Мы можем всё!

Удивительный день в России 8 Марта: самый цветочный, яркий и галантный в году. Много ездила по зарубежью, но нигде этот праздник не занимает такого важного места в жизни страны, как в России, и нигде мужчины так не относятся в этот день к женщинам, как у нас.

Не буду в праздничный день говорить о наших проблемах, противоречиях, о власти или политических проколах. Об этом, как говорила героиня «Унесённых ветром» Скарлет О’Хара, «я подумаю завтра». А сегодня просто как «женщина о женщинах».

Женский день давно потерял своё сухо политическое содержание, перевоплотившись в красивый день мужского почитания женщин. Такого дня мужчины женщинам на Западе не дарят. Такого вы не найдёте нигде.

В одних странах радикальный феминизм с его антимужским антагонизмом давно отучил мужчин от внимания и предупредительности в отношении к представительницам слабого пола. В других – 8 Марта наполняется женскими маршами то кастрюль, то ложек. До какой уж тут красоты, женственности, подарков и нежности. К примеру, французский социальный психолог Габриэль Тард предупреждал, что женская толпа похожа на зверя. Короче, дорогие россиянки, мы с вами счастливые женщины!

Скажу больше: в России сложилась уникальная гендерная симметрия праздников. У нас в наличии не только женский, но и «мужской день» – 23 Февраля, в котором главным объектом внимания не столько государства, сколько всех российских женщин, девушек и девочек, являются наши мужчины.

Справедливости ради замечу, что женщинам 23 Февраля пережить легче, чем мужчинам 8 Марта, так как Россия одна из самых феминизированных стран. В численности её населения женщины составляют 54%. Это гендерная асимметрия в пользу женщин на практике составляет перевес в 10 млн. человек. Кроме великой России самые феминизированные – небольшие по территории Латвия и Эстония.

Но есть другие страны, где сформировалась гендерная асимметрия в пользу мужчин. Это Индия и Китай (по 52%). Сбалансированно симметричны по гендерному составу (по 50%) – Швеция, Турция, Корея, Норвегия Австралия, Канада. В Германии, Италии, США, Бельгии и Дании мужчин по 49%. Так что именно российские мужчины решают 8 Марта сложную задачу: не обойти своим вниманием ни одну из россиянок. А их 81% в сфере образования, 82% – в здравоохранении, 63% – в финансовой сфере деятельности, 80% – в гостинично-ресторанном хозяйстве, 61% – в торговле, 67% – в сфере коммунальных и социальных услуг. 37% пока осталось в сельском хозяйстве. А вообще, каждая вторая среди занятых в российской экономике – женщина.

По своему уровню образования россиянки образованнее мужчин. Правда, во власти их маловато. Да и то смотря на каком уровне. На среднем уровне: в органах судебной власти и прокураторы – 78%, в органах исполнительной власти – 70%, в местных администрациях – 75%. За рубежом такой концентрации женщин в звеньях среднеуправленческого аппарата мало где найдёте. А сколько женщин пришлb служить в армию, в полицию, явно феминизируя облик силовых организаций.

И этот процесс продолжится. Правда, в органах высшей власти женщин менее 2%. Есть за что бороться после президентских выборов. Пусть воодушевляют нас слова французского литератора А. Ренье: «Женщины способны на всё, мужчины– на всё остальное».

Ну и наконец, важная составляющая этих праздников – нам никто их не отменяет и не запрещает отмечать. Мы не некоторые страны ближнего зарубежья, где эти дни либо уничтожены в государственном масштабе, либо вычеркнуты из календарей и живут за счёт народной памяти в отдельных кругах населения. И уж тем более не цивилизованный Запад с его показушным демократизмом, борьбой за равные права при неравных возможностях или смещением полов в гендерные суррогаты – «ни мужчина, ни женщина, а среднее Оно». В некоторых странах – той же Америке – уже на уровне трудов отдельных учёных нас пытаются убедить в том, что современный мир состоит не из двух традиционных, но аж из пяти (?) полов.

А вот наша власть рассудила правильно, выделив в этом году на 8 Марта три дня отдыха. Разве можно мужчинам при 10 миллионном преобладании женщин успеть их поздравить всего за один? Три дня – это другой разговор. А как использовать свободное от работы время в России, народ учить не надо. И нам, женщинам, этот подарок государства совсем нелишний: женский приоритет на кухне вряд ли получится заменить мужским.

С праздником, дорогие женщины, – лицо, вдохновение и опора наших мужчин, тылы и наступательная сила российского государства!

Но это уже другой повод для женских размышлений.