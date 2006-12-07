Вся жизнь как рыбный день

Фанаты рыбных дел

Рыбок страсть как любила мама. И сына к этому делу приохотила с малых лет. Разумеется, в школе над Гариком смеялись не только одноклассники, но и девчонки. Где ж это видано - парень, и с рыбками копошится! Ну и как им объяснить, бестолковым, весь кайф того, когда у тебя рождаются мальки и не гибнут косяками, а - выхаживаются. Хотя Гарик и типично мальчишеским забавам был не чужд (в хоккей погонять, самбо заниматься, на перемене покурить втихаря за школой), но все-таки рыбки - чудно это было, несообразно как-то и вполне даже неприлично для пацана... В советское время содержать рыбок могли только страстные фанаты этого дела. Добротные аквариумы были редкостью. А уж найти в торговле всю необходимую «периферию» - подсветку, аппараты фильтрации воды, кислородный агрегат, автоматическую кормилку - можно было разве что в Москве. В Пензе о таком и не слыхивали. Тем не менее у Ташлинцевых все это хозяйство имелось, и в трех разновеликих сосудах в их двухкомнатной квартире важно плавали всевозможные гуппи, меченосцы, гурамии, цихлиды...

Рыбный волшебник

С Ленкой Кожиновой они учились в одном классе. Ленка, как и все остальные, в годы слабоосмысленного детства подтрунивала над Гариком. Но позже, классу к девятому, она примкнула к небольшой группе девчонок, которые тоже разводили рыбок. А потому стала общаться с Гариком как с серьезным специалистом. Это вовсе не фигура речи, парень и впрямь «рубил» в аквариумистике. Никому не отказывал в совете, всех приглашал к себе домой, чтобы в натуре показать некоторые тонкости аквариумного дела.

- Почему у тебя гуппяшки никак не разводятся? - снисходительно объяснял он Ленке, смиренно сидевшей на диване в его комнате. - Да потому, что ты их сунула в аквариум к своим здоровенным барбусам. А для них мальки гуппи, все равно что для тебя пирожное - сытно и вкусно!

И вообще, лучше цихлид рыбок нет, втолковывал Гарик. Вот посмотри... Он делал несколько шагов по комнате, от одного угла своего колоссального аквариума на 200 литров - к другому.

И стайка золотистых рыбешек, как заговоренная, плыла за ним.

- Видала?! Знают хозяина... - восторженным шепотом говорил Гарик. - Мне даже погладить даются. Не веришь?

Он сыпал им сухого корма и осторожно гладил пальцем по спинкам всплывающих к поверхности цихлид. Потрясенная Ленка внимала Гарику, раскрыв рот и не дыша, как рыбешка на берегу. Настоящий рыбный волшебник! Была ли она в те давние годы влюблена в него? Безусловно! Как и многие другие девчонки. Но признаться ему в этом первой она, есте­ственно, не решалась. В Га­рика нель­зя было не влюбиться: парень видный, светлокудрый, добрый душой, доверчивый, хотя и не в клинической форме. Но эта его природная доверчивость не раз нешуточно играла с ним...

Какой в аквариуме криминал?

Сел Гарик в 24 года по глупости. Подставили его хорошие знакомые, свои, можно сказать, парни. Оформили на его паспорт фирму, взяли кредит и, довольные, отвалили в сторонку. Типа, мы тут ни при чем. Судебная же машина у нас не приспособлена разбираться, кто по злому умыслу закон нарушает, а кто - по доверчивости и наивности своей. «Впаяли» Гарику четыре года общего режима.

Вернулся он внешне почти не изменившийся, разве что похудел. И первым делом, едва обняв родителей, бросился к аквариуму. Ну тут все, слава богу, было в ажуре, как и докладывала мама в письмах. За праздничным по случаю возвращения столом Гарик сказал родителям, что теперь откроет собственную фирму. По производству аквариумов для населения.

- Ты уже взрослый, смотри сам, - сказал отец. - Мы с мамой тебя во всем поддержим, чем сможем. Только одно условие: давай без криминала.

- Ну какой в аквариумах может быть криминал, бать! - искренне рассмеялся сын.

По маминым письмам он знал, что за время его отсутствия родителей навещали только двое школьных приятелей и Лен­ка Кожинова. С парнями он встретился тем же вечером - посидели, выпили, поговорили «за жизнь». А вот про Ленку как-то в первые дни и не вспоминалось...

Ошибка в чувствах

Гарик ее даже не узнал сначала, настолько Лена изменилась - повзрослела и похорошела. Всегда была худенькой пигалицей с косицей, а тут - этакая пикантная, черт подери, дама! В супермаркете Гарик, засмотревшись на полки с гастрономическим товаром, ненамеренно толкнул ее пониже спины тележкой для продуктов. Конфуз! Лена повернулась и хотела было, не стесняясь в выражениях, высказать все... Но узнала Гарика и осеклась:

- Ты?! Господи, ну здравствуй!

Покупки были конечно же отложены на потом. Они зашли в кафе, заказали шампанского, сели за дальним столиком.

- Я все хотела зайти, - опрадывалась Лена. - А ты, оказывается, почти не изменился. Я так рада этому, Игорек!

- Зато как ты изменилась... И исключительно в лучшую сторону!

Потом Лена пригласила Гарика к себе. Она уже два года как развелась с первым мужем, растила сынишку. В доме наличествовал аквариум, осмотрев который, Гарик высказался о нем и его обитателях весьма одобрительно. Толь­ко заметил, что кислородный нагнета-

тель - на ладан дышит. Ну, это ничего, это мы поправим...

Вид Гарика, озабоченно изучающего сосуд с рыбками, в ту же минуту разбередил воспоминания и чувства, которые Лена в себе старательно прятала многие годы.

В ту ночь Гарик остался у нее.

Переходим на живое!

Дочка родилась точно в положенный срок. Аппетит у Да­ши, так назвали дочь Гарик и Лена, был отменный, все обязательные исследования дали однозначный результат: ребенок здоров настолько, насколько это вообще возможно. Через пять дней Лену с Даш­кой выписали домой. Га­рик временно перенес офис своей фирмы в квартиру и любую свободную минуту посвящал жене и дочке.

И случилось непредвиденное. Ребенок уже на третий день домашней жизни засопливился, зачихал, диатезные высыпания покрыли буквально все тело. Вызванный на дом педиатр проблему вычислил быстро: аллергия на рыбий корм. Надо ли говорить, какой это был шок для Гарика с Леной! Впрочем, проб­лема была разрешимой: рыбок можно было полностью перевести на живую кормежку - на мотыля или на гораздо менее аппетитных опарышей или насекомых. Но и тут возникали всякие сложности. Живой корм - товар скоропортящийся, в хранении привередливый, не всегда имеющийся в продаже. А рыбное поголовье требовало еды каждый день...

Гарик залез с головой в специализированную литературу. С некоторым удивлением он обнаружил, что дома разводить того же мотыля - предприятие архисложное. Это мужчину и озадачило, и раззадорило. Но ненадолго. И он-таки добился своего! Теперь под ванной у него сооружен инкубатор собственной конст­рукции, выдающий до двухсот граммов жирного мотыля в сутки.

К своему изобретению Гарик никого не подпускает. На предложение продать ноу-хау отвечает отказом.

- Вам надо? Дотумкайтесь сами! А деньги мне не нужны, у меня фирма своя. Зарабатываю неплохо.

Что является сущей правдой.

И еще. К неимоверной радости родителей Дашка в свои полгода проявляет явный интерес к аквариумам и рыбкам. Что в принципе неудивительно, ведь по гороскопу дочь - тоже Рыбы. И цихлиды ребенка, судя по всему, уже приняли за своего...