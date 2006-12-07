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Модный «конструктор»

№ 31(31) от 07.12.2006 [«Аргументы Недели », Ведущая полосы – Виктория АНДРЕЯНОВА, глава «Дома моды Виктории Андреяновой», художественный руководитель предприятия «Президент-сервис» Управления делами Президента РФ, член Ассоциации Высокой моды Р ]

Модный «конструктор»
Фото REUTERS

Отряд сумчатых

Сумки - самый важный аксессуар. А в этом сезоне еще и самый большой. В спорах о том, почему женщины любят большие сумки, мнения дизайнеров разошлись. Одни считают - и небезосновательно - что, выбирая сумку, прекрасный пол руководствуется прежде всего соображениями практичности, а уж потом думает, модно это или нет. Другие уверены, что громадная сумка позволяет даже длинноногим манекенщицам чувствовать себя изящными Дюймовочками. Как бы то ни было, но этой осенью дизайнеры вывели на подиумы сумки, в которые влезает ВСЕ! Модная кожаная сумка имеет прямоугольный, вытянутый по горизонтали силуэт и две ручки средней длины (они позволяют носить сумку и на плече, и в руках и - как истинные аристократки - на локте). В почете - лаковая кожа или имитация экзотических фактур (крокодил, питон), яркие цвета: от красного до золотого (этот цвет в аксессуарах вообще необычайно популярен), всевозможные металлические детали в отделке, цепи (как в 80-х) и бахрома (как у ковбоев).

Любительницы авангардных решений могут выбрать вязаную сумку-авоську или сумки из шотландки и тартана - не очень практично по нашему климату, зато гарантирует ее обладательнице внимание окружающих. Мех - из верхней одежды и шапок он перешел и в аксессуары: дизайнеры предлагают сумочки, сделанные полностью из меха или мехом отделанные. Размеры меховых сумочек гораздо скромнее - роскошь и практичность редко совместимы. Вечерний вариант - миниатюрная бархатная сумка-кошелек. Их носят в руках - так, как это делали наши прабабушки. Совет дизайнера: выбирая сумку, стоит считаться не только с модой, но и с фигурой. Дамам с формами больше подойдут объемные сумки с вертикальными очертаниями, девушкам с мальчишеской фигуркой можно выбрать жесткие горизонтальные линии. Обладательницам широких бедер даже для вечерних выходов не стоит выбирать миниатюрные сумочки - на их фоне бедра будут смотреться еще крупнее.

На все пять!

До середины ХХ века считалось дурным тоном, если дама выходила из дома без шляпки и перчаток. Сегодня без перчаток тоже никуда не ходят - теперь уже потому, что они из сред-
ства спасения от холода превратились в модную штучку. Английский журнал Vogue занес перчатки длиной до локтя в список десяти самых «горячих» вещей сезона. Длинные перчатки - это элегантность и романтика. Особенно если сшиты они из тонкой лайковой кожи или замши. Цвета - как традиционные (черные, коричневый), так и фантазийные (красный, фиолетовый и пр.). Трикотажные перчатки перестали восприниматься исключительно как атрибут спортсмена и переместились в деловой гардероб. Их вяжут длинными, словно чулок, однотонными или радостно-полосатыми, оставляют гладкими или отделывают трикотажными цветочками, бантиками, пуговичками. Для катка (коньки по-прежнему считаются одним из самых модных способов проведения досуга) - просто незаменимы. Возможен и комбинированный вариант - кожа, отделанная трикотажем. Такие перчатки, наоборот, достаточно коротки - открывают запястья. Альтернатива перчаткам - варежки, вязаные или меховые - огромные и лохматые. И меховые муфточки - подарок для морозной зимы. С чем носить все это великолепие? Со всем подряд. Яркие перчатки - та доза оптимизма, которая жизненно необходима в начале зимы.

Длинный, мягкий, полосатый

И еще очень уютный, потому что модный, шарф - это шарф, имитирующий бабушкину ручную вязку. Он не прячется скромно под воротник, а становится чуть ли не центром гардероба. Завязывать его нужно так, чтобы едва был виден кончик носа. Для женщин, у которых плечи уже, чем бедра, - это спасение (шарф скомпенсирует нарушенные пропорции фигуры). Конкурент однотонного шарфа - полоски, широкие и узкие, многоцветные или в два-три оттенка, по всему полю шарфа или по бокам. Особенно много шарфов на подиумах - у мужчин.

До свиданья, сеточка!

Колготки в сеточку уже успели поднадоесть, поэтому они потихоньку сдают позиции. А на первый план выходят плотные непрозрачные колготки. Прежде всего - черные. Они даже женщинам в возрасте или тем, кто считает свои ноги неидеальными, позволяют носить модные мини-юбки, коротенькие платьица и сарафанчики. Для смелых особ - яркие колготки в стиле 80-х. Это самый легкий способ радикально менять образ: даже классическое платье или юбку превращают в нечто хулиганское. Их носят с туфлями на платформе или длинными сапогами с голенищем-гармошкой. Так как в моде многослойность, то дизайнеры предлагают поверх обычных прозрачных колготок надевать толстые гольфы или гетры. Классическая обувь такому варианту противопоказана, а вот с короткими штанишками - пожалуйста. Из 80-х вернулись и задержались в моде на пару сезонов леггинсы - в сочетании с ними мини-юбка, платье-свитер или коротенькая легкая туника смотрятся вполне пристойно - в духе все той же модной многослойности.

Ажурные колготки - они пока остаются. Надевая их, помните, что они должны быть единственным украшательством в вашем образе. Переборщите с декором - из модной особы превратитесь в вульгарную. Самый безопасный вариант - сочетать их со строгими черными нарядами.

 

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