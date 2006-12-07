Москву на Балканах не забывают

После проведения референдумов о независимости в При­днестровье и Южной Осетии вновь в центре внимания оказался вопрос о международном признании этих государств. Член Общественной палаты и политолог Сер­гей Марков в интервью «Аргу­ментам неделi» заявил, что «как только Запад признает независимость Косова, вслед за этим РФ сразу же признает независимость ПМР, Южной Осетии, Абхазии и, возможно, Нагорного Карабаха, причем признает их независимость одновременно, пакетом».

Именно поэтому Запад, по мнению г-на Маркова, и отложил признание независимости Косова, которое было запланировано на конец этого года: «Запад испугался, все это время шли интенсивные закулисные переговоры представителей западных стран, на которых они и решили отложить признание Косова».

Албанские власти Косова не могли не почувствовать смену настроений на Западе, и в первую очередь в США. Фактически Запад готов «кинуть» Косово, лишь бы не дать России усилить свои позиции в ближнем зарубежье, в первую очередь «не дать в обиду» наиболее проамериканского лидера в СНГ - г-на Саакашвили.

Почувствовав перемены на Западе, косовские власти попытались обратить свои взо­ры в сторону Москвы. Побы­вав здесь 30 ноября с неофициальным визитом, премь­ер Косова Агим Чеку заверил российскую Госдуму, что независимое Косово в случае его международного признания сохранит за сербским языком статус второго государственного и гарантирует сербам квоту в парламенте Косово. Православная общественность РФ в ответ бурно протестовала и называла г-на Чеку на своих немногочисленных пикетах «террористом» и «убийцей».

Российским же депутатам не по душе пришлась фраза косовского премьера о том, что признание Косова может и не стать прецедентом для других непризнанных государств. «Пусть о международных прецедентах думают юристы, но я считаю, что случай с Косово уникальный», - сказал г-н Чеку.

Но, как бы то ни было, 30 ноя­бря было положено начало ранее совершенно от­сутст­вовавшим российско-косовским политическим контактам. Если Запад будет тормозить признание Косова, то за неофициальным визитом косовского премьера в Москву может последовать и официальный, и не один...