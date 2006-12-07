Какой пилинг выбрать?
№ 31(31) от 07.12.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Скрабы на основе соли
Соль крупного помола смешивают со сметаной, густым кефиром, оливковым маслом или любым маслом для тела. Если аллергии нет, то соль можно смешать с медом или заменить обычную поваренную соль морской.
Более сложный (но и более полезный для кожи) вариант - смесь измельченных хлопьев геркулеса с крупной солью (берется соотношение 2:1) заливают теплой водой, дают настояться минут 15. Получившуюся кашицу наносят на тело и массируют кожу.
Скрабы на основе цедры цитрусовых
Кожицу лимона или апельсина можно использовать и свежей, и сухой. Свежую цедру перемалывают в кофемолке и сразу наносят на тело. Сухую измельченную цедру заливают теплой водой, дают настояться в течение 5-10 минут, затем массируют кожу тела.
Скрабы на основе кофейной гущи
Если не жалко, можно взять свежий молотый кофе (в нем содержится больше масел и кофеина, который, как известно, помогает бороться с целлюлитом), или в течение нескольких дней собирать спитую кофейную гущу. Хранить ее лучше в холодильнике - чтобы не заплесневела. В свежую кофейную гущу добавляют немного теплой воды и получившейся кашицей массируют тело (особое внимание - ногам, бедрам, ягодицам). Спитую кофейную гущу хорошо смешать с питательным кремом или маслом для тела (в этом случае остатки кофеина перейдут в крем и лучше впитаются в кожу).
Любой пилинг лучше проводить, предварительно распарив кожу. А уж чем вы при этом будете пользоваться - махровой руковицей, грубой мочалкой или специальной массажной щеточкой - значения не имеет.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес