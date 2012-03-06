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Похоронная вертикаль

Чем ФАС грозит «отеческим гробам»?

№ 9(301) от 06.03.2012 [«Аргументы Недели », Ирина ПЕТРОВА ]

Похоронная вертикаль

В Федеральной антимонопольной службе решили подрегулировать законодательство в сфере похоронного дела. В ведомстве созрел проект поправок, которые призваны существенно изменить нынешнее положение. С чем может внезапно столкнуться практически каждая российская семья, если Госдума одобрит инициативу антимонопольщиков?

В поисках земли

С одной стороны, авторы законопроекта пытаются решить очень важные задачи. Например, рассуждают о том, как преодолеть извечный дефицит земли под захоронения в крупных городах. Однако выводы получаются неожиданными и оригинальными. В частности, предложено… повторно использовать так называемые бесхозные места захоронений – как могилы, так и ниши колумбариев. Решать, является ли место бесхозным, будет администрация кладбищ (правда, в проекте нет ни слова о том, по каким принципам). Если в течение трёх лет не получится найти ответственного за захоронение, место может быть использовано заново, а останки похороненных здесь ранее извлекут, кремируют и перезахоронят в общей могиле. Ответа на вопрос, что будет с памятниками, которые, к слову, являются собственностью родственников умершего (неужели их собираются сносить и утилизировать?), законопроект не даёт.

Опасности подобного подхода налицо. Законопроект может стать эффективным стимулом для незаконного обогащения многочисленных контор, управляющих кладбищами и монополизировавших эту сферу. Плату по уходу за могилами они уже взимают. И начать торговлю «бесхозными местами» им не помешает никто.

Вторая ключевая идея может перевернуть с ног на голову всю похоронную сферу. До сих пор все кладбища в России были государственными и муниципальными. Законопроект предлагает революционное новшество: если он будет принят, организовывать места для массовых захоронений смогут и коммерческие структуры.

«Задумка в принципе неплохая, – рассуждает представитель страховой компании «Достоинство». – Такая практика распространена в некоторых странах. Однако нужны гарантии того, что обанкротившаяся компания, которая владеет кладбищенской землёй, не продаст этот участок и его не заберут за долги судебные приставы вместе с могилами, памятниками, прахом умерших. Пока данный вопрос не будет проработан должным образом и законом не будут закреплены гарантии, защищающие права граждан, мы будем рекомендовать нашим застрахованным клиентам воздерживаться от выбора частных кладбищ».

Увы: законопроект таких гарантий не даёт. Он всего лишь содержит указание на то, что порядок работы частных кладбищ определяется их собственниками. Ничего не скажешь – налицо «глубокая проработка вопроса» и забота о гарантиях гражданам, похоронившим на частных кладбищах своих близких!

Сами себе начальники?

Более половины законопроекта посвящено крайне странному нововведению. Контролировать работу отрасли будут не государственные и муниципальные учреждения, как сейчас, а некие саморегулируемые организации (СРО). Все компании, которые оказывают ритуальные услуги, должны будут вступить в эти объединения и платить вступительные и членские взносы. Кроме того, все предприятия поделили на пять видов. К каждому виду предъявляются свои требования, которые учитываются при приёме в организацию. Подтверждать соответствие этим требованиям придётся огромным количеством бумаг. Несложно представить себе, каков простор для злоупотреблений! Складывается впечатление, что весь эффект от этой меры выразится исключительно в увеличении бюрократической нагрузки на компании и закономерном удорожании ритуальных услуг.

Совершенно непонятно, какую пользу эти организации принесут рядовым гражданам. По мнению авторов идеи, СРО якобы призваны следить за качеством ритуальных услуг и при необходимости выплачивать компенсации гражданам из специально созданного фонда (вкладываться в который, к слову, придётся членам этих самых организаций). Но подобными задачами сегодня успешно занимаются организации, защищающие права потребителей. Для этого у них есть всё необходимое: и нормативная база, и опыт. Зачем же плодить лишние структуры? Напрашивается ядовитый ответ: похоже, для того, чтобы чем-то занять сотрудников госучреждений, которым отдадут надзорные функции. Законопроект гласит, что следить за работой саморегулируемых образований должен уполномоченный федеральный орган. Какой именно – пока неясно. Его либо создадут заново, либо поручат эти дела уже существующим учреждениям (штат которых, ясное дело, немедленно распухнет). Неужели проблема новых рабочих мест для чиновников сегодня стоит столь остро, что новые вакансии приходится изобретать даже в такой сфере, как похоронное дело?

Те компании, которые вступят в саморегулируемые организации, получат дополнительные «бонусы». В частности, разрешение на захоронение родственникам умершего должны будут выдавать именно они (а не напрямую госучреждения, как это было раньше). Иначе говоря, коммерческие организации становятся посредниками между госучреждениями и гражданами. Довольно сильно смахивает на грубейшее нарушение прав граждан и попытку монополизировать услуги по захоронению. Интересное дело: вместо того чтобы бороться с монополизмом, в ФАС его поощряют!

Цена достойного прощания

Цены и государственные гарантии в сфере ритуальных услуг также остаются острой проблемой. С 1995 г. организация похоронного дела поручена органам местного управления (администрациям городов, районов, сельских поселений). В теории средства на реализацию этих задач должны приходить из федеральной казны – бюджетов Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Однако на выделенные суммы, что называется, без слёз не глянешь. На одного умершего выделяется 4 тыс. рублей. Эти деньги местные власти либо выдают родственникам умерших, либо берутся обеспечить обязательный набор ритуальных услуг, прописанный в Законе «О погребении и похоронном деле». По странной логике власть имущих, эти копеечные средства достаточны для достойных похорон – в то время как руководители муниципалитетов от Калининградской области до Приморья ищут деньги в своих небогатых бюджетах, чтобы выполнить «последний долг» не на бумаге, а в реальности.

«В Москве стоимость гарантированного перечня составляет 15 515,60 рубля, – поясняет Екатерина Лохова, исполнительный директор страховой компании «Достоинство». – Однако данная сумма часто не покрывает даже трети необходимых расходов! Достойные похороны в столице стоят от 50 до 100 тысяч рублей». 

На данном фоне явный курс на повышение цен, который станет неизбежным после предложенных ФАС поправок, вызывает недоумение. Осталось только ввести НДС на ритуальные услуги, о чём недавно обмолвилось другое федеральное министерство – Минфин. В результате стоимость похорон в России вырастет ещё на 18%. А благодарное население ещё выше оценит усилия федеральной власти в деле построения процветающего социального государства…

Опасный аргумент

Самым ярким новшеством может стать легализация оказания агентских услуг и торговли гробами на дому. Страшно подумать, чем это может обернуться. Вполне вероятно, что ритуальные агенты начнут появляться в доме умершего ещё до приезда «скорой», когда родственники не в состоянии сделать осознанный выбор – а значит, как никогда уязвимы перед действиями мошенников. К тому же законодательство в сфере похоронного дела очень сложное, запутанное, и в нём не под силу разобраться семье в момент потери близкого человека. С дельцами, разъезжающими по квартирам по наводке врачей «скорой помощи», как раз и борются мэрии российских городов и органы прокуратуры. Почему же ФАС, вместо того чтобы поддерживать эту борьбу, сознательно делает её полностью бессмысленной?

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