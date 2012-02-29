Борьба с символами

Возможно, скоро в Российской Федерации под запрет попадёт любое изображение свастики. Вместе с нацистской символикой вне закона могут оказаться и ни в чём не повинные древние свастичные орнаменты на предметах традиционного быта многих народов России.

Пару недель назад в Госдуму был внесён законопроект, ужесточающий ответственность за использование нацистской символики. Об этом заявил президент Всемирного конгресса русскоязычного еврейства, член Совета Федерации Борис Шпигель. Он также отметил, что готовит законодательную инициативу по ужесточению наказания за экстремизм, предлагая приравнять его к тяжким и особо тяжким правонарушениям.

Под использование нацистской символики, естественно, попадает и изображение свастик. Расплывчатая формулировка «за использование» предполагает, что все начертанные или изображённые другими способами подобные знаки становятся вне закона. И здесь мы можем оказаться в весьма опасной ловушке. Ведь свастики в различном своём исполнении – древнейший символ. Не зря один из стилей традиционного орнамента, распространённого по всему земному шару, называется свастичным меандром.

Исследователь Роман Багдасаров в своём объёмном труде «Свастика: священный символ» аргументированно показал, что свастичный орнамент был присущ индоевропейскому и финно-угорскому населению России с момента их появления на исторической арене.

Культ свастики в Европейской России существовал в прошлом веке вплоть до коллективизации 30-х годов! Например, в Русской Мещере он назывался конитницей, или коситницей, изображался на избах и был связан с культом белого небесного коня. На Русском Севере красный свастичный орнамент вышивался на женских рубахах. Образцы этих изделий находятся во многих музеях, вплоть до Эрмитажа. Неужели древние славянские и финно-угорские артефакты теперь надо будет изъять и уничтожить в угоду инициативе ретивого сенатора?

Между тем в России в последнее время преследование за графическое изображение свастики или коловрата даже без ужесточения правового режима осуществляется регулярно. Вот несколько последних примеров c портала NAZACCENT.RU.

Несовершеннолетнего жителя Чебоксар обвинили в совершении действий «экстремистской направленности» за то, что с августа 2010 по апрель 2011 года 17-летний молодой человек нанёс маркером на стены подъездов нескольких домов города, на скамейки и информационный щит знаки свастики, а также «надписи экстремистского характера». В октябре 2011 года жителю Республики Марий Эл было вынесено обвинение в вандализме за изображения свастики коловрата и надписи «Слава Руси», которые он нанёс на стены двух магазинов посёлка Мариец.

Ясно, что нанесение свастики в упомянутых случаях не было вызвано любовью к историческому наследию народов России. Но совершенно очевидно, что правоприменение за изображение настоящих нацистских символов и их производных идёт более чем успешно. Зачем же ужесточение? Ведь есть уже и совсем неоднозначные факты. Недавно 24-летнего жителя Калуги признали виновным в административном правонарушении за изображение коловрата на заднем стекле автомобиля. Возникает вопрос, почему, например, широко распространённые изображения на автомобилях ногайского символа «крылатой волчицы» или восьмиконечной «финно-угорской звезды» не являются правонарушением, а славянский коловрат – является?

Здесь, как говорится, не выплеснуть бы вместе с водой и младенца: под предлогом борьбы с зарубежной заразой не оскорбить бы народы своей собственной страны огульным запретом на всякое изображение священного для части этносов символа солнца, плодородия и вечности.