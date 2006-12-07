Как вручаются Нобелевские премии

Премии всегда вручаются в Концертном зале в Стокгольме. Во время церемонии возникает ощущение, что на дворе не двадцать первый, а по-прежнему девятнадцатый век. Мужчины в высоких цилиндрах и фраках, женщины в красивых бальных платьях. Вокруг полно цветов, которые привозятся на двух самолетах с итальянского курорта Сан-Ремо, где жил последние два года Альфред Нобель.

Число желающих попасть на церемонию всегда больше количества мест. Вместе с лауреатами едут супруги, дети, папы, мамы, различные родст­венники и даже бывшие жены и мужья. Однако Нобелевский фонд оплачивает проживание только для 10 сопровождающих. Живут они в специально отстроенном шикарном «Гранд Отеле».

Большинство билетов на церемонию именные, их нельзя продавать и передавать. Можно только отказаться от приглашения - тогда билет перейдет к следующему по очереди в листе ожиданий. Для журналистов билеты продаются по 285 долларов.

В Концертном зале, где происходит само вручение, помещается 3000 человек. В центре сидит король Швеции, справа от него - члены Шведской академии наук, слева - нобелевские лауреаты. Церемониймейстер представляет ученых и коротко рассказывает об их открытиях. После этого лауреаты получают от короля диплом, коробочку с чеком и произносят слова благодарности.

Вся процедура строго регламентирована: от того, какой рукой принимать премию и как приветствовать короля, до того, в какой очередности кланяться присутствующим. Поэтому за несколько часов до торжества с лауреатами проводят репетицию.

После вручения гости едут в городскую ратушу на званый обед. В центре - овальный стол, за которым сидят король и лауреаты. От него расходятся радиальные лучи. За этими столами празднуют гости. По знаку церемониймейстера сразу 280 официантов вносят блюда.

Приготовить праздничный обед не так-то просто. Надо учесть массу факторов. Скажем, чтобы отсутствовала свинина, ведь среди гостей могут быть мусульмане. Мясо должно быть разваренным, чтобы подходило для пожилых людей. А, например, в прошлом году премию по экономике получил ученый из Израиля. Для него и многочисленной родни пришлось накрыть отдельный стол с кошерной пищей.

Конфузы во время обеда случаются крайне редко. Вино наливается в маленькие рюмочки, поэтому все проходит тихо и спокойно. Зато случаются забавные вещи после, когда начинаются танцы. Несмотря на то что обед состоит из трех блюд, сытным назвать его сложно. И через некоторое время проголодавшиеся знаменитости, разодетые во фраки и бальные платья, выходят на улицу, чтобы купить в киоске сосиски с булкой.

Факт

Нобелевская премия вручается по 6 номинациям: физике, химии, медицине и физиологии, литературе, за усилия в деле сохранения мира, по экономике. Первые пять из них были учреждены Нобелем, а премию по экономике в 1968 году добавил Шведский национальный банк.

Изначально Нобелевская премия составляла 110 тыс. шведских крон (15 тыс. долларов). Сейчас - 10 млн. шведских крон (1,4 млн. долларов).

Демонстрация протеста во время вручения случилась лишь один-единственный раз. Когда вручали премию по экономике Милтону Фридману, который является отцом теории саморегулируемой экономики и консультировал многие правительства развивающихся стран по вопросам проведения либеральных реформ. Среди приглашенных оказался сын чилийского дипломата, который выбросил плакат «Фридман - убийца миллионов людей».

Однако сильный интерес всегда вызывали лауреаты из Советского Союза. Так, многим запомнился приезд Михаила Шолохова. Своим поведением он быстро настроил против себя шведскую общественность. Шолохов прибыл с 17 родственниками (хотя Нобелевский комитет оплачивает визит только 10 человек). На первый вопрос: «Каково быть третьим нобелевским лауреатом по литературе?» - он заявил: «Я никакой не третий, а что ни есть первый. Бунин и Пастернак - эмигранты. Они не в счет». Тогда журналисты, решив перевести разговор на нейтральную тему, спросили, как он относится к писательнице Сельме Лагерлеф, первой женщине, получившей Нобелевскую премию по литературе. На это он ответил, что женщинам вообще не место в литературе. Тут все шведские феминистки «подняли вой» и покинули зал.

Кроме того, Шолохов постоянно препирался с женой из-за того, что она извлекала из его карманов маленькие шкалики. Видно было, что он уже не мог обходиться без алкоголя.

А красивее всего выступил Иван Бунин. В 1933 году Нобелевский фонд, тогда отличавшийся еще политической наивностью, спросил у писателя, почему никто из советского посольства не пришел на его пресс-конференцию. Тот ответил, что это политическая ситуация. А в чем же дело, пожали плечами шведы. «Вы, шведы, для меня прекрасные бабочки-однодневки, которые рождаются с восходом солнца и умирают с его заходом. А вы хотите, чтобы я объяснил вам, что такое ночь?» - ответил Бунин.