Салат из краснокочанной капусты с томатами и яблоками

Одолела хроническая усталость? В первые весенние дни замученному зимой организму нужна ударная доза витаминов! Лёгкий капустный салат придётся по вкусу не только авторам блюда – корейцам, но и тем россиянам, которые соблюдают Великий пост.

Краснокочанную капусту очистить от верхних листьев, бланшировать в подсоленной воде. Промыть, разрезать вдоль кочерыжки, нашинковать в виде тонкой лапши, опустить обратно в кастрюлю. Посолить, дать постоять четверть часа. Слить воду, заправить по вкусу уксусом, сахаром, растительным маслом, перцем и тщательно перемешать. Выложить горкой на широкое блюдо. Украсить кружочками красных томатов, сверху положить очищенные от кожицы и сердцевины мелко нарезанные яблоки. Посыпать салат зеленью укропа и петрушки.

Нужно: Небольшой кочан краснокочанной капусты, два красных томата, одно яблоко, 2 ст. л. растительного масла, 2 ч. л. уксуса, петрушка, укроп, сахар, соль, молотый чёрный перец – по вкусу.