Раньше такие работы проводились широким кругом организаций, в том числе субъектами малого и среднего предпринимательства. Мы считаем, что нынешние правила ведут к ограничению конкуренции и фактическому «закрытию» рынка.

Для решения этой проблемы ФАС России подготовила поправки в правила поставки газа гражданам, которые расширяют круг потенциальных поставщиков услуги.

– Ваше отношение к госкорпорациям с точки зрения руководителя ФАС?

– Госкорпорации должны играть узкую, конкретную роль – создавать «плацдармы» на рынках для развития частного бизнеса. После того как такой «плацдарм» создан, госкорпорация должна уступить место свободному капиталу. Как говорится: мавр сделал своё дело, мавр может уходить.

– Как вы думаете, на какой курс ляжет страна после мартовских выборов? Дальнейшей монополизации всего и вся или будут предприняты какие-то обратные действия? И насколько сильно в нашей стране лобби монополистов?

– Лобби монополистов, как у нас, так и во всех других странах, всегда сильное – у них ресурсы, деньги, в конце концов, экономическая власть. Монополизированность нашей экономики возникла по причине непродуманной приватизации 90-х годов. Но курса на монополизацию у нас всё же не было, думаю, и не будет.

Сейчас перед страной стоит задача модернизации экономики, промышленности. Основным производственным мощностям – наследству предыдущей эпохи – требуется замена. В основе этого процесса свобода предпринимательства и развитие конкуренции. Это все понимают, в том числе и власть. Поэтому заявлен курс на уход государства от вмешательства в дела бизнеса, от излишней опеки. Думаю, этот процесс продолжится вне зависимости от фамилий высших чиновников – это историческая необходимость.