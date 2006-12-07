Сигареты подорожают

Причина повышения - изме­­нения в системе налого­обложения. С 1 января 2007 года пример­но на 30% увеличи­ваются табачные акцизы. Кроме того, меняется сам порядок их взимания. Налог привяжут не к оптовой, а розничной цене, которая будет указываться на пачке. Таким образом, за 1000 сигарет с фильт­ром производитель станет платить как минимум 115 рублей вместо нынешних 90 рублей.

Несмотря на то что новые правила вступят с января, производители уже начали готовить курильщиков к новым ценам. Например, «Ява» подорожала на 17%, L&M и «Союз-Аполлон» - на 15%, Parlament - на 12%, Bond - на 10%, Marlboro - на 7%. Не так сильно ударил по карману Kent, «потяжелев» на 2,5%, Vogue - на 3%, Pall Mall - на 2%, LD - на 3%.

Но это пока. Табачные компании просто приглядываются друг к другу, чтобы не «заломить» слишком высокую цену и не отпугнуть покупателей от своих популярных марок. Когда система устаканится, то и цены на все виды сигарет подравняются под один уровень.

Тем более компании жалуются на незначительный рост стоимости сигарет за последние шесть лет. В среднем по 6% в год, что в два раза ниже, чем инф­ляция. И сейчас они вряд ли упустят повод наверстать упущенное.

К сожалению, волна повышения быстро докатилась до магазинов. Ценники уже поменялись в большую сторону, и запастись дешевыми сигаретами вряд ли удастся. Если только не поискать магазин вдали от оживленных мест торговли.