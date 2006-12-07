Мифы о России. Техническая отсталость

В. МЕДИНСКИЙ: Начало технической отсталости Рос­сии - это 60-е годы ХХ века. А пик по ряду направлений - конец 90-х годов.

А. ПРОХАНОВ: Я четыре дня провел в Северодвинске на заводе «Севмаш». Там строят подводные лодки новейшего 5-го поколения. Сегодняшняя Россия в состоянии строить суперкорабли, которых нет ни в одной стране мира, в том числе и в Штатах! Отставания нет и не будет.

К. ЛАРИНА: А когда-нибудь Россия или СССР были мировыми лидерами?

Б. НАДЕЖДИН: То, что советская промышленность делала для людей, - это полный караул! Почувствуйте разницу: истребитель МиГ-29 или автомат Калашникова - это у нас хорошо получалось. А автомобиль «Жигули» - полная труба!

К. ЛАРИНА: И как у нас живут люди в маленьких провинциальных городах? У них до сих пор черно-белые телевизоры нашего производ­ства...

А. ПРОХАНОВ: Это не техническое, а социальное отставание.

К. ЛАРИНА: Конечно, социальное. Посмотрите: компьютеризировано все во всем мире, а у нас до сих пор замусоленные картотеки в поликлиниках, больницах, на почтах... Налицо техническое отставание!

Б. НАДЕЖДИН: Дейст­ви­тельно, где ВПК - там мы самые сильные. И в гуманитарных науках нам есть чем гордиться. Но где мы проиграли катастрофически - это в общественных науках: социологии, экономике.

А. ПРОХАНОВ: Запад - это большой компьютер. Общество там зашло в тупик. Этот патетический компьютерный мир, мир виртуальных иллюзий, мнимых информационных технологий и свершений - он на глазах тает. Господь хранит Россию - мы не прицепились к этому составу, который мчится в пропасть.

А. УГЛАНОВ: Я закончил МАИ и хочу заметить, что техническое отставание - вещь дифференцированная: в чем-то отставание есть, в чем-то - нет. Возьмем нашу космическую медицину, которой даже близко не было и нет у американцев. Без нее и сейчас было бы невозможно находиться на МКС. А реактивные двигатели с изменением вектора тяги для самолетов? Этого пока ни американцы, ни французы сделать не могут! На мой взгляд, конечно, это - миф о техническом отставании. Но он, в общем-то, имеет некие перспективы в недалеком будущем. В МАИ учатся китайцы, здания института сдают автосалонам...

Б. НАДЕЖДИН: Дело в том, что российская наука, инду­стриализация и тех­нологические прорывы были заложены в 20-30-е годы. СССР построил заводы, заложил школы, создал вузы, через которые прошли сотни тысяч ребят. А чем я хотел заниматься как ученый? Конечно, термоядерной проблемой, космосом. Если бы мне кто-то сказал: «Слушай, давай лучше займись чайниками, кофемолками или стиральными машинами!» - я бы ему в глаза плюнул! Меня ради этого Родина учила?

К. ЛАРИНА: А сегодня мы даже от головной боли принимаем иностранные таблетки.

А. ПРОХАНОВ: Если бы у нас были плохие лекарства - мы бы не сумели преодолеть все эти страшные эпидемии 20-х годов. Ни холеру, ни тиф, ни сибирскую язву, ни туберкулез. Их победила советская медицина.

В. МЕДИНСКИЙ: Ученые делают открытия, потому что они не могут иначе. Но есть и открытия во имя решений государственных, национальных масштабов. Как правило, взрывной поток таких открытий происходит в тоталитарных режимах либо в странах, где удается концентрировать государственные финансы.

Это открытия, ко­-

то­рые не дают прак­­ти­ческой пользы на первоначальном эта­пе. Изобретения во имя человеческого комфорта делаются в основном с помощью частно-корпоративного финансирования. Советский Союз не ставил перед собой таких задач. Но посмотрите, что произошло, - фактически начиная с 60-х годов после изобретения компьютеров человечество ничего не изобретает.

К. ЛАРИНА: С чем вы это связываете?

Б. НАДЕЖДИН: Совет­ская наука и техника строилась ради решения оборонных задач, в первую очередь и ради космоса - «догнать и перегнать». Потом нас втянули в конкуренцию по уровню жизни, правам человека, количест­ву квадратных метров жилья, сортов колбасы, марок автомобилей.

А. ПРОХАНОВ: Может быть, нам не удалось сконст­руировать великолепные швейцарские часы с удивительно точным механизмом. Но России, как ни одной другой стране, удалось сконструировать государственную машину в 11 часовых поясов.

К. ЛАРИНА: А почему такая альтернатива - либо часы, либо великая империя?

А. ПРОХАНОВ: А по­тому, что создать машину империи - это огромное технологическое достижение! Когда гармонизируются сотни языков и культур, сотни пространств - они создают огромное, восхитительное целое. И это «целое» творит историю.

А. УГЛАНОВ: В нашей жизни есть потрясающие вещи, сродни технологическим прорывам в пользу конкретного человека. Например, на НПО «Звезда» создан костюм «Каштан», который должен присутствовать в каждой милицейской машине, в каждой машине скорой помощи. Этот костюм надевается на человека, который попал в аварию. Он «перетягивает» все раны, и человек до 6 часов не теряет кровь, пока не попадет к хирургу на операционный стол. Без «Каштана» раненый гибнет за 20-30 минут от кровопотери.

К. ЛАРИНА: И где этот костюм?

А. УГЛАНОВ: Ни московскому правительству, ни милиционерам он не нужен. Его ведь нужно надеть на полутруп... Но больше всего в нем, как ни странно, не заинтересованы страховые компании. Им нужно будет этого раненого еще месяца три откачивать и платить за его лечение. А пока до 40 тысяч человек гибнут ежегодно на дорогах. Согласитесь, это не техническое отставание, а, скорее, нравственное...

Б. НАДЕЖДИН: Империя может освоить пространст­ва, космос и создать автомат. Калашникова. Но, к сожалению, империя не может решить задачу, чтобы не гибли 40 тысяч человек на дорогах, чтобы люди жили долго, чтобы не спивались.

Аргумент слушателей

В ходе передачи слушателям «Эхо Москвы» был задан вопрос: техническая отсталость России - это результат всего исторического развития России? Позвонили и ответили на него почти 1600 человек.

36% слушателей считают техническую отсталость результатом всего исторического развития России. 64% уверены, что это результат последних 30 лет.

Обсуждение «Мифов о России» проходит после трансляции одноименной программы по телеканалу ТВ-Центр.

Авторы программы: В. Мединский, В. Аристархов, Н. Петров.