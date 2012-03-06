Коммунальщики подвели итоги минувшей зимы

В Жилищном комитете администрации Санкт-­Петербурга были подведены итоги минувшей зимы. На заседании межведомственной комиссии по теплоэнергетике под председательством вице­-губернатора Сергея Козырева отчитывались все — от главы Комитета Валерия Шияна до лиц, ответственных за тепло в городских домах.

Не снежными завалами и угрожающими жизни «сосулями» будет вспоминаться петербуржцам минувшая зима, а огромным количеством аварий на теплотрассах, фонтанами кипятка на улицах, мерзнущими жителями Купчино и Колпино. Все магистральные трубы теплоснабжения Петербурга диаметром больше 400 мм, которым перевалило за четверть века, должны быть отремонтированы за 2 года — таков главный вывод межведомственной комиссии.

Масштабы бедствия осознали плохо

Председатель Жилищного комитета Валерий Шиян привел печальные цифры: с 15 октября 2011 года по конец февраля 2012­го на внутриквартальных сетях произошло 491 технологическое нарушение, в том числе 175 — с сетями, подающими холодную воду, 170 — с трубами центрального отопления, 98 — с горячим водоснабжением и 178 — с электросетями. И если устранение неполадок, по его словам, на внутренних сетях проходило в пределах нормы — за 5–10 часов, «то на наружных сетях нарушений было гораздо больше».

Вице­губернатор Сергей Козырев резюмировал, что «при таких масштабных отказах не могу не отметить ошибку штаба в Колпино: администрация района не располагала информацией о фактическом состоянии дел». «Даже на седьмой день после начала технологических отказов не был осознан масштаб бедствия, — сказал Козырев, — Глава района должен был кричать SOS сразу, а не ждать и не пытаться справиться самим». SOS кричали жители в социальных сетях и писали президенту, а также премьеру (теперь эти письма, как признался Шиян, «упали» сверху в Жилищный комитет).

Председатель предложил ввести единый унифицированный бланк телефонограммы о случившемся бедствии — им чиновники на местах будут оповещать вышестоящие власти, «который будет не от руки написан, а будет читаться однозначно и понятно, чтобы не было потом двоякого исчисления для граждан».

Козырев прокомментировал ситуацию с колпинскими квитанциями так: «По поручению губернатора производится перерасчет недополученной теплоэнергии, к Колпино прикомандированы два сотрудника Жилищного комитета, и персонально за этот вопрос отвечает Шиян. Но люди не будут платить за то, что они не дополучили».

Также Валерий Шиян предложил разработать единый межведомственный регламент действий при ситуациях, подобных колпинской, когда бедствие пришлось ликвидировать десятками бригад со всего города, и «проводить тренировки в межсезонье».

Серьезные вопросы к «ТГК­1»

Отчитались и «держатели магистральных труб»: ОАО «Теплосеть СПб» (структурное подразделение ОАО «ТГК­-1») и ГУП «Теплосеть СПб». В зоне ответственности первых — Фрунзенский район, где замерзали купчинцы, а вторых — Колпино. ОАО «Теплосеть СПб» от вице-­губернатора досталось больше: «Вы обратитесь к жителям, которых обслуживаете со словами: “Мы ведем бизнес в вашем городе и сознательно подводим вас к ситуации, когда будут рваться трубопроводы”. У нас серьезные вопросы к “ТГК-­1” — вы проводите работы в 10 раз меньше от необходимого. Этого не будет больше! Если нет денег на замену, то, может быть, стоит пересмотреть средства или нам надо будет принимать решение». Генеральный директор ОАО «Теплосеть СПб» Евгений Хачатуров сообщил, что для «реконструкции Фрунзенской магистрали нам необходимо 550 миллионов рублей». А вообще компания должна ежегодно ремонтировать 40 км магистральных теплосетей (всего в зоне ответственности компании 150 км теплосетей), чтобы работать на опережение старения сетей, но на 2012 год запланировано, согласно инвестиционной программе, ремонт 12,8 км магистральных теплосетей и 9,9 км внутриквартальных. Но, как подчеркнул Хачатуров, «подготовлены предложения по увеличению инвестиционной программы, чтобы повысить объемы ремонта».

По словам Козырева, компания теперь должна будет регулярно отчитываться перед городскими властями о ремонте магистральных теплосетей; вице-­губернатор также добавил, что ремонт теплосетей в зоне ОАО, требующих замены, «решит 50% проблем города в этой сфере». «Мы будем жестко понуждать компанию к этому», — заявил вице-­губернатор журналистам. Но в целом, по мнению Козырева, «город с зимой справился».

Глава комитета по энергетике Вячеслав Петров рассказал, что по сравнению с минувшей зимой «количество технологических нарушений такое же, как в прошлом году, но нам надо выходить на ежегодный объем замены не менее чем 6% от общего количества магистральных сетей». Напомню, Петров минувшей зимой на встрече с журналистами сказал, что 20% всех инженерных сетей города имеют сверхнормативный износ, а Козырев сообщил, что на замену всех городских сетей надо 10 лет и 100 миллиардов рублей.