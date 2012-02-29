Салат из краснокочанной капусты с томатами и яблоками
№ 8(300) от 01.03.2012 [ «Аргументы Недели » ]
Одолела хроническая усталость? В первые весенние дни замученному зимой организму нужна ударная доза витаминов! Лёгкий капустный салат придётся по вкусу не только авторам блюда – корейцам, но и тем россиянам, которые соблюдают Великий пост.
Краснокочанную капусту очистить от верхних листьев, бланшировать в подсоленной воде. Промыть, разрезать вдоль кочерыжки, нашинковать в виде тонкой лапши, опустить обратно в кастрюлю. Посолить, дать постоять четверть часа. Слить воду, заправить по вкусу уксусом, сахаром, растительным маслом, перцем и тщательно перемешать. Выложить горкой на широкое блюдо. Украсить кружочками красных томатов, сверху положить очищенные от кожицы и сердцевины мелко нарезанные яблоки. Посыпать салат зеленью укропа и петрушки.
Нужно: Небольшой кочан краснокочанной капусты, два красных томата, одно яблоко, 2 ст. л. растительного масла, 2 ч. л. уксуса, петрушка, укроп, сахар, соль, молотый чёрный перец – по вкусу.
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