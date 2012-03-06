Чат для Авдотьи

Российский Интернет растёт в основном за счёт глубинки – 30 млн. новых пользователей за последние два года проживают в деревнях и городах с населением до 70 тыс. жителей. Главная фишка провинциального трафика – вышедшие из моды в мегаполисах интернет-знакомства. По данным исследования центра «Истоки», 73% пользователей в малых городах помимо любопытства имеют простую цель – уехать.

Знакомство вслепую

21-летняя Юля из Невеля (Псковская область) впервые увидела петербургского музыканта Павла в апреле 2010 г., а в октябре для них гремел марш Мендельсона во дворце бракосочетания на Английской набережной в Петербурге. Правда, до личной встречи молодожёны полтора года познавали друг друга через сайт знакомств. Однажды Паша решился: «Собирай сумку и приезжай ко мне. Возражения не принимаются».

– В крупных городах давно не осталось девушек, способных на такие искренние чувства к мужчине, – объясняет свой выбор 32-летний Павел. – Личная жизнь как по бизнес-плану. Я не бедствую, но неприятно ощущение, что женщина срулит от меня с первой же проблемой. Только в провинции сохранились ещё пушкинские Татьяны.

Юля не скрывает, что её сетевые собеседники стали соломинкой, которая помешала ей выйти замуж за кого-нибудь из невельских гопников. На этом сайте знакомств 19 млн. анкет. Если брать Северо-Западный регион, то анкет петербуржцев не более 20%. Хотя у них – две трети подключённых к Сети компьютеров.

– С точки зрения личности, общение на сайте знакомств – позитив, – говорит социолог Сергей Прозоров. – Это вхождение провинциалов к сетевому общению на более высоком уровне. С точки зрения государства, это ускорение вымирания провинции. Мы проводили интернет-опрос: в малых городах среди посетителей сайтов знакомств людей 25–35 лет очень мало – 17,5%. Более молодые только собираются уехать, а старшие уже не уедут никогда.

Запутаться в Сети

«Интернет-знакомства – это просто способ общения, большинство собеседников сами не верят в серьёзность таких знакомств, – сообщает Дарина из Мурманска. – А стоит ли обсуждать, как дешевле отремонтировать мобильник?»

Женщины пишут, что джентльмены давно вымерли, как мамонты. А мужчины – что на сайтах собирается «второй сорт» женщин, которые никому не нужны в реальной жизни. В итоге каждый получает то, на что он настроился.

Татьяна из Новгорода пишет: «У нас почти весь город на этих знакомствах сидит. И даже не любви ради, а просто сейчас так модно общаться, даже если собеседник в соседнем доме живёт. Часто сразу всякие непристойности предлагают. Или турки пишут: «Привет, солнышка! Давай пазнакомимся! Меня завут Ахмед!» – ну разве на такое хочется отвечать? Даже у соотечественников коронная фраза: «Привет! Классная фотка, давай знакомиться!» – это скучно...»

Девушки часто жалуются и на высокомерие московских и питерских собеседников. Распространённая ситуация: менеджера из Питера посылают в Костомукшу в командировку, и он строчит местным девушкам что-то вроде «давай встретимся, кабак с меня». Барышня Наташа из Изборска написала, что пригласила бы такого ухажёра в тихое место, где местные мужики переломали бы ему рёбра.

Для некоторых пользователей общение в Сети вообще становится самоцелью, потому что, обжегшись на молоке, дуют на воду. Анастасия из Архангельска пишет: «За скромными анкетами чаще скрываются душевные и искренние люди. Я на сайт знакомств зашла из любопытства и сижу здесь уже три года. Здесь многие общаются, потому что им написать свои мысли проще, чем изложить их вживую. Даже странно: в ходе переписки иногда такой положительный образ собеседника складывается, а на встречу приходит какой-то урод. Но общаться всё равно буду». Редкая провинциалка решится первой написать понравившемуся ей кавалеру. Зато многие тратят приличные деньги, чтобы их анкета заняла на сайте выгодное место – до 30% ежемесячного дохода.

Правда, во многих девичьих анкетах конфликтуют мотивы. В графе «Цель знакомства» у одной и той же гражданки соседствуют: «дружба и общение», «любовь и отношения», «брак и создание семьи», «рождение и воспитание ребёнка», «секс без обязательств (на 1–2 раза)», «групповой секс». Психологи про таких говорят «ведёт себя по ситуации».

Другой парадокс: рассказывать друзьям и сослуживцам, что знакомишься по Интернету, в небольших городах до сих пор считается неприличным. На танцах, на пьянках, в автобусе – пожалуйста, а через Сеть – не принято. Как написал Роман из Мончегорска, его отец осуждает знакомства по Интернету как противоестественные, и любит рассказывать окружающим о романтической встрече со своей будущей женой. Двадцать семь лет назад он выиграл её в карты.