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Зимобор, протальник, капельник

№ 8(300) от 01.03.2012 [«Аргументы Недели », Петр ЕГОРШЕВ ]

Зимобор, протальник, капельник

Морозом гордится и на нос садится – так говаривали в старину о марте. И особенно радовались первому весеннему месяцу в високосный год. Ведь 29 февраля – день памяти Святого Касьяна – в народе считался одним из самых плохих и опасных.

Православный святой, не сделавший ничего недостойного ни при жизни, ни тем более после, в этом не виноват. На народное отношение к нему повлиял образ одного из древних мифологических персонажей – Кощея. Праздник его приходился раньше на конец зимы и позже просто совпал с Днём Касьяна. Вот так и повелось считать, что всё в этот день обречено на неудачу. Простая прогулка грозит продолжительными болезнями, а то и смертью. Естественно, народ сидел по домам во избежание несчастья и носа на улицу не казал. Тем более что освобождение приходило уже на следующий день с весной.

Подмечались мелочи, на которые пару дней назад никто внимания не обращал. Например, снег вроде чуть серее стал. И сразу говорили: «Знать по цвету, что идёт дело к лету!» И как тут не натопить воды из мартовского снега? Ведь считалось, что вода эта способна помочь даже при таком страшном недуге, как веснушки.

1 марта, на Маремьяну праведную, беременные женщины выходили на крыльцо поглядеть на солнышко. Считалось, что ребёночек наберётся от него сил. А ещё – что «если с первых дней весна разгульна, незастенчива – обманет, верить нечего». Совсем в глубокой древности у славян в этот день даже работать было не принято – Новый год отмечали.

2 марта, в день памяти великомученика Феодора Тирона, «молились об отыскании» украденных вещей. А заодно за серыми воронами поглядывали: если купается – значит, совсем скоро теплу быть.

5 марта опровергнуть или подтвердить поведение ворон могли куры. Если напьётся воды у порога из лужицы – значит, быть весне скорой и дружной.

6 марта – Тимофей Весновей. Старики, проведшие зиму на печи, выходили посидеть на завалинках, погреться на солнышке. Что и говорить – животворное время, ведь даже в клёнах и берёзах в этот день начинается сокодвижение.

С 8 по 15 марта холода иногда возвращаются. Говорили – «Март месяц любит куролесить – морозом гордиться и на нос садиться». Девок, что не вышли к этому времени замуж, называли «кислыми». Ведь теперь ждать им замужества до поздней осени. А как иначе, ведь богатого стола не накроешь, запасы все подъедены за зиму, а каков стол, так и жить потом молодым. Да и Великий пост к середине марта уже начинался. Кто же в пост обвенчает. А закончится пост – начнётся посевная, и всё лето до сбора урожая на свадьбы времени нет.

18 марта, в День Конона-градаря (огородника), начинали копать огороды. Три лунки делали с приговором «Одна лунка для сушки, вторая – для мокши, третья – для червей».

22 марта, на Сороки (день памяти сорока мучеников), день с ночью меряются. Славяне считали, что в этот день из тёплых стран прилетают сорок разных птиц, и первая из них – жаворонок. Потому пекли булочки, которые так и назывались – «жаворонки». Чаще с расправленными крылышками, как бы летящих, с хохолками на головах и изюминкой вместо глаза. Булочки раздавали ребятишкам, и те насаживали мучных птичек на шестики и, сбившись в кучу на пригорках, закликали весну:

«Жаворонки, прилетите,

Студёну зиму унесите,

Теплу весну принесите:

Зима нам надоела,

Весь хлеб у нас поела!»

29 марта – Савва. Говорили: «На Савву сани покинь, телегу подвинь», так как к концу марта разрушался санный путь. В деревнях чинили телеги. Поскольку приближался день разгула домового, прежде чем заходить в дом, кашляли, чтобы не напугать духа. И чтобы тот не проказил, не возбранялось под домом зарыть череп козла или окурить жилище медвежьей шерстью.

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