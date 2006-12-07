Семь врагов красоты

Курение

Сигаретный дым содержит массу веществ, которые наносят вред и всему организму, и коже в частности. У курильщиков (и курильщиц) она приобретает серый цвет. Никотин суживает сосуды, препятствует усвоению кислорода, как следствие - появляются синяки под глазами. А у женщин с крупными порами кожа загрязняется гораздо быстрее (появляются черные точечки на крыльях носа, подбородке).

Как с этим бороться? Бросать курить. Или хотя бы почаще бывать в салоне красоты. Во-первых, сделать косметическую чистку лица. Во-вторых, заняться улучшением цвета лица. Например, при помощи микротоковой терапии, которая активизирует крово­снабжение кожи. Хорошие результаты приносит и кислородная мезотерапия: сперва проводится легкая шлифовка кожи, а затем кислородом в нее «вбиваются» специальные сыворотки. Пойдут на пользу и любые освежающие маски (как правило, они осветляют кожу).

Стресс

И физический, и психологический. Они приводят к тому, что кожа потихоньку начинает терять тонус и стареть гораздо быстрее, чем хотелось бы. Сильный психологический стресс оставляет «на память» сеть морщин вокруг глаз.

Как с этим бороться? Поста­раться все ж таки отдыхать. Взять в косметическом салоне любые процедуры, направленные на лифтинг (подтяжку) кожи, на повышение ее тонуса. Это может быть химический пилинг (чистка), поверх­ностный, с использованием так называемых альфа-кислот, или глубокий, с использованием трихлорукусной кислоты. Или методики фотоомоложения. Фототерапия - лечение светом. Из домашних средств подойдут любые питательные маски. Например, на основе геркулеса или яичного белка. Можно купить уже готовые маски с эффектом лифтинга или специальные пластиночки под глаза, где кожа наиболее нежная и потому теряет тонус в первую очередь.

Неправильное питание

Богатая жирами и углеводами пища может спровоцировать на коже (особенно если она пористая, жирная) высыпания в виде угревой сыпи. Или всевозможные аллергические дерматиты.

Как с этим бороться? Пере­смотреть рацион. Жиры животного происхождения умень­шить, растительные наоборот добавить. В них содержатся ненасыщенные жирные кислоты, которые восстанавливают клетки кожи, тем самым укрепляя защитный барьер. Ешьте побольше овощей, зелени - в них содержится такой компонент, как полифенол, который тоже восстанавливает клеточные мембраны.

Диеты

Для кожи диета - сильнейший стресс. Она не получает достаточного количества питательных веществ, начинает обвисать.

Как с этим бороться? На время диеты включить в рацион специальный комплекс пищевых добавок, чтобы не лишать кожу питания. Стараться терять вес постепенно. И обязательно заниматься спортом.

Окружающая среда

Избыток солнца - это риск раннего старения (морщины, появление пигментных пятен). Городской воздух, насыщенный выхлопами, пылью, прокуренные офисы и прочие издержки урбанизации - загрязнение пор. Недостаточное количество кислорода - это замедление обменных и восстановительных процессов в коже. Слишком сухой воздух квартир (особенно в зимний период) - нарушение водного баланса кожи.

Как с этим бороться? Если солнца много, выбирать препараты, содержащие солнцезащитные фильтры (их сейчас добавляют даже в дневные питательные кремы). Осенью и зимой, когда кожа начинает страдать от обезвоживания и шелушения, лучше перейти на кремы с более тяжелой, жирной текстурой, которые образуют на поверхности кожи защитную пленочку. В офисе или дома сбрызгивать лицо и шею специальными термальными водами (их сейчас выпускают не только дорогие французские фирмы, но и отечественные). А вечером обязательно нанести питательный крем, насыщенный витаминами и микроэлементами.

Наследственность

Гены отвечают за все, в том числе и за состояние кожи: за раннее старение или долгую молодость, за тип кожи.

Как с этим бороться? Люди состоятельные могут сделать генетическое тестирование, подобрать питание в соответствии со своим генотипом и создать индивидуальную программу сохранения красоты. Уход за собой надо начинать при первых же признаках старения кожи.

Лень

Если мы хотим сохранить кожу молодой и здоровой, каждый вечер ее надо очищать. Особенно если утром вы делали макияж - с тональным кремом, пудрой, тенями. Оставляя макияж до утра, мы тем самым замедляем обменные процессы (а ведь 80% регенерации кожи приходится именно на ночное время).

Как с этим бороться? Еже­вечерне очищать кожу или с помощью косметического молочка или очищающей эмульсии, либо с помощью пенки или геля (если делали макияж). А затем протонизировать лицо и шею, протерев их лосьоном или тоником.